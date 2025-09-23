వన దేవతలను దర్శించుకున్న సీఎం - అమ్మవార్లకు నిలువెత్తు బంగారం సమర్పణ
మేడారం సమ్మక్క- సారలమ్మ అమ్మవార్లను దర్శించుకున్న సీఎం - స్థానిక పూజారులు, పెద్దలతో ఆలయ అభివృద్ధి పనులపై సీఎం సమీక్ష - మహాజాతర నాటికి అభివృద్ధి పనులు పూర్తి చేయాలని సంకల్పించిన ప్రభుత్వం
Published : September 23, 2025 at 2:07 PM IST|
Updated : September 23, 2025 at 2:13 PM IST
CM Revanth Reddy Visits Medaram Temple : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ములుగు జిల్లాలోని మేడారంలో పర్యటించారు. వనదేవతలైన సమ్మక్క-సారలమ్మ అమ్మవార్ల గద్దెలను దర్శించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం అమ్మవార్లకు 68 కిలోల నిలువెత్తు బంగారం సమర్పించారు. అనంతరం మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. ఈ పర్యటనలో సీఎంతో పాటు మంత్రులు సీతక్క, కొండా సురేఖ, అడ్లూరి లక్ష్మణ్, పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి తదితరులు ఉన్నారు.
గద్దెల విస్తరణ, మార్పుల సూచనలు : మేడారం ఆలయ అభివృద్ధి పనులపై అధికారులు, పూజారులతో సీఎం సమీక్ష నిర్వహించారు. గద్దెల విస్తరణ, దేవస్థాన అభివృద్ధి ప్రణాళికలపై పూజారులతో రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడారు. ఆదివాసీ సంఘాల ప్రతినిధులు, పూజారుల అభిప్రాయాలు తెలుసుకున్నారు. మార్పుల డిజైన్, గద్దెల విస్తరణకు తుది సూచనలు చేయనున్నారు. చర్చల అనంతరం అభివృద్ధి పనుల డిజిటల్ ప్లాన్ను సీఎం విడుదల చేస్తారు. సమీక్ష అనంతరం అక్కడే జరిగే బహిరంగసభలో పాల్గొని ప్రసంగించనున్నారు. మహా జాతర నాటికి అభివృద్ధి పనులు పూర్తి చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంకల్పించింది.
ఓఆర్ఆర్ వరకు కోర్ అర్బన్ సిటీ - ప్రభుత్వ భూముల్లో స్కూళ్ల నిర్మాణం : సీఎం
నా ఇంటికొచ్చిన వాళ్లకు కండువా వేస్తే పార్టీ మారినట్లు అవుతుందా?: రేవంత్ రెడ్డి