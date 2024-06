రేపు డీఎస్ అంత్యక్రియలు- నిజామాబాద్ వెళ్లనున్న సీఎం రేవంత్​ - cm revanth tributes to ds

CM Revanth Condolences to DS : మాజీ మంత్రి ధర్మపురి శ్రీనివాస్ అంత్యక్రియలకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి హాజరుకానున్నారు. అంతిమయాత్రలో పాల్గొనేందుకు రేపు నిజామాబాద్​కు వెళ్లనున్నారు.​ డీఎస్ మరణం పట్ల సీఎం రేవంత్ సంతాపం తెలిపారు. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో పీసీసీ అధ్యక్షునిగా పని చేసిన డీఎస్, కాంగ్రెస్ పార్టీలో కీలక పాత్ర పోషించారని ఆయన గుర్తు చేసుకున్నారు. సుదీర్ఘ కాలం కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఆయన విశిష్ట సేవలను అందించారని కొనియాడారు.

Funeral of DS with official ceremonies : మరోవైపు మాజీ మంత్రి, పీసీసీ మాజీ చీఫ్ డి.శ్రీనివాస్ అంత్యక్రియలను అధికార లాంఛనాలతో నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. అధికార లాంఛనాలకు ఏర్పాట్లు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సీఎస్ శాంతికుమారిని ఆదేశించారు. అంత్యక్రియల సమయం, స్థలంపై కుటుంబ సభ్యులతో చర్చించి అంత్యక్రియలకు ఏర్పాట్లు చేయాలని నిజామాబాద్ కలెక్టర్​కు సీఎస్ తెలిపారు.

"పీసీసీ మాజీ అధ్యక్షుడు డీ. శ్రీనివాస్ మృతి కాంగ్రెస్ పార్టీకి, బలహీన వర్గాలకు తీరని లోటు. డీఎస్ సుదీర్ఘ కాలం కాంగ్రెస్ పార్టీకి విశిష్ట సేవలను అందించారు. ఆయన అత్మకు శాంతి చేకూరాలి. కుటుంబసభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలుపుతున్నాము". - భట్టి విక్రమార్క, డిప్యూటీ సీఎం

డీఎస్ పార్థీవ దేహానికి కాంగ్రెస్ నేతల నివాళి (ETV Bharat)

