పర్యాటక రంగ అభివృద్ధి స్పీడప్​ - బౌద్ధ కేంద్రాలపై ప్రత్యేక దృష్టి

రాష్ట్రంలో పర్యాటక రంగ అభివృద్ధికి కూటమి ప్రభుత్వంలో వేగంగా అడుగులు - బౌద్ధ కేంద్రాల అభివృద్ధికి ప్రణాళికలు సిద్ధం

Government Action on Tourism Sector in AP
Government Action on Tourism Sector in AP (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 27, 2025 at 8:25 PM IST

Government Action on Tourism Sector in AP : ప్రపంచ దేశాల్లో ప్రజలు పర్యాటక ప్రాంతాల సందర్శనకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. కొన్ని దేశాల జీడీపీని పర్యాటక రంగం ప్రభావితం చేస్తోందంటే ఆ రంగం ఎంతటి పురోగతిని సాధించిందో అర్థమవుతోంది. రాష్ట్రంలో పర్యాటక రంగ అభివృద్ధికి కూటమి ప్రభుత్వంలో వేగంగా అడుగులు పడుతున్నాయి. అయిదేళ్లు వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం బౌద్ధ కేంద్రాలపై తీవ్ర నిర్లక్ష్యం చూపించారు. తాజాగా బౌద్ధ మతం ఆచరించే దేశాల సహకారంతో పర్యాటక అభివృద్ధికి ప్రణాళికలు సిద్ధమయ్యాయి. నేడు ప్రపంచ పర్యాటక దినోత్సవం సందర్భంగా పర్యాటక అభివృద్ధి ప్రణాళికలు పరిశీలిద్దాం.

రూ.25 కోట్లతో బుద్ధ థీమ్‌ పార్కు : అమరావతిలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఉన్న ధ్యానబుద్ధ ప్రతిమను మరింత ఆకర్షణీయంగా మార్చేందుకు రూ.1.85 కోట్ల నిధులతో చేపట్టే పనులకు తాజాగా కూటమి ప్రభుత్వం పరిపాలన అనుమతులు ఇచ్చింది. స్వదేశీ దర్శన్‌ కింద రూ.25 కోట్లతో నాగార్జునసాగర్‌లో బుద్ధ థీమ్‌ పార్కు నిర్మాణ పనులను ఇటీవలే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు వర్చువల్‌లో ప్రారంభించారు.

నాగార్జునసాగర్‌ డౌన్‌ఫాల్‌లో టెంట్‌ సిటీ నిర్మాణానికి భూమి సేకరిస్తున్నారు. ఇక్కడ నిర్మించే టెంట్‌ సిటీ బౌద్ధులకు ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక కేంద్రం కానుంది. నాగార్జునసాగర్‌ వద్ద బుద్ధిస్టు అకాడమి నిర్మాణానికి భూమి పరిశీలన పూర్తయింది. ట్రస్ట్‌ ఫర్‌ బుద్ధిజం స్టడీస్‌ ఈ ప్రాజెక్టుకు నిధులు సమకూర్చనుంది.

బౌద్ధులను తీసుకొచ్చేలా ప్రణాళిక : అమరావతి, నాగార్జునసాగర్‌ను కలిపి బౌద్ధ సర్క్యూట్‌ చేయనున్నారు. రెండుచోట్ల ఉన్న మ్యూజియంలు, థీమ్‌ పార్కు, ధ్యానబుద్ధ ప్రతిమలను పర్యాటకులు సందర్శించే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. విజయవాడ లేదా హైదరాబాద్‌ నుంచి టిబెట్‌, భూటాన్‌ దేశాలకు చెందిన బౌద్ధులను బృందాలుగా ఈ ప్రాంతానికి తీసుకొచ్చేలా ప్రణాళిక సిద్ధం చేశారు.

పల్నాడు జిల్లాలోని అనుపు ప్రాంతాన్ని స్వదేశీ దర్శన్‌ కింద అభివృద్ధి చేసేందుకు గతంలోనే రూ.5 కోట్ల నిధులు కేటాయించారు. ఇందులో రూ.2.50 కోట్లు వెచ్చించి ఫ్లోటింగ్‌ జట్టీ నిర్మాణం చేపట్టారు. మిగిలిన నిధులతో అభివృద్ధి పనులు త్వరితగతిన పూర్తి చేయనున్నారు.

రూ.15 కోట్లతో బుద్ధవనం : కేంద్ర ప్రభుత్వం స్వదేశీ దర్శన్‌ బుద్ధ సర్క్యూట్‌ ప్రాజెక్టు కింద రూ.15 కోట్లతో అమరావతిలో బుద్ధవనం నిర్మాణ పనులు చేపట్టింది. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యంతో అది నిరుపయోగంగా ఉంది. ఓ అండ్‌ ఎం (ఆపరేషన్‌ అండ్‌ మెయింటెనెన్స్‌) కింద ప్రైవేట్‌ సంస్థలు, వ్యక్తులకు బుద్ధవనం నిర్వహణ బాధ్యతల్ని ప్రభుత్వం అప్పగించబోతుంది. ఎత్తిపోతల, నాగార్జునసాగర్‌లో ఉన్న పర్యాటకశాఖ పరిధిలోని హరిత హోటళ్లను ఉత్తమంగా నిర్వహించేలా వాటి బాధ్యతను కూడా ఈ విధానంలో ప్రైవేట్‌ సంస్థలకు అప్పగించనున్నారు.

ఎత్తిపోతల వద్ద జిప్‌లైను : నాగార్జునసాగర్‌ సమీపంలో ఎత్తిపోతల జలపాతం ముందు భాగంలో జిప్‌లైను (రోప్‌వే తరహా) నిర్మాణం చేపట్టనున్నారు. ఎత్తిపోతల ముందు నుంచి తాళ్లపల్లి వరకు ఇది ఉండనుంది. తాళ్లపల్లిలో 10 సెంట్ల భూమిని దీనికి సేకరిస్తున్నారు. ప్రైవేట్‌ భాగస్వామ్యంతో జిప్‌లైను నిర్మించనున్నారు.

కోటప్పకొండపైకి రోప్​వే : పల్నాడు జిల్లా కోటప్పకొండ మెట్ల మార్గం నుంచి కొండపైకి రోప్‌వే నిర్మాణం ప్రతిపాదనల్లో ఉంది. రెండెకరాల భూమిని దీనికి సేకరించారు. అటవీశాఖ అనుమతులతో పాటు నిధులు మంజూరు కావాల్సి ఉంది. సత్తెనపల్లిలోని తారకరామసాగర్‌ను పర్యాటకంగా అభివృద్ధి చేయాలి. కొండవీడు కోటను సాహస క్రీడలకు అనువుగా మార్చాలి. ఇస్కాన్‌ సహకారంతో ఆధ్యాత్మిక పర్యాటకానికి అక్కడ ప్రాధాన్యమివ్వాలి.

