చేపలు, గొర్రెల పంపిణీపై విజిలెన్స్​ విచారణకు సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి ఆదేశం

CM Revanth wants Vigilance Inquiry into Fish and Sheep Distribution : చేపలు, గొర్రెల పంపిణీపై విజిలెన్స్​ విచారణ జరపాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి ఆదేశించారు. ఆ రెండు పథకాలు ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి జరిగిన లావాదేవీలన్నింటిపై సమగ్ర విచారణ జరపాలని విజిలెన్స్​ విభాగానికి ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ప్రాథమికంగా తేలిన అంశాలను ఏసీబీతో పంచుకోవాలని రేవంత్​ రెడ్డి తెలిపారు. సచివాలయంలో పశుసంవర్ధక, పాడి, మత్స్య శాఖలపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి సమీక్ష నిర్వహించారు.

Fish and Sheep Distribution Case : చేపలు, గొర్రెల పంపిణీలో అవకతవకలు జరిగినట్లు ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. గొర్రెల పంపిణీకి సంబంధించి గచ్చిబౌలి పోలీస్​ స్టేషన్​లో నమోదైన కేసును ఏసీబీ దర్యాప్తు చేస్తోంది. గొర్రెల అమ్మకందార్లకు ఇవ్వాల్సిన నిధుల్లో గోల్​మాల్​ జరిగినట్లు గుర్తించి ఏసీబీ నలుగురు అధికారులను కూడా అరెస్టు చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో పూర్తిస్థాయి విచారణ జరపాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.

