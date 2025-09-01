ETV Bharat / state

ఎవరినీ వదిలేది లేదు - నిర్ణయం తీసుకున్నాకే ఇక్కడి నుంచి కదులుతాం: సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి - CM REVANTH SPEECH IN ASSEMBLY

కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై జస్టిస్​ పీసీ ఘోష్ కమిషన్​ నివేదికపై అసెంబ్లీలో చర్చ - ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి అవినీతిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - సరైన సమయంలో నిర్ణయం తీసుకుంటామని వెల్లడి

CM Revanth Reddy speech in Assembly
CM Revanth Reddy speech in Assembly (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 1, 2025 at 1:34 AM IST

2 Min Read

CM Revanth Reddy speech in Assembly : కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై జస్టిస్‌ పీసీ ఘోష్‌ కమిషన్‌ ఇచ్చిన నివేదికపై తెలంగాణ అసెంబ్లీలో చర్చ సందర్భంగా ఎంఐఎం శాసనసభ పక్షనేత అక్బరుద్దీన్‌ లేవనెత్తిన అంశాలపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి సమాధానమిచ్చారు. ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి అవినీతిపై కఠిన చర్యలను తీసుకుంటామని అన్నారు. ఎవరినీ వదిలేది లేదని నిర్ణయం తీసుకున్నాకే ఇక్కడి నుంచి కదులుతామని సీఎం పేర్కొన్నారు. రూ.లక్ష కోట్లు వృథా అయ్యాయనే బాధ తమకు కూడా ఉందని రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు . నీరు కావాలనే డిమాండ్‌పై ప్రత్యేక రాష్ట్రం తెచ్చుకున్నామని, బంగారం కంటే మనకు నీరే ముఖ్యమని వివరించారు.

నివేదిక పూర్తిగా చదవకుండా మాపై ఆరోపణలు చేయొద్దు : మేడిగడ్డ, సుందిళ్ల, అన్నారం బ్యారేజ్‌లపై విచారణ చేపట్టామన్న రేవంత్ రెడ్డి జస్టిస్ పీసీ ఘోష్‌కు ఎంతో అనుభవం ఉందని తెలిపారు. ఆయన అనేక తీర్పులు ఇచ్చారని గుర్తుచేశారు. అన్నీ ఆలోచించే ఏకసభ్య కమిషన్ వేశామని రేవంత్ పేర్కొన్నారు. అనేక దర్యాప్తు సంస్థల నివేదికలను జస్టిస్‌ ఘోష్‌ కమిషన్‌కు ఇచ్చామని వెల్లడించారు. కాళేశ్వరం నివేదికను పూర్తిగా చదవాలని అక్బరుద్దీన్‌ను కోరుతున్నామన్నారు. నివేదిక పూర్తిగా చదవకుండా మాపై లేనిపోని ఆరోపణలు చేయొద్దని హితవు పలికారు. ప్రతి సభ్యుడు అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం ఇస్తానని చెప్పారు. ఎన్‌డీఎస్‌ఏ, విజిలెన్స్, కాగ్ రిపోర్ట్​లను జస్టిస్ ఘోష్‌కు ఇచ్చామన్నారు. అందరి నుంచి కమిషన్ వివరాలు సేకరించిందని రేవంత్ రెడ్డి వివరించారు.

సరైన సమయంలో సరైన నిర్ణయం తీసుకుంటాం : వాస్తవాలను వక్రీకరించి మాట్లాడితే చూస్తూ ఊరుకోలేమని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. మీ సలహాలు, సూచనలను తీసుకునేందుకు నివేదికను మీ ముందుంచాము అని సభ్యుల నుద్దేశించి అన్నారు. అవినీతిపరులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు. ప్రతి విషయాన్ని నివేదికలో ప్రస్తావించరు కదా అన్నారు. అక్బర్ నా మిత్రుడు జోకులు వేసినా సరదాగా తీసుకుంటానని సీఎం వివరించారు. సర్కారుతో మాత్రం జోకులు వేయవద్దని కోరుతున్నానని ఆయన హితపు పలికారు. దర్యాప్తు సంస్థల నివేదికలన్నీ కమిషన్‌కు ఇచ్చామని వెల్లడించారు. బాధ్యులైన గత ప్రభుత్వ పెద్దలను కూడా పిలిచి ప్రశ్నించామన్న ఆయన సరైన సమయంలో సరైన నిర్ణయం తీసుకుంటామని వెల్లడించారు.

