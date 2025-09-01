CM Revanth Reddy on the Impact of Floods : గతేడాది భారీ వర్షాలకు జరిగిన నష్టానికి కేంద్రం నుంచి నిధులు రాకపోవడంపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆరా తీశారు. వెంటనే కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకువెళ్లాలని అధికారులను ఆదేశించించారు. వరదల ప్రభావంపై కలెక్టర్లతో సీఎం రేవంత్రెడ్డి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ కొనసాగుతుంది. భారీ వర్షాల సమయంలో చెరువులకు నష్టం జరగకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు.
ఎస్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బందిలో నైపుణ్యాలు పెంచాలి : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చెరువుల పరిస్థితిపైన సమగ్ర అధ్యయనం చేయాలని, విపత్తు నిర్వహణ నిధులతో చేపట్టిన పనుల వివరాలతో నివేదిక ఇవ్వాలని కలెక్టర్లకు రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. వర్షాలు, వరదల వల్ల జరిగిన పంట నష్టం అంచనా వేసి వెంటనే నివేదిక ఇవ్వాలని, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ వరదల సమయంలో బాగా పని చేసిందని అన్నారు. ఎన్డీఆర్ఎఫ్తో పని లేకుండా ఎస్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బందిలో నైపుణ్యాలు పెంచాలని తెలిపారు.
హెచ్ఎండీఏ పరిధిలో చెరువుల నోటిఫై చేయాలి : రాష్ట్రంలో వర్షాల వల్ల 1052 చోట్ల 1023 కిలోమీటర్ల మేరకు రోడ్లు దెబ్బతిన్నాయని సీఎంకు అధికారులు తెలిపారు. దెబ్బతిన్న రోడ్లపై సమగ్ర నివేదిక తయారు చేయాలని, హెచ్ఎండీఏ పరిధిలో చెరువుల నోటిఫై చేయాలని అధికారులకు రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు.
కేంద్రానికి నివేదిక పంపాలి : వరదల్లో చనిపోయిన వారి కుటుంబాలకు రూ.5 లక్షల పరిహారం ఇవ్వాలని, జంతువులు చనిపోతే రైతులకు పరిహారం ఇవ్వాలని రేవంత్ రెడ్డి చెప్పారు. కలెక్టర్లు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించాల్సిందేనని,కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు జిల్లాల్లోనే నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉండాలని స్పష్టం చేశారు. కిందిస్థాయి అధికారులు నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉండాలని, విపత్తు నిర్వహణపై సమగ్ర నివేదిక చేసి కేంద్రానికి పంపాలని ఆదేశించారు.
