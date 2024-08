ETV Bharat / state

పెట్టుబడులే లక్ష్యంగా అమెరికాలో సీఎం రేవంత్​ బృందం - మరికొన్ని సంస్థలతో ఒప్పందాలు - CM Revanth America Tour Investments

CM Revanth on Investment in America ( ETV Bharat )

CM Revanth Agreement with few Companies in US : రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులే లక్ష్యంగా అమెరికాలో పర్యటిస్తున్న సీఎం రేవంత్​ బృందం బిజీబిజీగా గడుపుతోంది. పలు కంపెనీల ప్రతినిధిలతో భేటీ అవుతూ ఒప్పందాలు చేసుకుంటున్నాయి. సోమవారం కాగ్నిజెంట్​ సంస్థతో ఒప్పందం చేసుకున్న రేవంత్​ బృందం తాజాగా మరికొన్ని సంస్థలతో అవగాహన కుదర్చుకున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి బృందం రెండో రోజు పలువురు పారిశ్రామికవేత్తలతో చర్చలు జరిపింది. ట్రైజిన్ టెక్నాలజీస్ కంపెనీ ప్రతినిధులు సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో సమావేశమయ్యారు. హైదరాబాద్​లో అర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ డెలివరీ సెంటర్ నెలకొల్పేందుకు ట్రైజిన్ టెక్నాలజీస్ సంసిద్ధత వ్యక్తం చేసింది.

ఆరు నెలల్లో కంపెనీ కార్యకలాపాలు ప్రారంభించి, రెండేళ్లలో వెయ్యి మందికి పైగా ఉద్యోగాలు కల్పించనున్నట్లు ట్రైజిన్ టెక్నాలజీస్ యాజమాన్యం తెలిపింది. డేటా అనలిటిక్స్, అర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ స్టార్టప్‌లకు అవసరమయ్యే ఇంటెలిజెన్స్ సొల్యూషన్స్​ను ఈ కంపెనీ అందిస్తుంది. సుమారు 160 మిలియన్ డాలర్ల వార్షికాదాయం ఉన్న ట్రైజిన్ టెక్నాలజీస్​లో ఇప్పటికే హైదరాబాద్​లో ఉన్న కంపెనీలోని వంద మందితో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు 2500 మంది ఉద్యోగులు పని చేస్తున్నారు.