జస్టిస్ ఘోష్‌ కమిషన్‌ను పక్కదారి పట్టించేందుకు ప్రయత్నించారని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. 8బీ, 8సీ కింద నోటీసు ఇవ్వలేదంటూ కేసీఆర్, హరీశ్‌ రావు కోర్టుకు వెళ్లారని గుర్తుచేశారు. జస్టిస్ పీసీ ఘోష్‌ కమిషన్ నివేదిక చెల్లదని కోర్టులో పిటిషన్‌ వేశారని చెప్పారు. విద్యుత్ కమిషన్‌పై కూడా కేసీఆర్‌ కోర్టుకు వెళ్లారని రేవంత్ రెడ్డి వివరించారు. 8బీ, 8సీ కింద నోటీసు ఇచ్చారని వారే గతంలో కోర్టుకు వెళ్లారన్నారు.

"అవినీతి సొమ్ము రికవరీ ఎలా చేయాలో సూచనలు చేయవచ్చు. సిట్, సీఐడీ, ఐటీ, ఈడీ, సీబీఐ ఎవరి ద్వారా రికవరీ చేయాలో కూడా నిర్ణయిస్తాం. నిర్ణయం తీసుకోకుండా ఎలా ఉంటాం. ఎవరినీ వదిలేది లేదు. నిర్ణయం తీసుకున్నాకే ఇక్కడి నుంచి కదులుతాం. అంబానీ, అదానీ కంటే ఎక్కువ సంపాదించాలని గత పాలకులు కోరుకున్నారు"- రేవంత్ రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి

తెలంగాణ సమాజాన్ని తప్పుదోవ పట్టించేలా హరీశ్‌రావు మాట్లాడుతున్నారు : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

డ్యామ్‌కు, బ్యారేజీకి తేడా లేకుండా కాళేశ్వరం కట్టారు : మంత్రి ఉత్తమ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి

CM Revanth Reddy speech in Assembly : కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై జస్టిస్‌ పీసీ ఘోష్‌ కమిషన్‌ ఇచ్చిన నివేదికపై తెలంగాణ అసెంబ్లీలో చర్చ సందర్భంగా ఎంఐఎం శాసనసభ పక్షనేత అక్బరుద్దీన్‌ లేవనెత్తిన అంశాలపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి సమాధానమిచ్చారు. ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి అవినీతిపై కఠిన చర్యలను తీసుకుంటామని అన్నారు. ఎవరినీ వదిలేది లేదని నిర్ణయం తీసుకున్నాకే ఇక్కడి నుంచి కదులుతామని సీఎం పేర్కొన్నారు. రూ.లక్ష కోట్లు వృథా అయ్యాయనే బాధ తమకు కూడా ఉందని రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు . నీరు కావాలనే డిమాండ్‌పై ప్రత్యేక రాష్ట్రం తెచ్చుకున్నామని, బంగారం కంటే మనకు నీరే ముఖ్యమని వివరించారు.

నివేదిక పూర్తిగా చదవకుండా మాపై ఆరోపణలు చేయొద్దు : మేడిగడ్డ, సుందిళ్ల, అన్నారం బ్యారేజ్‌లపై విచారణ చేపట్టామన్న రేవంత్ రెడ్డి జస్టిస్ పీసీ ఘోష్‌కు ఎంతో అనుభవం ఉందని తెలిపారు. ఆయన అనేక తీర్పులు ఇచ్చారని గుర్తుచేశారు. అన్నీ ఆలోచించే ఏకసభ్య కమిషన్ వేశామని రేవంత్ పేర్కొన్నారు. అనేక దర్యాప్తు సంస్థల నివేదికలను జస్టిస్‌ ఘోష్‌ కమిషన్‌కు ఇచ్చామని వెల్లడించారు. కాళేశ్వరం నివేదికను పూర్తిగా చదవాలని అక్బరుద్దీన్‌ను కోరుతున్నామన్నారు. నివేదిక పూర్తిగా చదవకుండా మాపై లేనిపోని ఆరోపణలు చేయొద్దని హితవు పలికారు. ప్రతి సభ్యుడు అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం ఇస్తానని చెప్పారు. ఎన్‌డీఎస్‌ఏ, విజిలెన్స్, కాగ్ రిపోర్ట్​లను జస్టిస్ ఘోష్‌కు ఇచ్చామన్నారు. అందరి నుంచి కమిషన్ వివరాలు సేకరించిందని రేవంత్ రెడ్డి వివరించారు.

