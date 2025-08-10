Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

హైదరాబాద్​కు భారీ వర్ష సూచన - ముంపు ప్రాంతాల్లో పర్యటించిన రేవంత్ రెడ్డి - REVANTH VISIT FLOOD AFFECTED AREA

అమీర్​పేటలోని ముంపు ప్రాంతాల్లో సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి ఆకస్మిక పర్యటన - బస్తీవాసులను అడిగి సమస్యలు తెలుసుకున్న సీఎం - వరద నివారణ చర్యలపై అధికారులకు సూచనలు

CM Revanth Visit Flood Affected Areas
CM Revanth Visit Flood Affected Areas (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 10, 2025 at 5:48 PM IST

Updated : August 10, 2025 at 5:56 PM IST

2 Min Read

CM Revanth Reddy Visit Flood Affected Areas in Hyderabad : గత కొన్ని రోజులుగా ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలకు హైదరాబాద్​ నగరంలోని లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. దీంతో మురుగునీరు రోడ్లపై ప్రవహిస్తుండటంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. మరోవైపు ఇంకా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, హైడ్రా కమిషనర్​ రంగనాథ్​ ఇతర అధికారులతో కలిసి అమీర్​పేట్​, మైత్రీవనం ప్రాంతాల్లో ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించారు. మైత్రివనం దగ్గరలోని గంగుబాయి బస్తీలో పర్యటించి బస్తీవాసులను అడిగి సమస్యలను తెలుసుకున్నారు రేవంత్ రెడ్డి.

బస్తీవాసులు తమ సమస్యలను రేవంత్ రెడ్డికి విన్నవించుకున్నారు. వరద వల్ల రాత్రంతా మెలకువతోనే ఉన్నామని ఆయనకు వివరించారు. బుద్ధనగర్​లో డ్రైనేజీ వ్యవస్థను రేవంత్ రెడ్డి పరిశీలించారు. వాటిని పరిష్కారిస్తామని ప్రజలకు ముఖ్యమంత్రి హామీ ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా ముంపు ప్రాంతాలను హైడ్రా కమిషనర్​ రంగనాథ్​తో కలిసి సీఎం పరిశీలించారు. అనంతరం సమస్యలపై క్షేత్రస్థాయి అధికారులకు సీఎం పలు సూచనలు చేశారు. వరదనీరు నిలవకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై ఆయన అధికారులకు పలు కీలక సూచనలు చేశారు.

అవసరమయితే తప్ప బయటకు రావొద్దు : మరోవైపు భారీ వర్షాలు ఉన్నాయనే సమాచారం నేపథ్యంలో హైడ్రా సిబ్బందిని అప్రమత్తం చేసినట్లుగా కమిషనర్‌ రంగనాథ్‌ వెల్లడించారు. వరద సహాయక చర్యలకు సిద్ధంగా ఉండాలని ఆయన అధికారులకు సూచించారు. వరద నీరు నిలిచే ప్రాంతాల్లో వెంటనే తొలగింపు చర్యలు చేపట్టాలని రంగనాథ్ ఆదేశించారు. మ్యాన్‌హోల్స్‌, విద్యుత్‌ స్తంభాలకు ప్రజలు దూరంగా ఉండాలని సూచించారు. అత్యవసరం అయితే తప్ప ప్రజలు బయటకి రావొద్దని ఆయన సూచించారు.

జీహెచ్​ఎంసీ అధికారులతో మంత్రి పొన్నం సమీక్ష : హైదరాబాద్​లో భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్​ జీహెచ్​ఎంసీ అధికారులతో సమీక్షా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. సీజనల్​ వ్యాధులు ప్రబలకుండా చేపట్టాల్సిన చర్యలపై అధికారులకు మంత్రి పలు కీలక సూచనలు చేశారు. సమావేశంలో మేయర్​ విజయలక్ష్మి, కమిషనర్​ ఆర్వీ కర్ణన్​, జోనల్​ కమిషనర్లు, పలు విభాగాల అధికారులు పాల్గొన్నారు.

