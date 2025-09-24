ETV Bharat / state

35 ఏళ్ల తరువాత అక్రమార్కుల చెర నుంచి విముక్తి - మళ్లీ జీవం పోసుకున్న బతుకమ్మకుంట

భాగ్యనగరంలో 35 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ జీవం పోసుకున్న బతుకమ్మకుంట - స్థానిక మహిళలు బతుకమ్మ ఆడుకునేలా ఏర్పాట్లు - ఈ నెల 26న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా ప్రారంభం

Bathukammakunta
Hydra Revived Bathukammakunta (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 24, 2025 at 5:20 PM IST

3 Min Read
Hydra Revived Bathukammakunta Cheruvu : హైదరాబాద్ మహానగరంలో అక్రమార్కుల చెరలో చిక్కి శల్యమైన బతుకమ్మకుంట 35 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ జీవం పోసుకుంది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి దిశా నిర్దేశంలో హైడ్రా బతుకమ్మకుంటను శరవేగంగా పునరుద్దరించింది. సుమారు రూ. 7 కోట్ల వ్యయంతో 5 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో బతుకమ్మకుంటను సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దింది. ఈ నెల 26న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి బతుకమ్మకుంటను ప్రారంభించనున్నారు. అనంతరం అక్కడే జరిగే బతుకమ్మ వేడుకలలో పాల్గొంటారు. స్థానిక మహిళలు ఇక నుంచి అక్కడే బతుకమ్మ ఆడుకోవడంతో పాటు పరిసర వాసులకు ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో ఉండేలా హైడ్రా ఏర్పాట్లు చేసింది. బతుకమ్మకుంట పునరుద్దరణపై మరిన్ని వివరాలను ఈటీవీ భారత్​ ప్రతినిధి అందిస్తారు.

పూలతో అలంకరించిన తోటలు, పచ్చిక బయళ్లు, నడక మార్గాలు, కూర్చునే ప్రదేశాలు, విద్యుత్ వెలుగులతో బతుకమ్మకుంట ఇప్పుడు ఆహ్లాదకర వాతావరణ ప్రాంతంగా మారింది. దశాబ్దాల తర్వాత మళ్లీ జీవం పోసుకున్న ఈ కుంట స్థానిక ప్రజలకు సేదతీరే ప్రదేశంగా మారనుంది. ముఖ్యంగా మహిళలు ఇకపై ప్రతి ఏడాది బతుకమ్మ వేడుకలను ఇక్కడే జరుపుకునే అవకాశం ఉండటంతో, ఈ ప్రదేశం సాంస్కృతిక కేంద్రంగానూ అవతరించనుంది.

35 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ జీవం పోసుకున్న బతుకమ్మకుంట - 26న ప్రారంభించనున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి (ETV)

హైడ్రా చర్యలతో : హైదరాబాద్‌లోని చారిత్రక బతుకమ్మకుంట దశాబ్దాలుగా సాగిన ఆక్రమణల కారణంగా క్రమంగా అదృశ్యమవుతుందనే పరిస్థితి తలెత్తింది. దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్న ఈ సమస్యపై స్థానికుల నిరసనలు, పర్యావరణ సంఘాల ఆక్షేపణలు పెరుగుతూనే వచ్చాయి. చివరికి హైడ్రా అధికారులు సమస్యను పట్టించుకుని న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించారు. సిటీ సివిల్ కోర్టులో దాదాపు నెల రోజులపాటు సుదీర్ఘంగా విచారణ కొనసాగింది.

"బతుకమ్మకుంటను ఇలా చేస్తారని ఎవరూ ఊహించలేదు. ఇంతలా అభివృద్ధి చేసినందుకు చాలా కృతజ్ఞతలు. ఎన్నో సమస్యలు ఉండేవి. ఒక సందర్భంలో ఇల్లు అమ్మేసి వేరే ఎక్కడికైనా వెళ్లాలి అని అనుకున్నాం. కానీ ఈ రోజు బతుకమ్మ కుంట అభివృద్ధితో సంతోషంగా ఉన్నాము. కొన్ని నెలల క్రితం చాలా దారుణమైన పరిస్థితులు ఎదుర్కొన్నాం. ప్రభుత్వానికి, రేవంత్​రెడ్డికి, హైడ్రాకు ధన్యవాదాలు" -స్థానికురాలు

