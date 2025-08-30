ETV Bharat / state

నియోజకవర్గ కేంద్రాల్లో రైతు బజార్లు - దళారుల పెత్తనానికి చెక్​ - FARMER MARKETS IN ALL CONSTITUENCY

అన్నదాతకు లాభసాటి ధర వచ్చేలా రైతు బజార్ల ఏర్పాటుకు కార్యాచరణ - రైతులకు గిట్టుబాటు ధర - ప్రజలకు భారం పడకుండా చర్యలు

24917657 Coalition Government Plan to Establish Farmer Markets in Every Constituency
24917657 Coalition Government Plan to Establish Farmer Markets in Every Constituency (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 30, 2025 at 7:29 PM IST

2 Min Read

Coalition Government Plan to Establish Farmer Markets in Every Constituency : కూరగాయల ధరలు ఎప్పుడు ఎలా ఉంటాయో తెలియని పరిస్థితి ఏర్పడింది. వాటిని పండించే రైతుకు ఇటు కొనుగోలు చేసే వినియోగదారుడికి ధరలను నిర్ణయించే అవకాశం లేదు. అంతా దళారుల పెత్తనమే కొనసాగుతోంది. అన్నదాతకు లాభసాటి ధర వచ్చేలా వాటిని కొనుగోలు చేసే ప్రజలపై అంతగా భారం పడకుండా రైతు బజార్‌లు ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉంది. కూటమి ప్రభుత్వం ప్రతి నియోజకవర్గంలోనూ రైతు బజారు ఏర్పాటుకు కార్యాచరణ చేపట్టాలని ఇటీవల మార్కెటింగ్‌ శాఖకు ఆదేశాలిచ్చింది. ఈ మేరకు అధికారులు కార్యాచరణ సిద్ధం చేస్తున్నారు.

ప్రస్తుత కలెక్టర్‌ చొరవతో : తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో అమలాపురం, రావులపాలెం, కొత్తపేట, మండపేటలో మాత్రమే రైతు బజార్లు ఉన్నాయి. అమలాపురంలో గతంలో రైతు బజారు ఏర్పాటు చేసినా దళారుల ప్రభావంతో కొనసాగలేదు. ప్రస్తుత కలెక్టర్‌ చొరవతో ఏడాది నుంచి కొంత వరకు దుకాణాలు నడుస్తున్నాయి. ముమ్మిడివరం నగర పంచాయతీ, రామచంద్రపురం పురపాలక సంఘం, రాజోలు, పి.గన్నవరంలలో రైతు బజార్లు లేవు. ముమ్మిడివరంలో ఏర్పాటుకు 2018లో అప్పటి తెలుగు దేశం పార్టీ నాయకత్వంలో ప్రభుత్వం కార్యాచరణ రూపొందిస్తే తర్వాత వచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు పట్టించుకోలేదు.

ఏళ్లు గడుస్తున్నా - వ్యవసాయోత్పత్తుల ధరలపై సరైన నియంత్రణ ఎక్కడ?

దళారుల ఇష్టారాజ్యంగా ధరలు : ముమ్మిడివరం, అయినవిల్లి, పి.గన్నవరం, రాజోలు, ఐ.పోలవరం, కె.గంగవరం, రావులపాలెం, కొత్తపేట, కపిలేశ్వరపురం మండలాల్లోని లంక గ్రామాలల్లో 6,500 హెక్టార్లలో రైతులు వివిధ రకాల కూరగాయలు సాగు చేస్తున్నారు. వీటి ద్వారా రోజువారీ బెండ, వంగ, పచ్చిమిర్చి, ఆనబ, మునగ, అరటి, టమోటా, చిక్కుడు, గుమ్మడి, ఆకుకూరల పంటలు రోజువారీ వేల టన్నులు మార్కెట్‌కు తరలిస్తున్నారు. అక్కడ దళారులు ఇష్టారాజ్యంగా ధరలు నిర్ణయించి తక్కువకు కొనుగోలు చేసి అధిక ధరలకు విక్రయిస్తున్నారు.