నేడు తెలంగాణలో భారీ​ వర్షాలు - ఆ 13 జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు

CM Revanth Reddy Visit Flood Affected Areas in Hyderabad : గత కొన్ని రోజులుగా ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలకు హైదరాబాద్​ నగరంలోని లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. దీంతో మురుగునీరు రోడ్లపై ప్రవహిస్తుండటంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. మరోవైపు ఇంకా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, హైడ్రా కమిషనర్​ రంగనాథ్​ ఇతర అధికారులతో కలిసి అమీర్​పేట్​, మైత్రీవనం ప్రాంతాల్లో ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించారు. మైత్రివనం దగ్గరలోని గంగుబాయి బస్తీలో పర్యటించి బస్తీవాసులను అడిగి సమస్యలను తెలుసుకున్నారు రేవంత్ రెడ్డి.

బస్తీవాసులు తమ సమస్యలను రేవంత్ రెడ్డికి విన్నవించుకున్నారు. వరద వల్ల రాత్రంతా మెలకువతోనే ఉన్నామని ఆయనకు వివరించారు. బుద్ధనగర్​లో డ్రైనేజీ వ్యవస్థను రేవంత్ రెడ్డి పరిశీలించారు. వాటిని పరిష్కారిస్తామని ప్రజలకు ముఖ్యమంత్రి హామీ ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా ముంపు ప్రాంతాలను హైడ్రా కమిషనర్​ రంగనాథ్​తో కలిసి సీఎం పరిశీలించారు. అనంతరం సమస్యలపై క్షేత్రస్థాయి అధికారులకు సీఎం పలు సూచనలు చేశారు. వరదనీరు నిలవకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై ఆయన అధికారులకు పలు కీలక సూచనలు చేశారు.

అవసరమయితే తప్ప బయటకు రావొద్దు : మరోవైపు భారీ వర్షాలు ఉన్నాయనే సమాచారం నేపథ్యంలో హైడ్రా సిబ్బందిని అప్రమత్తం చేసినట్లుగా కమిషనర్‌ రంగనాథ్‌ వెల్లడించారు. వరద సహాయక చర్యలకు సిద్ధంగా ఉండాలని ఆయన అధికారులకు సూచించారు. వరద నీరు నిలిచే ప్రాంతాల్లో వెంటనే తొలగింపు చర్యలు చేపట్టాలని రంగనాథ్ ఆదేశించారు. మ్యాన్‌హోల్స్‌, విద్యుత్‌ స్తంభాలకు ప్రజలు దూరంగా ఉండాలని సూచించారు. అత్యవసరం అయితే తప్ప ప్రజలు బయటకి రావొద్దని ఆయన సూచించారు.

జీహెచ్​ఎంసీ అధికారులతో మంత్రి పొన్నం సమీక్ష : హైదరాబాద్​లో భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్​ జీహెచ్​ఎంసీ అధికారులతో సమీక్షా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. సీజనల్​ వ్యాధులు ప్రబలకుండా చేపట్టాల్సిన చర్యలపై అధికారులకు మంత్రి పలు కీలక సూచనలు చేశారు. సమావేశంలో మేయర్​ విజయలక్ష్మి, కమిషనర్​ ఆర్వీ కర్ణన్​, జోనల్​ కమిషనర్లు, పలు విభాగాల అధికారులు పాల్గొన్నారు.

నేడు తెలంగాణలో భారీ​ వర్షాలు - ఆ 13 జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు

Last Updated : August 10, 2025 at 5:56 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

CM MYTHRIVANAM TOURCM SURPRISE VISIT TO AMEERPETCM SURPRISE VISIT IN MYTHRIVANAMసీఎం రేవంత్ ఆకస్మిక పర్యటనREVANTH VISIT FLOOD AFFECTED AREA

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

జాబ్​ పోయింది - EMI కష్టమవుతుంది - పర్సనల్​ లోన్​తో పరేషాన్​

భారత్​లో విదేశీ విద్య : ఆ యూనివర్సిటీలన్నీ మన దేశంలో ఏర్పాటు

లైంగిక సమ్మతికి 18 ఏళ్లు తప్పనిసరి- అంతకంటే తగ్గిస్తే చాలా ప్రమాదకరం: కేంద్రం

రూ.4200 కోట్ల కలెక్షన్లు, సినిమాకు రూ.200 కోట్ల రెమ్యునరేషన్- కెరీర్​లో అన్నీ సూపర్ హిట్లే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.