సరైన సమయంలో సరైన నిర్ణయం తీసుకుంటాం : వాస్తవాలను వక్రీకరించి మాట్లాడితే చూస్తూ ఊరుకోలేమని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. మీ సలహాలు, సూచనలను తీసుకునేందుకు నివేదికను మీ ముందుంచాము అని సభ్యుల నుద్దేశించి అన్నారు. అవినీతిపరులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు. ప్రతి విషయాన్ని నివేదికలో ప్రస్తావించరు కదా అన్నారు. అక్బర్ నా మిత్రుడు జోకులు వేసినా సరదాగా తీసుకుంటానని సీఎం వివరించారు. సర్కారుతో మాత్రం జోకులు వేయవద్దని కోరుతున్నానని ఆయన హితపు పలికారు. దర్యాప్తు సంస్థల నివేదికలన్నీ కమిషన్‌కు ఇచ్చామని వెల్లడించారు. బాధ్యులైన గత ప్రభుత్వ పెద్దలను కూడా పిలిచి ప్రశ్నించామన్న ఆయన సరైన సమయంలో సరైన నిర్ణయం తీసుకుంటామని వెల్లడించారు.

జస్టిస్ ఘోష్‌ కమిషన్‌ను పక్కదారి పట్టించేందుకు ప్రయత్నించారని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. 8బీ, 8సీ కింద నోటీసు ఇవ్వలేదంటూ కేసీఆర్, హరీశ్‌ రావు కోర్టుకు వెళ్లారని గుర్తుచేశారు. జస్టిస్ పీసీ ఘోష్‌ కమిషన్ నివేదిక చెల్లదని కోర్టులో పిటిషన్‌ వేశారని చెప్పారు. విద్యుత్ కమిషన్‌పై కూడా కేసీఆర్‌ కోర్టుకు వెళ్లారని రేవంత్ రెడ్డి వివరించారు. 8బీ, 8సీ కింద నోటీసు ఇచ్చారని వారే గతంలో కోర్టుకు వెళ్లారన్నారు.

"అవినీతి సొమ్ము రికవరీ ఎలా చేయాలో సూచనలు చేయవచ్చు. సిట్, సీఐడీ, ఐటీ, ఈడీ, సీబీఐ ఎవరి ద్వారా రికవరీ చేయాలో కూడా నిర్ణయిస్తాం. నిర్ణయం తీసుకోకుండా ఎలా ఉంటాం. ఎవరినీ వదిలేది లేదు. నిర్ణయం తీసుకున్నాకే ఇక్కడి నుంచి కదులుతాం. అంబానీ, అదానీ కంటే ఎక్కువ సంపాదించాలని గత పాలకులు కోరుకున్నారు"- రేవంత్ రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి

తెలంగాణ సమాజాన్ని తప్పుదోవ పట్టించేలా హరీశ్‌రావు మాట్లాడుతున్నారు : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

డ్యామ్‌కు, బ్యారేజీకి తేడా లేకుండా కాళేశ్వరం కట్టారు : మంత్రి ఉత్తమ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి

For All Latest Updates

TAGGED:

CM REVANTH ON PC GHOSE COMMISSIONజస్టిస్​ ఘోష్ కమిషన్​పై చర్చCM REVANTH FIRES ON BRSTELANGANA ASSEMBLY SESSIONCM REVANTH SPEECH IN ASSEMBLY

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

'షాదీ' జరిగింది - 'ముబారక్' చెక్కు ఆగింది - కల్యాణ'లక్ష్మి' కటాక్షం ఎప్పుడో?

మహిళలూ వారంలో ఏదో రోజు సెలవు తీసుకోండి - లేకపోతే ఎన్నో అనారోగ్య సమస్యలు!

5 జాతీయ రహదారులతో అనుసంధానం - ఓరుగల్లుకు మహర్దశ!

రేటు, ఎక్స్‌పైరీ​ డేటే కాదు - ఈ చుక్కలనూ గమనించండి - మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోండి!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.