12 వరుసల గ్రీన్ఫీల్డ్ రహదారి నిర్మాణానికి అనుమతులు మంజూరు చేయండి : సీఎం రేవంత్రెడ్డి
నాలుగు వరుసల ఎలివేటెడ్ కారిడార్ నిర్మాణానికి అనుమతులివ్వండి - కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీకి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి వినతి - 12 వరుసల గ్రీన్ఫీల్డ్ రహదారి నిర్మాణానికి అనుమతులు మంజూరు చేయాలని సీఎం
Published : September 10, 2025 at 10:47 AM IST|
Updated : September 10, 2025 at 10:59 AM IST
CM Revanth Reddy Meets Nitin Gadkari : తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్మిస్తున్న భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ నుంచి అమరావతి మీదుగా బందరు పోర్ట్ వరకు 12 వరుసల గ్రీన్ఫీల్డ్ రహదారి నిర్మాణానికి వెంటనే అనుమతులు మంజూరు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కేంద్ర రహదారులు, రవాణాశాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీకి విజ్ఞప్తి చేశారు. ముఖ్యమంత్రి మంగళవారం రాత్రి గడ్కరీతో సమావేశమై రాష్ట్రంలో పలు జాతీయ రహదారుల నిర్మాణం, అనుమతులు, పనుల వేగవంతంపై చర్చించారు.
ఎలివేటెడ్ కారిడార్ నిర్మాణానికి అనుమతులు : ''హైదరాబాద్ రీజినల్ రింగు రోడ్డు(నార్త్)కు కోసం 90 శాతం భూ సేకరణ పూర్తయింది. దీంతో వెంటనే ఆర్థిక, క్యాబినెట్ అనుమతులు ఇచ్చి పనులు ప్రారంభించండి. ఈ రింగ్ రోడ్డుకు సమాంతరంగా ఆర్ఆర్ఆర్ (సౌత్) పనులు చేపట్టడానికి వీలుగా అన్ని అనుమతులు మంజూరు చేయాలి. శ్రీశైలంతో హైదరాబాద్ను అనుసంధానించే మన్ననూర్-శ్రీశైలం రహదారి అమ్రాబాద్ టైగర్ రిజర్వు పరిధిలో ఉంది.
అందువల్ల నాలుగు వరుసల ఎలివేటెడ్ కారిడార్ నిర్మాణానికి అనుమతులు మంజూరు చేయాలి. ఈ కారిడార్ పూర్తయితే ఏపీలోని కృష్ణపట్నం రేవుతో పాటు మార్కాపురం, కనిగిరి, కంభం, నెల్లూరులకు రాకపోకలు సులువవుతాయి. అలాగే రావిర్యాల-ఆమనగల్లు-మన్ననూర్ నాలుగు వరుసల గ్రీన్ఫీల్డ్ రోడ్డు నిర్మించాలి.
కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి— Revanth Reddy (@revanth_anumula) September 9, 2025
శ్రీమతి నిర్మలా సీతారామన్ తో
భేటీ అయ్యాను.
రాష్ట్రంలో ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ
విద్యార్థులకు అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో
విద్యను అందించాలన్న సంకల్పంతో
105 నియోజకవర్గాల్లో నిర్మిస్తున్న
యంగ్ ఇండియా మోడల్ స్కూళ్లకు
ఆర్థిక సహాయం అందించాలని కోరాను.… pic.twitter.com/Rl8lpYUf1r
హైదరాబాద్ - మంచిర్యాల మధ్య : హైదరాబాద్-మంచిర్యాల మధ్య ఉన్న రాజీవ్ రహదారిపై వాహన రద్దీ ఎక్కువగా ఉన్నందున కొత్త గ్రీన్ఫీల్డ్ రహదారిని మంజూరు చేయండి. సీఆర్ఐఎఫ్ కింద రూ.868 కోట్లతో ప్రతిపాదించిన రహదారుల పనులకు ఆమోదం తెలపండి’’ అని గడ్కరీకి సీఎం విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ విజ్ఞప్తులకు గడ్కరీ సానుకూలంగా స్పందించినట్లు సీఎం కార్యాలయం ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.
ఈ నెల 22న హైదరాబాద్లో సమీక్ష : సీఆర్ఐఎఫ్ పనులకు వారంలోపు అనుమతులు ఇస్తాం. భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ-అమరావతి-బందరు పోర్ట్ గ్రీన్ఫీల్డ్ రహదారికి సంబంధించి మా శాఖ అధికారులను హైదరాబాద్కు పంపుతా. ఈ అంశంపై అధికారులతో ఈ నెల 22న హైదరాబాద్లో సమీక్ష నిర్వహిస్తాం అని గడ్కరీ తెలిపారని సీఎంవో పేర్కొంది. సీఎం రేవంత్ బుధవారం ఉదయం 10 గంటలకు కేంద్ర రక్షణమంత్రి రాజ్నాథ్సింగ్ను కలవనున్నారు.
'యంగ్ ఇండియా’ స్కూళ్లకు మద్దతు : తెలంగాణ విద్యా రంగంలో సమూల మార్పులు తేవడానికి తాము చేస్తున్న కృషికి మద్దతు ఇవ్వాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్కు విజ్ఞప్తి చేశారు. రాష్ట్రంలోని జనాభాలో దాదాపు 90 శాతం ఉన్న బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనారిటీ వర్గాల పిల్లలకు కార్పొరేట్ స్థాయి విద్యను అందించడానికి రాష్ట్రంలోని 105 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలలో 105 యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ పాఠశాలలను ప్రభుత్వం నిర్మిస్తుంది.
నిర్మాణానికి రూ.21 వేల కోట్ల వ్యయం : దీనికి అవసరం అయ్యే ఆర్థిక వనరుల సమీకరణకు కేంద్రం మద్దతు ఇవ్వాలని కోరారు. సీఎం రేవంత్రెడ్డి మంగళవారం ఇక్కడి నార్త్బ్లాక్లోని ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ కార్యాలయంలో నిర్మలా సీతారామన్ను కలిసి ఈ మేరకు విజ్ఞప్తి చేశారు. "ఇప్పటికే నాలుగు పాఠశాలల నిర్మాణ పనులు మొదలయ్యాయి. మిగతా వాటికి టెండర్లు ముగిశాయి. ఒక్కో పాఠశాలలో 2,560 మంది విద్యార్థులకు ప్రవేశాలు కల్పించనున్నాం. అత్యాధునిక వసతులు, ల్యాబ్లు, స్టేడియాలతో నిర్మించే ఈ స్కూళ్ల నిర్మాణానికి రూ.21 వేల కోట్ల వ్యయమవుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు.
అలాగే రాష్ట్రంలో జూనియర్, డిగ్రీ, సాంకేతిక కళాశాలలు, ఇతర ఉన్నత విద్యా సంస్థల్లో ఆధునిక ల్యాబ్లు, ఇతర మౌలిక వసతుల కల్పించేందుకు మరో రూ.9 వేల కోట్లు ఖర్చు చేయనున్నాం. వాటిని కార్యరూపంలోకి తీసుకొచ్చేందుకు అవసరమయ్యే నిధుల సమీకరణకు ప్రత్యేక కార్పొరేషన్ ఏర్పాటుకు అనుమతించడంతో పాటు ఎఫ్ఆర్బీఎం పరిమితి నుంచి మినహాయించాలి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విద్యా రంగంపై చేస్తున్న వ్యయాన్ని పెట్టుబడిగా పరిగణించాలి" అని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి కేంద్ర మంత్రిని కోరారు.
