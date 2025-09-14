పంచాయతీల్లో మోసాలకు చరమగీతం - పన్ను చెల్లింపులకు నూతన పద్ధతి
పంచాయతీల్లో మోసాలకు చరమగీతం పాడే వ్యవస్థను తీసుకొచ్చిన కూటమి ప్రభుత్వం - అవినీతి రహిత పన్ను విధానం కోసం ఆన్లైన్ పన్ను చెల్లింపుల విధానానికి శ్రీకారం
Government Steps for Corruption Free Tax Collection in Panchayats : పంచాయతీల్లో మోసాలకు చరమగీతం పాడే వ్యవస్థను కూటమి ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది. అవినీతి రహిత పన్ను విధానాన్ని పంచాయతీ స్థాయిలో అమలు చేసే సాంకేతికతను అమలు చేయడానికి ముందుకొచ్చింది. స్వర్ణ పంచాయతీ వెబ్సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్లో పన్ను చెల్లింపుల విధానానికి శ్రీకారం చుట్టింది. ఇప్పటివరకు పురపాలనకే పరిమితమైన ఈ విధానం గ్రామీణ ప్రాంతాల జనాలకు చేరువైంది. ఇప్పటికే గ్రామాల్లో ఉన్న ఇళ్ల వివరాలను కంప్యూటరీకరించారు.
పన్ను చెల్లించాలనుకునే వ్యక్తి వెబ్సైట్లో ఆధార్ సంఖ్య, ఫోన్ నంబర్, యజమాని పేరు నమోదు చేస్తే చెల్లించాల్సిన పన్ను వివరాలు కనిపిస్తాయి. యూపీఐ, క్రెడిట్, డెబిట్ కార్డుల ఆధారంగా పన్ను చెల్లించి రసీదు పొందొచ్చు. నమోదు చేసిన చరవాణికి సంక్షిప్త సందేశం వస్తుంది. ఇలా చెల్లించిన నగదు నేరుగా పంచాయతీ ఖాతాలో జమవుతుంది.
నకిలీ ఇంటి పన్ను రసీదులు : అనకాపల్లి జిల్లా అచ్యుతాపురానికి సమీపాన గాజువాక రోడ్డులో ఒకరు ఇంటిని కొనుగోలు చేశారు. ఇంటి పన్నును తన పేరున మార్చాలని పంచాయతీ కార్యదర్శిని సంప్రదిస్తే ఇంటి ఖరీదులో రూ.లక్షకు రూ.వెయ్యి చొప్పున ఇస్తే వీలుకాదన్నారు. చేసేది లేక కొంత మొత్తం సమర్పించుకొని పన్ను రసీదు పొందాడు. అలాగే పూడిమడక మత్స్యకారులకు నకిలీ ఇంటి పన్ను రసీదులు అందించి చేతివాటం ప్రదర్శించారు.
- విశాఖపట్నం జిల్లాలో 3,82,086 ఇళ్లు ఉండగా ఇప్పటి వరకు బకాయిలు రూ. 11.28 కోట్లకు చేరాయి. ఈ ఏడాది పన్నులు కలిపితే ఇది రూ. 30.78 కోట్లు అవుతుంది.
కూటమి ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన సేవలివే :
- ఆన్లైన్ సేవలకు అవకాశం కల్పించడంతో కొత్త ఇళ్ల నిర్మాణానికి అనుమతులు, పాత ఇంటిని తొలగించినా, ఇల్లు కొనుగోలు చేసినా పేరు మార్పునకు అవకాశం కలిగింది.
- జనన, మరణ, వివాహ ధ్రువపత్రాల జారీ
- వ్యర్థాల తొలగింపు, తాగునీటి పన్ను చెల్లింపు వంటి సేవలను పొందవచ్చు.
పంచాయతీల్లో పారదర్శకత : స్వర్ణని పంచాయతీ వెబ్సైట్ ద్వారా పంచాయతీల్లో పారదర్శకత సాధ్యమవుతుందని డీపీఓ సందీప్ తెలిపారు. ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం పల్లె జనాలకు వరంలాంటిదని తెలిపారు. ఏ పంచాయతీలో ఎంత పన్ను బకాయిలు ఉన్నాయనేది తెలుసుకోవచ్చునని పేర్కొన్నారు. నకిలీ రసీదు, మోసాలు, సిబ్బంది చేతివాటానికి కళ్లెం పడుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. సులభంగా రికార్డులు, పన్నులు, ఫీజులు వివరాలు తెలుసుకునే అవకాశం కలుగుతుందని వివరించారు.
మరోవైపు రాష్ట్రంలో సరకు, ప్రజా రవాణా వాహనాలపై హరిత పన్ను (గ్రీన్ ట్యాక్స్) రూపంలో ఉన్న భారాన్ని తగ్గిస్తూ ప్రభుత్వం గతంలోనే ఆర్డినెన్స్ జారీ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. గత ప్రభుత్వంలో వివిధ వాహనాలకు ఏటా గరిష్ఠంగా రూ.20 వేల వరకు హరిత పన్ను విధించగా, కూటమి ప్రభుత్వం దీన్ని సవరించి ఏడాదికి రూ.1,500, రూ.3 వేలు చొప్పున 2 స్లాబ్ల్లో వసూలు చేసేలా కొత్త విధానం తీసుకొచ్చిన విషయం విదితమే.