మార్కెటింగ్‌ శాఖకు అందుబాటులో షెడ్లు : రైతు బజార్ల ఏర్పాటు ద్వారా ప్రజలు, రైతులకు ప్రయోజనం కలుగుతుందని మార్కెటింగ్‌ శాఖ ఏడీ విశాలాక్షి తెలుపుతున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతి నియోజకవర్గంలోనూ రైతు బజారు ఏర్పాటు చేయాలని సూచించడంతో ఆ మేరకు కార్యాచరణ సిద్ధం చేస్తున్నట్లు వివరించారు. దీనికి అనుకూలంగా ఉన్న స్థలాలను పరిశీలిస్తున్నట్లు మార్కెటింగ్​ ఏడీ వివరించారు. ముమ్మిడివరంలో మార్కెటింగ్‌ శాఖకు చెందిన షెడ్లు అందుబాటులో ఉన్నాయని వెల్లడించారు.

ఏళ్లు గడుస్తున్నా రైతులు, ప్రజల కష్టం కళ్లకు కడుతున్నా వీటిల్లో మార్పు రావడం లేదు. వ్యవసాయోత్పత్తుల ధరలపై సరైన నియంత్రణ రైతులు చేతిలో ఉండటం లేదు. ఎలాగో పెట్టుబడి సమకూర్చుకుని అనేక విధాలా శ్రమకోర్చి కూరగాయలను సాగు చేస్తున్న అన్నదాతలకు ఎటువంటి లాభాలు చేకూరడం లేదు. కూరగాయలు, పండ్ల కోసం జనం ధారపోస్తున్న డబ్బులో మూడో వంతు మాత్రమే కర్షకుల వరకు చేరుతున్న పరిస్థితి ఉంది. మిగిలిన సొమ్మంతా ట్రేడర్లు, హోల్‌సేలర్లు, రీటైలర్ల వాటాలుగా ఉన్నాయి. అవి కూడా ఛార్జీలకే చెల్లిపోతున్నట్లు గతంలోనే ఆర్‌బీఐ నిపుణుల నివేదికలో వెల్లడైంది.

‘ట’మాటలతో వ్యాపారుల దందా - ప్రతి రైతు నుంచి 10 శాతం కమీషన్‌ వసూలు

Coalition Government Plan to Establish Farmer Markets in Every Constituency : కూరగాయల ధరలు ఎప్పుడు ఎలా ఉంటాయో తెలియని పరిస్థితి ఏర్పడింది. వాటిని పండించే రైతుకు ఇటు కొనుగోలు చేసే వినియోగదారుడికి ధరలను నిర్ణయించే అవకాశం లేదు. అంతా దళారుల పెత్తనమే కొనసాగుతోంది. అన్నదాతకు లాభసాటి ధర వచ్చేలా వాటిని కొనుగోలు చేసే ప్రజలపై అంతగా భారం పడకుండా రైతు బజార్‌లు ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉంది. కూటమి ప్రభుత్వం ప్రతి నియోజకవర్గంలోనూ రైతు బజారు ఏర్పాటుకు కార్యాచరణ చేపట్టాలని ఇటీవల మార్కెటింగ్‌ శాఖకు ఆదేశాలిచ్చింది. ఈ మేరకు అధికారులు కార్యాచరణ సిద్ధం చేస్తున్నారు.

ప్రస్తుత కలెక్టర్‌ చొరవతో : తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో అమలాపురం, రావులపాలెం, కొత్తపేట, మండపేటలో మాత్రమే రైతు బజార్లు ఉన్నాయి. అమలాపురంలో గతంలో రైతు బజారు ఏర్పాటు చేసినా దళారుల ప్రభావంతో కొనసాగలేదు. ప్రస్తుత కలెక్టర్‌ చొరవతో ఏడాది నుంచి కొంత వరకు దుకాణాలు నడుస్తున్నాయి. ముమ్మిడివరం నగర పంచాయతీ, రామచంద్రపురం పురపాలక సంఘం, రాజోలు, పి.గన్నవరంలలో రైతు బజార్లు లేవు. ముమ్మిడివరంలో ఏర్పాటుకు 2018లో అప్పటి తెలుగు దేశం పార్టీ నాయకత్వంలో ప్రభుత్వం కార్యాచరణ రూపొందిస్తే తర్వాత వచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు పట్టించుకోలేదు.

ఏళ్లు గడుస్తున్నా - వ్యవసాయోత్పత్తుల ధరలపై సరైన నియంత్రణ ఎక్కడ?

