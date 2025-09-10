ETV Bharat / state

Video Viral: ఈ దొంగకు కొబ్బరి బొండాలే కావాలి - అర్థరాత్రి ఆటోలో వచ్చి మరీ చోరీ

అర్థరాత్రి ఆటోలో వచ్చి కొబ్బరిబొండాల దొంగతనం - ఏడాది కాలంగా రాజధాని హైదరాబాద్​లో ఈ తరహా చోరీలు - చోరీ చేస్తున్న దృశ్యాలన్నీ సీసీ టీవీ ఫుటేజీలో రికార్డు

Coconut Theft Hyderabad (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 10, 2025 at 4:53 PM IST

2 Min Read
Coconut Theft in Hyderabad : దొంగలు పలు రకాలుగా ఉంటారు. బంగారం, వెండి, నగదు దొంగిలించే వారు కొందరైతే మరికొందరు సెల్‌ఫోన్లు, లాప్‌టాప్‌లు, ఎలక్ట్రానిక్​ గ్యాడ్జెట్స్​ వంటివి ఎత్తుకుపోతారు. ఇంకొందరైతే మరో అడుగు ముందుకేసి సైబర్‌ నేరాల ద్వారా బురిడీ కొట్టించి బాధితుల బ్యాంక్​ అకౌంట్ల నుంచి సొమ్ము కొల్లగొడతారు. కానీ ఓ దొంగ మాత్రం వీరందరికీ బిన్నంగా కొబ్బరి బొండాలు ఎత్తుకుపోయాడు. వినడానికి ఆశ్చర్యమనిపించినా ఇది నిజంగా జరిగిన సంఘటన.

రాష్ట్ర రాజధాని మహానగరం నడిబొడ్డులో అర్ధరాత్రి సమయంలో ఒక దొంగ ఆటోలో వచ్చి తన హస్తలాఘవాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నాడు. రోడ్డు పక్కన ప్లాస్టిక్​ టార్పాలిన్​ కవర్లు కప్పి ఉన్న కొబ్బరి బొండాల బండిపై కన్నేసి దాదాపు ఏడాది కాలంగా వాటిని దొంగతనం చేస్తున్నాడు. ఏమనుకున్నాడో ఏమో అర్దరాత్రి సమయంలో ఆటోలో వచ్చి వరుసగా బొండాల చోరీలకు పాల్పడుతున్నాడు. నగరంలోని మేడ్చల్‌, బాలానగర్‌, జీడిమెట్ల, యూసుఫ్‌గూడ, బంజారాహిల్స్‌, జూబ్లీహిల్స్‌ తదితర ప్రాంతాల్లో కొబ్బరి బొండాలను ఇలా దొంగిలిస్తున్నాడు.

ఆటో వేసుకుని వచ్చి కొబ్బరిబొండాల దొంగతనం - సీసీటీవీ కెమెరాలో రికార్డు (ETV)

ఏడాది కాలంగా ఈ విధంగా చోరీలకు పాల్పడుతుండడంతో బాధితులు ఎవరికి చెప్పుకోవాలో తెలియక తీవ్ర ఇబ్బంది పడుతున్నారు. రోడ్డు పక్కన బొండాలు అమ్ముతుండడంతో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తే వాటిని తొలగిస్తారేమోనని బాధితులు భయపడి పోలీసులను ఆశ్రయించడం లేదు. తాజాగా కేబీఆర్​ పార్కు బంజారాహిల్స్‌ రోడ్డు నెంబర్‌ 14లో సుమారు 350 కొబ్బరిబొండాలను ఆటోలో తీసుకుని క్షణాల్లో పరారయ్యాడు. ఈ చోరీపై బాధితులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.

ఆటోలో తీసుకుని పరార్ : ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని విజయవాడకు చెందిన నర్సింహా రావు అనే వ్యక్తంగా కొంత కాలంగా బంజారాహిల్స్‌ రోడ్డు నెంబర్‌ 14 పక్కన కొబ్బరిబొండాలు విక్రయిస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు. ప్రతి రోజు మాదిరిగానే రాత్రి సమయంలో అతను బొండాలపై ప్లాస్టిక్‌ కవర్‌ కప్పి ఇంటికి వెళ్లిపోయాడు. అయితే అర్ధరాత్రి సమయంలో ఆటోలో వచ్చిన దొంగ ప్లాస్టిక్​ టార్పాలిన్​ కవర్లు తొలగించి కొబ్బరి బొండాలను ఆటోలో లోడ్‌ చేసుకుని పారిపోయాడు. చడీ చప్పుడు కాకుండా అక్కడ ఉన్న సుమారు దాదాపు 350 కొబ్బరి బొండాలను దొంగిలించాడు.

"నిమజ్జనం రోజు 350 బొండాలు పోయాయి. రోజులాగే పట్టాకట్టేసి పోయాను. పొద్దున వచ్చి చూసే సరికి కాయలు లేవు. దీంతో మాకు రూ.25 వేల నష్టం కలిగింది. మాకు ఒక్కో కాయ మీద రూ.5 లాభం వస్తుంది. అసలైన కాయలనే పట్టుకుపోయాడు. మొత్తం నష్టమే. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నాం. లేకపోతే మళ్లీ ఇలా చేసే అవకాశం ఉంది. అంత డబ్బును మళ్లీ సంపాదించాలంటే 6 నుంచి 7 నెలల సమయం పడుతుంది" - నర్సింహరావు, బాధితుడు

ఈ దృశ్యాలన్నీ సీసీటీవీ ఫుటేజీలో రికార్డయ్యాయి. ఉదయం వచ్చి చూసి విషయం గమనించిన బాధితుడు లబోదిబోమంటూ వెళ్లి స్థానిక పోలీస్​ స్టేషన్​లో ఫిర్యాదు చేశాడు. దొంగ వచ్చిన ఆటో నెంబర్‌ ద్వారా అతన్ని గుర్తించేందుకు పోలీసులు ప్రయత్నిస్తున్నారు. రోజు వారి కష్టంతో జీవనం సాగిస్తున్న వారి పొట్ట కొట్టే విధంగా ఇలా రోడ్డుపై దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్న నిందితులపై పోలీసులు కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని పలువురు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. సోషల్​ మీడియాలో సీసీటీవీ ఫుటేజీ వీడియోలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.

