CM Revanth Reddy Video Conference With District Collectors in Telangana : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాలున్న నేపథ్యంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని జిల్లాల ఇన్ఛార్జ్ మంత్రులు, అధికారులకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సూచనలు చేశారు. మూడు రోజుల పాటు అన్నిశాఖల ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సెలవులు రద్దు చేయాలని సీఎం ఉన్నతాధికారులను ఆదేశించారు. హైదరాబాద్తో పాటు వరద ప్రభావ జిల్లాల్లో ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని, నగరంలో ట్రాఫిక్ నియంత్రణకు పోలీసుల సేవలు వాడాలని సూచించారు.
కంట్రోల్ రూమ్ ద్వారా అప్రమత్తం : విద్యుత్, తాగునీరు, డ్రైనేజీ సిబ్బందిని అప్రమత్తం చేయాలన్న సీఎం వివిధ శాఖల అధికారులను సమన్వయం చేసుకుని పనిచేయాలని అన్నారు. భారీ వర్షాలు ఉన్న జిల్లాలకు ప్రత్యేక అధికారులను నియమించాలని, ముందే సిబ్బందిని ఆ ప్రాంతాలకు తరలించాలని అన్నారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో సంప్రదించేందుకు హెల్ప్లైన్ నంబర్లు ఏర్పాటు చేసి, ఎమర్జెన్సీ సేవలకు డాక్టర్లను సిద్ధంగా ఉంచాలన్నారు. హైదరాబాద్లో వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలకు ప్రజలు వెళ్లకుండా చూడాలని, కంట్రోల్ రూమ్ ద్వారా అధికారులను అప్రమత్తం చేయాలని తెలిపారు.
రోడ్లపై నీరు నిలిచిపోయే పరిస్థితి : వర్షాలు, వరదలపై మీడియా ద్వారా సమాచారం వేగంగా చేరవేయాలని, భారీ వర్షాలు, రెడ్ అలర్ట్ ఉన్న జిల్లాల్లో సీనియర్ అధికారులను నియమించాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. ఇటీవల కుంభవృష్టి వల్ల భారీ నష్టం వాటిల్లుతోందన్న సీఎం పట్టణాల్లో 24 గంటల్లో 2 సెంటీ మీటర్ల వర్షపాతానికి సరిపోయే వ్యవస్థ మాత్రమే ఉందని అన్నారు. 2 గంటల్లో 30 నుంచి 40 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైతే మన వ్యవస్థ సరిపోదని, అధికారులు ఏం చేసినా రోడ్లపై నీరు నిలిచిపోయే పరిస్థితులు ఉన్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
అవసరమైతే విద్యా సంస్థలకు సెలవులపై చర్యలు తీసుకోవాలని, ఐటీ ఉద్యోగులు ఇంటి నుంచి పనిచేసేలా అప్రమత్తం చేయాలని రేవంత్ రెడ్డి అభిప్రాయపడ్డారు. వీలైనంత వరకు ప్రజలు రహదారులపైకి రాకుండా చూడాలని, ప్రాణనష్టం, ఆస్తి నష్టం, పశు సంపదకు నష్టం జరగకుండా చూడాలని అన్నారు. జంట నగరాల్లో పాత భవనాల నుంచి ప్రజలను ఖాళీ చేయించాలని, విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోతే వెంటనే పునరుద్ధరించే పనులు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. రాబోయే 72 గంటలు అన్ని విభాగాలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
హైడ్రా అప్రమత్తంగా ఉండాలి : ఆకస్మిక వరదలు వస్తే ఎయిర్ లిఫ్టింగ్కు హెలికాప్టర్లు ఉండేలా చూసుకోవాలని, ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బందితో ఎప్పటికప్పుడు సమన్వయం చేసుకోవాలని అధికారులకు రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. మొబైల్ విద్యుత్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లు అందుబాటులో ఉండేలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్న ఆయన హైదరాబాద్లో వరదలపై హైడ్రా అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలని చెప్పారు. హైదరాబాద్లో హైడ్రా సిబ్బంది 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండాలని, వరదల ప్రభావంపై ప్రజలు ఫిర్యాదు చేసేందుకు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఏర్పాటు చేయాలని సీఎం రేవంత్ ఆదిశించారు. భారీ వర్షాల సమయంలో ప్రజలు బయటకు రాకుండా అవసరమైన చర్యలు చేపట్టాలని, స్కూల్స్, కాలేజీలు, ఐటీ సెక్టార్ ఉద్యోగులకు సంబంధించి అధికారులు తగిన నిర్ణయం తీసుకోవాలని సూచించారు.
కలెక్టర్లకు సీఎం దిశానిర్దేశం : జిల్లాల కలెక్టర్లు, ఉన్నతాధికారులతో సీఎం రేవంత్రెడ్డి కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ నుంచి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమీక్షలో మంత్రులు శ్రీధర్బాబు, కోమటిరెడ్డి, తుమ్మల, పొన్నం ప్రభాకర్ పాల్గొన్నారు. భారీ వర్షాల దృష్ట్యా ముందస్తు చర్యలపై కలెక్టర్లకు సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు.
ఈరోజు ఉమ్మడి వరంగల్, నల్గొండ, సూర్యాపేట, ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, కుమురంభీం, మంచిర్యాల, పెద్దపల్లి, కరీంనగర్ జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచనలు ఉన్నాయి. పలు జిల్లాలకు వాతావరణశాఖ ఎల్లో హెచ్చరికలను జారీచేసింది. బుధవారం కొన్ని ప్రాంతాల్లో అత్యంత భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ తెలిపింది.
రేపు యాదాద్రి భువనగిరి, మహబూబాబాద్, హనుమకొండ, జనగామ, వరంగల్ జిల్లాల్లో అతిభారీ వర్షాలు ఉన్నాయని పేర్కొంది. ఐదు జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. బుధవారం పెద్దపల్లి, కరీంనగర్, భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, సిద్దిపేట, మేడ్చల్, రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో 9 జిల్లాలకు ఆరెంజ్ హెచ్చరికలు జారీచేసింది. భారీ వర్షాల సూచన నేపథ్యంలో ప్రజలు ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావొద్దని అధికారులు సూచించారు
ఎకో టూరిజం అభివృద్ధి : అంతకు ముందు రేవంత్ రెడ్డి అటవీశాఖపై ఉన్నతాధికారులతో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. అటవీ శాఖ మంత్రి కొండా సురేఖ, సీఎం ఓఎస్డీ వేముల శ్రీనివాసులు, అధికారులు హాజరయ్యారు. ఎకో టూరిజం అభివృద్ధిపై దృష్టి సారించాలని, అటవీ, రెవెన్యూ భూముల హద్దులు నిర్ధరించాలని సీఎం అధికారులను ఆదేశించారు. జంతువుల దాడి బాధితులకు వేగంగా పరిహారం అందించాలని, అధికారుల ప్రమోషన్లు, అవార్డులకు ప్రతిపాదనలు పంపాలని అన్నారు. అటవీ నిఘా కెమెరాలు ఐసీసీసీకి అనుసంధానం చేయాలని సూచించారు.
హైదరాబాద్ ముంపు ప్రాంతాల్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పర్యటన - అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు
బీసీలకు రిజర్వేషన్లు ఇవ్వకపోతే మోదీని గద్దె దించైనా సాధిస్తాం : రేవంత్ రెడ్డి