దళారుల ఇష్టారాజ్యంగా ధరలు : ముమ్మిడివరం, అయినవిల్లి, పి.గన్నవరం, రాజోలు, ఐ.పోలవరం, కె.గంగవరం, రావులపాలెం, కొత్తపేట, కపిలేశ్వరపురం మండలాల్లోని లంక గ్రామాలల్లో 6,500 హెక్టార్లలో రైతులు వివిధ రకాల కూరగాయలు సాగు చేస్తున్నారు. వీటి ద్వారా రోజువారీ బెండ, వంగ, పచ్చిమిర్చి, ఆనబ, మునగ, అరటి, టమోటా, చిక్కుడు, గుమ్మడి, ఆకుకూరల పంటలు రోజువారీ వేల టన్నులు మార్కెట్‌కు తరలిస్తున్నారు. అక్కడ దళారులు ఇష్టారాజ్యంగా ధరలు నిర్ణయించి తక్కువకు కొనుగోలు చేసి అధిక ధరలకు విక్రయిస్తున్నారు.

మార్కెటింగ్‌ శాఖకు అందుబాటులో షెడ్లు : రైతు బజార్ల ఏర్పాటు ద్వారా ప్రజలు, రైతులకు ప్రయోజనం కలుగుతుందని మార్కెటింగ్‌ శాఖ ఏడీ విశాలాక్షి తెలుపుతున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతి నియోజకవర్గంలోనూ రైతు బజారు ఏర్పాటు చేయాలని సూచించడంతో ఆ మేరకు కార్యాచరణ సిద్ధం చేస్తున్నట్లు వివరించారు. దీనికి అనుకూలంగా ఉన్న స్థలాలను పరిశీలిస్తున్నట్లు మార్కెటింగ్​ ఏడీ వివరించారు. ముమ్మిడివరంలో మార్కెటింగ్‌ శాఖకు చెందిన షెడ్లు అందుబాటులో ఉన్నాయని వెల్లడించారు.

ఏళ్లు గడుస్తున్నా రైతులు, ప్రజల కష్టం కళ్లకు కడుతున్నా వీటిల్లో మార్పు రావడం లేదు. వ్యవసాయోత్పత్తుల ధరలపై సరైన నియంత్రణ రైతులు చేతిలో ఉండటం లేదు. ఎలాగో పెట్టుబడి సమకూర్చుకుని అనేక విధాలా శ్రమకోర్చి కూరగాయలను సాగు చేస్తున్న అన్నదాతలకు ఎటువంటి లాభాలు చేకూరడం లేదు. కూరగాయలు, పండ్ల కోసం జనం ధారపోస్తున్న డబ్బులో మూడో వంతు మాత్రమే కర్షకుల వరకు చేరుతున్న పరిస్థితి ఉంది. మిగిలిన సొమ్మంతా ట్రేడర్లు, హోల్‌సేలర్లు, రీటైలర్ల వాటాలుగా ఉన్నాయి. అవి కూడా ఛార్జీలకే చెల్లిపోతున్నట్లు గతంలోనే ఆర్‌బీఐ నిపుణుల నివేదికలో వెల్లడైంది.

‘ట’మాటలతో వ్యాపారుల దందా - ప్రతి రైతు నుంచి 10 శాతం కమీషన్‌ వసూలు

For All Latest Updates

TAGGED:

MARKETS IN EVERY CONSTITUENCYనియోజకవర్గంలో రైతు బజార్లుFARMERS MARKETGOVT PLAN TO FARMER MARKETSFARMER MARKETS IN ALL CONSTITUENCY

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

బిహార్ ఎన్నికల పోరులో 'సోషల్' మే సవాల్-  సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఏ పార్టీ బలం ఎంత ? అగ్రనేతల్లో టాప్ ఎవరు ?

ఎయిర్ ఇండియా ప్రమాద ఘటన థీమ్​తో గణేశ్ మండపం- ఎక్కడో తెలుసా?

ఆ రోజున శివపార్వతులను పూజిస్తే- సంతానం కలగడం ఖాయం!

మహిళల' పీరియడ్స్' వెనుక ఉన్న పురాణగాథ- ఆధ్యాత్మికవేత్త చెప్పిన మాటలు వైరల్!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.