ఆధారాలతో కుంటను రక్షించాల్సిన అవసరాన్ని హైడ్రా వివరిస్తూ న్యాయస్థానంలో బలమైన వాదనలు వినిపించింది. మరోవైపు, కొందరు ఈ చెరువు తమ వ్యక్తిగత భూమని పేర్కొంటూ కోర్టులో పిటిషన్లు దాఖలు చేయడం ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. విచారణ అనంతరం కోర్టు ప్రభుత్వ వాదనలకు అనుకూలంగా తీర్పు ఇచ్చింది. ఈ చర్యలతో చెరువును కాపాడి మళ్లీ పునరుజ్జీవం పొందడానికి కృషి చేశామని హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాధ్ వెల్లడించారు.

"బతుకమ్మకుంటను ఇలా చేస్తారని మేము అనుకోలేదు. చేస్తారు అని విన్నాం కానీ ఇంత గ్రాండ్​గా చేస్తారని అనుకోలేదు. అందుకే చూడడానికి వచ్చాము. వాళ్లను అడిగితే ఇంకా కొద్ది రోజుల తర్వాత చూడండి ఇంకా సూపర్​ అవుతుంది అని చెప్పారు. అప్పుడు బతుకమ్మలను వేయకుండా పరిస్థితి వచ్చింది. చిన్న గట్లలాగా కట్టి వాటిలో వదిలేసే వాళ్లం. ఇప్పుడైతే బతుకమ్మలు ఆడుకోవడానికి, కుంటలో వేయడానికి చాలా బాగుంటుంది" -స్థానికురాలు

కుంటపై మట్టి పోసి పూర్తిగా పూడ్చివేయడం : బతుకమ్మకుంట పునరుద్ధరణపై మాజీ ఎంపీ వి. హనుమంతరావు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. చిన్నతనంలో తన కుటంబ సభ్యులతో కలిసి ఈ కుంటలో ఆడుకున్న జ్ఞాపకాలు తనకు ఉన్నాయని ఆయన గుర్తుచేసుకున్నారు. కాలక్రమంలో అభివృద్ధి పేరుతో కుంటపై మట్టి పోసి పూర్తిగా పూడ్చివేయడం దురదృష్టకరమన్నారు. ఒకప్పుడు జీవంతో నిండిన బతుకమ్మకుంటను క్రమంగా ఆక్రమణలతో నాశనం చేశారని తెలిపారు. ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాలతో ఐదు నెలల్లోనే పునరుద్ధరించడం చాలా సంతోషంగా ఉందని తెలిపారు. పర్యావరణ పరిరక్షణకే కాకుండా భవిష్యత్ తరాలకు కూడా అమూల్యమైన బహుమతి ఆయన పేర్కొన్నారు.

మాయమైపోయిన చెరువును మళ్లీ పునర్నిర్మించడం దేశంలోనే మొట్టమొదటి సారని, అందుకు చాలా సంతోషంగా ఉందని బెంగళూరుకు చెందిన విమోస్ టెక్నాలజీ సంస్థ ప్రతినిధి సుమోయ్ అన్నారు. ప్రారంభంలో ఇక్కడ నీటి ఊట ఉండటంతో సహజ చెరువుల తలపును సృష్టించడం సులభమైందన్నారు. గతంలో దాదాపు 15 ఎకరాలు చెరువు ఉన్నట్లు తెలిసింది. ఇప్పడు నిర్మాణం చేసిన చెరువు ప్రాంతం కొంతమంది మాత్రమే తమదని ప్రతిపాదించినట్లు తెలిపారు.

హైదరాబాద్‌ చెరువులకు మహర్దశ! - మంచినీటి జల వనరులుగా తీర్చిదిద్దనున్న హైడ్రా

బతుకమ్మకుంట బతికే ఉంది - హైడ్రా మోకాల్లోతు తవ్వగానే ఉప్పొంగిన పాతాళగంగ

CM REVANTH REDDYHYDRA IN LAKE PROTECTBATHUKAMMAKUNTA IN AMBERPETHYDRA REVIVED BATHUKAMMAKUNTABATHUKAMMAKUNTA INAUGURATION

