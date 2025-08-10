CM Revanth Reddy Visit Flood Affected Areas in Hyderabad : గత కొన్ని రోజులుగా ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలకు హైదరాబాద్ నగరంలోని లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. దీంతో మురుగునీరు రోడ్లపై ప్రవహిస్తుండటంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. మరోవైపు ఇంకా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ ఇతర అధికారులతో కలిసి అమీర్పేట్, మైత్రీవనం ప్రాంతాల్లో ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించారు. మైత్రివనం దగ్గరలోని గంగుబాయి బస్తీలో పర్యటించి బస్తీవాసులను అడిగి సమస్యలను తెలుసుకున్నారు రేవంత్ రెడ్డి.
బస్తీవాసులు తమ సమస్యలను రేవంత్ రెడ్డికి విన్నవించుకున్నారు. వరద వల్ల రాత్రంతా మెలకువతోనే ఉన్నామని ఆయనకు వివరించారు. బుద్ధనగర్లో డ్రైనేజీ వ్యవస్థను రేవంత్ రెడ్డి పరిశీలించారు. వాటిని పరిష్కారిస్తామని ప్రజలకు ముఖ్యమంత్రి హామీ ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా ముంపు ప్రాంతాలను హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్తో కలిసి సీఎం పరిశీలించారు. అనంతరం సమస్యలపై క్షేత్రస్థాయి అధికారులకు సీఎం పలు సూచనలు చేశారు. వరదనీరు నిలవకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై ఆయన అధికారులకు పలు కీలక సూచనలు చేశారు.
అవసరమయితే తప్ప బయటకు రావొద్దు : మరోవైపు భారీ వర్షాలు ఉన్నాయనే సమాచారం నేపథ్యంలో హైడ్రా సిబ్బందిని అప్రమత్తం చేసినట్లుగా కమిషనర్ రంగనాథ్ వెల్లడించారు. వరద సహాయక చర్యలకు సిద్ధంగా ఉండాలని ఆయన అధికారులకు సూచించారు. వరద నీరు నిలిచే ప్రాంతాల్లో వెంటనే తొలగింపు చర్యలు చేపట్టాలని రంగనాథ్ ఆదేశించారు. మ్యాన్హోల్స్, విద్యుత్ స్తంభాలకు ప్రజలు దూరంగా ఉండాలని సూచించారు. అత్యవసరం అయితే తప్ప ప్రజలు బయటకి రావొద్దని ఆయన సూచించారు.
జీహెచ్ఎంసీ అధికారులతో మంత్రి పొన్నం సమీక్ష : హైదరాబాద్లో భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ జీహెచ్ఎంసీ అధికారులతో సమీక్షా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. సీజనల్ వ్యాధులు ప్రబలకుండా చేపట్టాల్సిన చర్యలపై అధికారులకు మంత్రి పలు కీలక సూచనలు చేశారు. సమావేశంలో మేయర్ విజయలక్ష్మి, కమిషనర్ ఆర్వీ కర్ణన్, జోనల్ కమిషనర్లు, పలు విభాగాల అధికారులు పాల్గొన్నారు.
