బతుకమ్మ కుంటకు ప్రాణం పోసిన హైడ్రా - సీఎం చేతుల మీదుగా త్వరలో జాతికి అంకితం

బతుకమ్మ కుంటకు ప్రాణం పోసిన హైడ్రా - కబ్జా చెర నుంచి చెరువుకు విముక్తి - అవరోధాలు ఎదురైనా చాకచక్యంగా అధిగమించి విజయం - ఐదు నెలల్లో పునరుద్ధరించి ఆహ్లాదంగా మార్చిన హైడ్రా

Bathukamma Kunta Journey
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 26, 2025 at 10:24 AM IST

Updated : September 26, 2025 at 10:58 AM IST

2 Min Read
Bathukamma Kunta Journey : చెరువుల పునరుజ్జీవంలో భాగంగా అంబర్‌పేటలో రూ.7 కోట్ల వ్యయంతో హైడ్రా అభివృద్ధి చేసిన బతుకమ్మ కుంటను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదివారం ప్రారంభించనున్నారు. ఇందుకోసం ఇప్పటికే ఆ ప్రాంతాన్ని సర్వాంగసుందరంగా తీర్చిదిద్దిన హైడ్రా, 2 వేల మంది మహిళలు బతుకమ్మ ఆడుకునేలా ఏర్పాట్లు చేసింది. హెచ్​ఎండీఏ నిధులు, ప్రభుత్వ సూచనలతో బతుకమ్మ కుంటను హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ ఆధ్వర్యంలో బెంగళూరుకు చెందిన విమోస్ టెక్నాలజీ సంస్థ పునరుద్దరించింది. బతుకమ్మ కుంటను ప్రారంభించిన అనంతరం అక్కడి మహిళలతో రేవంత్ రెడ్డి స్వయంగా మాట్లాడనున్నారు.

ప్రాణం పోసిన హైడ్రా అధికారులు : మనిషి ఆశకు, అత్యాశకు మాయమైపోయిన చెరువు అది. కనీసం ఆనవాళ్లు కూడా లేకుండా అన్యక్రాంతమై కాంక్రిట్ జంగిల్​లో కలిసిపోయింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన హైడ్రా ఆ చెరువుకు ప్రాణం పోసింది. మధ్యలో అనేక అవరోధాలు ఎదురైనా, వాటన్నింటినీ చాకచక్యంగా అధిగమిస్తూ ఐదు నెలల్లో పునరుద్ధరించింది. కబ్జా కోరల్లో చిక్కి విలవిలలాడిన బతుకమ్మకుంట ఎలా బతికింది? హైడ్రా దానికి ఎలా ప్రాణం పోసింది? దేశంలోనే ఒక మోడల్​గా తయారైన బతుకమ్మకుంట ప్రస్థానంపై ప్రత్యేక కథనం.

బతుకమ్మ కుంటకు ప్రాణం - కబ్జా కొరల నుంచి నిండుకుండలా మారిన చెరువు (ETV)

కబ్జాల చెర నుంచి విడిపించుకుని : లేక్ సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్​గా పిలుచుకునే మహానగరంలో ఒక్కొక్కటిగా చెరువులు కనుమరుగవుతున్న దశలో అంబర్ పేటలోని బతుకమ్మకుంట తన పేరును సార్థకం చేసుకుంది. క‌బ్జాల కోర‌ల్లో చిక్కుకున్న బతుకమ్మకుంట హైడ్రా రాకతో జీవం పోసుకుంది. నాడు కంపచెట్లు, వ్యర్థాలతో నిండిన బ‌తుక‌మ్మకుంట‌, నేడు జ‌ల‌క‌ళ‌తో చూడ‌ముచ్చట‌గా త‌యారైంది. క‌బ్జాల చెర‌ను విడిపించుకుని ఆహ్లాదకర వాతావరణంతో క‌నువిందు చేస్తోంది.

స్థిరాస్తి వ్యాపారుల కన్ను పడగా : అంబర్​పేట మండలంలోని బాగ్అంబర్​పేటలో 14 ఎకరాల 6 గుంటల విస్తీర్ణంలో చెరువు ఉండేది. రెవెన్యూ రికార్డుల ప్రకారం ఎర్రకుంటగా పిలిచేవారు. చుట్టుపక్కల ప్రజలంతా ఎర్రకుంట వద్దే బతుకమ్మ ఉత్సవాలు జరుపుకోవడం వల్ల బతుకమ్మకుంటగా వ్యవహరించేవారు. కాలక్రమంలో స్థిరాస్తి వ్యాపారం ఊపందుకుంటున్న తరుణంలో అక్రమార్కుల కన్ను బతుకమ్మకుంటపై పడింది. చెరువు స్థలాలను పెద్ద ఎత్తున ఆక్రమించి నిర్మాణాలు చేపట్టారు. కొన్నాళ్లకే చెరువు ఆనవాళ్లు లేకుండా పోయాయి. కబ్జాకు గురై అడవిలా మారింది. అక్కడ పలుమార్లు హత్యలు కూడా జరిగాయి.

బతికే ఉందని హైడ్రా రుజువు చేయడంతో : కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత వి.హన్మంతరావు స్థానికులతో కలిసి హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్‌కు ఫిర్యాదు చేశారు. శాస్త్రీయంగా అధ్యయనం చేసిన హైడ్రా కబ్జా జరిగిందని తేల్చారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాలతో బతుకమ్మ కుంటను పునరుద్దరించే కార్యాచరణను ఆచరణలో చూపెట్టారు. బతుకమ్మకుంట బతికే ఉందని హైడ్రా రుజువు చేయడంతో స్థానికుల్లో ఆనందం పెల్లుబికింది. బెంగళూరుకు చెందిన విమోస్ టెక్నాలజీ సంస్థకు చెరువు పునరుద్దరణ బాధ్యత అప్పగించింది. ఐదు నెలల్లోనే బతుకమ్మకుంటను సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దింది. చెరువుల పునరుద్దరణతో న‌గ‌ర భ‌విష్యత్తుకు బాట‌లు వేస్తున్న హైడ్రాకు బ‌తుక‌మ్మ కుంట ప్రేర‌ణ‌గా నిలిచింది. ఇటీవల వర్షాలకు బ‌తుక‌మ్మకుంట‌లోకి వ‌ర‌ద నీరు చేర‌డంతో అక్కడ ముంపు స‌మ‌స్య త‌ప్పింది.

