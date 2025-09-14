ETV Bharat / state

కృష్ణా జలాల్లో చుక్క నీరూ వదలేది లేదు - 904 టీఎంసీలు సాధించాల్సిందే : సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి

నీటి పారుదలశాఖ ఉన్నతాధికారులతో సీఎం రేవంత్​ సమీక్ష - ఈనెల 23 నుంచి 25 వరకు కృష్ణా జల వివాదాల ట్రైబ్యునల్​ విచారణ - అధికారులకు సీఎం దిశానిర్దేశం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 14, 2025 at 8:19 AM IST

CM Revanth Review Krishna Water Dispute Tribunal Hearing : కృష్ణా జలాల్లో తెలంగాణకు న్యాయపరంగా రావాల్సిన 904 టీఎంసీల వాటాను సాధించి తీరాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. నికర, మిగులు, వరద జలాల్లో చుక్క నీరు కూడా వదులుకునేది లేదన్నారు. విచారణలో బలంగా వాదనలు వినిపించాలని అధికారులు, న్యాయ నిపుణులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. ఈ నెల 23 నుంచి 25 వరకు దిల్లీలో కృష్ణా జలాల వివాద ట్రైబ్యునల్​ విచారణలో తెలంగాణ తరఫున తుది వాదనలు వినిపించాల్సి ఉన్నందున సీఎం సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సమీక్షలో మంత్రి ఉత్తమ్​ కుమార్​ రెడ్డి, సుప్రీంకోర్టు సీనియర్​ న్యాయవాది సీఎస్​ వైద్యనాథన్​, సీడబ్ల్యూసీ మాజీ ఛైర్మన్​ కె.వోహ్రా, నీటి పారుదల శాఖ సలహాదారు ఆదిత్యనాథ్​ దాస్​ తదితరులతో చర్చించారు.

కృష్ణా నీటి వాటాలో చుక్క నీరు వదలకూడదు - ఈనెల 23 నుంచి కృష్ణా జల వివాదాల ట్రైబ్యునల్​ విచారణ (ETV)

ఈ సందర్భంగా దిల్లీలో ట్రైబ్యునల్​ విచారణ సందర్భంగా నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్​ కుమార్​ రెడ్డి పాల్గొంటారని సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి తెలిపారు. కృష్ణా జలాల్లో తెలంగాణకు 904 టీఎంసీల నీటి వాటాను సాధించుకునేందుకు పట్టుబట్టాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. అవసరమైన ఆధారాలన్నీ వెంటనే సిద్ధం చేసి న్యాయ నిపుణులకు అందించాలని ఆదేశించారు. కృష్ణా నదీ జలాల్లో ఇప్పటి వరకు జరిగిన అన్యాయానికి అడ్డుకట్ట వేసి, రాష్ట్రానికి రావాల్సిన ప్రతి నీటి బొట్టును దక్కించుకునేలా సమర్థవంతమైన వాదనలు వినిపించాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు.

అన్ని వివరాలు ట్రైబ్యునల్​ ముందుకు : ఆధారాలన్నీ ట్రైబ్యునల్ ముందుంచాలని న్యాయ నిపుణులకు ముఖ్యమంత్రి సూచించారు. నికర జలాలైనా, మిగులు జలాలైనా, వరద జలాలైనా సరే తెలంగాణకు చెందాల్సిన నీటి వాటాలో చుక్క నీరు కూడా వదులుకునేది లేదన్నారు. ఉమ్మడి రాష్ట్రం నుంచి ఇప్పటివరకు కృష్ణాపై పూర్తయిన, పెండింగ్‌, ప్రతిపాదిత ప్రాజెక్టుల వివరాలన్నీ ట్రైబ్యునల్ ముందుంచాలన్నారు. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో జారీ చేసిన జీవోలు, మెమోలు, డాక్యుమెంట్లన్నీ సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలన్నారు. దిగువ రాష్ట్రాల హక్కులతో పాటు నదీ వాటాల పంపిణీ న్యాయ సూత్రాల ప్రకారం కొత్తగా ఏర్పడ్డ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కృష్ణాలో 904 టీఎంసీల నీటి వాటా రావాల్సిందేనని వాదించాలని సీఎం సూచించారు.

ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కృష్ణా జలాల వినియోగంలో తెలంగాణ ప్రయోజనాలను పట్టించుకోకపోవటంతో ఈ పరిస్థితి వచ్చిందని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి అన్నారు. పదేళ్లు అధికారంలో ఉన్న కేసీఆర్ ప్రభుత్వం న్యాయపరంగా రావాల్సిన నీటి కోటా సాధించటంలో దారుణంగా విఫలమైందని మండిపడ్డారు. గత ప్రభుత్వం కృష్ణా జలాల్లో రావాల్సిన నీటి వాటాలను సాధించకపోగా, ఏపీకి 512 టీఎంసీలు కట్టబెట్టి, 299 టీఎంసీల వాటాకు ఒప్పుకుందని అధికారులు వివరించారు. గత సర్కార్​ పాలమూరు నుంచి డిండి వరకు ప్రాజెక్టులన్నింటినీ పెండింగ్‌లో పెట్టిందన్నారు.

ఏపీ అక్రమంగా నీటిని తరలిస్తోంది : గత ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యంతో ఏపీ ప్రభుత్వం కృష్ణా జలాలను అక్రమంగా తరలించుకుపోయిందన్న విషయాన్ని ట్రైబ్యునల్ ముందుకు తీసుకెళ్లాలని సీఎం సూచించారు. శ్రీశైలం రిజర్వాయర్ నిండకముందే పోతిరెడ్డిపాడు నుంచి రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్ ద్వారా రోజుకు పది టీఎంసీల నీటిని ఏపీ మళ్లించి ఇతర బేసిన్లకు తరలించుకుపోతోందని వివరించారు. కాల్వల సామర్థ్యం పెంచుకోవటంతో పాటు పట్టిసీమ, పులిచింతల, చింతలపాడు వరకు ఏపీ అక్రమంగా నీటిని తరలిస్తున్న అంశాలన్నీ ఆధారాలతో సహా ట్రైబ్యునల్‌కు నివేదించాలన్నారు.

