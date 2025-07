ETV Bharat / state

ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న రోజు వచ్చేసింది - రేపే కొత్త రేషన్ కార్డుల పంపిణీ - DISTRIBUTION OF NEW RATION CARDS TG

CM Revanth Reddy To Launch New Ration Cards Distribution ( EENADU )

CM Revanth Reddy To Launch New Ration Cards Distribution : పేదలకు రేషన్‌ పథకంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం సరికొత్త మైలురాయికి చేరుకుందని పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్‌కుమార్‌రెడ్డి తెలిపారు. జులై 14వ తేదీ నాటికి రాష్ట్రంలో మొత్తం రేషన్‌కార్డుల సంఖ్య 95,56,625కి లబ్ధిదారుల సంఖ్య 3,09,30,911కి పెరగనుందని ఆయన తెలిపారు. ఆహారభద్రతలో(ఫుడ్​ సెక్యూరిటీ) భాగంగా తెలంగాణ సర్కారు ఈ కార్యక్రమాన్ని సోమవారం ప్రారంభించనున్నట్లు ఉత్తమ్ కుమార్ వెల్లడించారు. సూర్యాపేట జిల్లా తుంగతుర్తి నియోజకవర్గం తిరుమలగిరిలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి పాల్గొనే సభలో కొత్త కార్డుల పంపిణీ జరుగుతుందన్నారు. ఈ మేరకు శనివారం ఉత్తమ్‌ ఓ ప్రకటనను విడుదల చేశారు. ఏటా రూ.1150 కోట్ల భారం : కొత్తగా 3,58,187 రేషన్‌కార్డులను సోమవారం జారీ చేయనున్నామని మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి వెల్లడించారు. తద్వారా 11,11,223 మందికి లబ్ధి కలుగుతుందని వివరించారు. పాత కార్డుల్లో కొత్త సభ్యుల్ని 4,41,851 మందిని చేరుస్తున్నామని ఆయన చెప్పారు. మొత్తం 15,53,074 మందికి రేషన్‌ ప్రయోజనం కలుగుతందని ఉత్తమ్​ కుమార్ రెడ్డి వెల్లడించారు. మొదటిదశగా నారాయణపేట జిల్లాలో గతంలో నిర్వహించిన సభ ద్వారా 2,03,156 కొత్త రేషన్​ కార్డులు మంజూరుచేశామని చెప్పారు. అందులో లబ్ధిదారుల సంఖ్య 5,90,488 మంది అని వివరించారు. పేదల సంక్షేమమే లక్ష్యంగా : పాతకార్డుల్లో అదనంగా చేర్చిన సభ్యులు 6,39,784 మందని అని ఉత్తమ్​ కుమార్​ రెడ్డి వెల్లడించారు. మొత్తం 12,30,272 మంది రేషన్‌ అందుకుంటున్నారని ఆయన తెలిపారు. రెండోదశ ఈనెల 14వ తేదీ నుంచి లబ్ధిదారుల సంఖ్య 15,53,074 మందికి పెరగనుందని ఆయన వెల్లడించారు. పేదల సంక్షేమమే లక్ష్యంగా, పారదర్శకతతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం ఇదని ఉత్తమ్​ తెలిపారు. కొత్త రేషన్‌ కార్డుల జారీ, పేర్లను చేర్చడం వల్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై ఏడాదికి రూ.1150.68 కోట్ల ఆర్థిక భారం అదనంగా పడుతుందని ఉత్తమ్‌కుమార్‌రెడ్డి పేర్కొన్నారు. కొత్త రేషన్ కార్డులు పంపిణీ చేయనుండటంతో లబ్ధిదారులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆహార భద్రత - కొత్త రేషన్​ కార్డుల పేరిట : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, ఉత్తమ్ కుమార్​ రెడ్డి పేరిట కొత్తగా రేషన్​ కార్డులు మంజూరైన లబ్ధిదారులకు ఆహార భద్రత -కొత్త రేషన్​ కార్డులు అంటూ లేఖలను ముద్రించారు. ఇలా ఒక్కో లబ్ధిదారుడి పేరుతో ముద్రించిన లేఖలను ఈ నెల 15 నుంచి పంపిణీ చేయడానికి రంగం సిద్ధమైంది. పంపిణీ ప్రక్రియపై అధికారులకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇంకా రాలేదు.

