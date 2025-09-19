'తెలంగాణ రైజింగ్ 2047' ఇదే మా నినాదం - పబ్లిక్ అఫైర్స్ ఫోరం సదస్సులో సీఎం రేవంత్
దిల్లీలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పర్యటన - పబ్లిక్ అఫైర్స్ ఫోరం ఆఫ్ ఇండియా వార్షిక సదస్సులో ప్రసంగం - విజన్ తెలంగాణ, రైజింగ్ అంశంపై ప్రసంగం
Published : September 19, 2025 at 1:10 PM IST
CM Revanth Reddy Delhi Tour : అభివృద్ధి కోసం తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 రూపొందించుకున్నామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. హైదరాబాద్లో కోటి మంది ప్రజలు నివసిస్తున్నారని అన్నారు. హైదరాబాద్లో ఆర్ఆర్ఆర్ కూడా నిర్మిస్తున్నామని చెప్పారు. ప్రస్తుతం 70 కి.మీ. ఉన్న మెట్రోను 150 కి.మీ.కు విస్తరిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. దిల్లీలో జరుగుతున్న పబ్లిక్ అఫైర్స్ ఫోరం ఆఫ్ ఇండియా వార్షిక సదస్సులో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. విజన్ తెలంగాణ.. రైజింగ్ అనే అంశంపై ముఖ్యమంత్రి ప్రసంగించారు. ఈ సదస్సులో 500 మంది ప్రతినిధులను ఉద్దేశించి ఆయన ప్రసంగం సాగించారు.
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సాగించిన ప్రసంగం, హైదరాబాద్ నగరం శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోందన్నారు. మెట్రోలో ప్రస్తుతం రోజుకు 5 లక్షల మంది ప్రయాణిస్తున్నారని తెలిపారు. వచ్చే ఐదేళ్లలో మెట్రో ప్రయాణికులను 15 లక్షలకు పెంచాలనేదే తమ లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని వివరించారు. గుజరాత్లోని సబర్మతీ తీరంలా మూసీ తీరాన్ని అభివృద్ధి చేస్తామని వెల్లడించారు. మూసీ రివర్ఫ్రంట్ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేశామని సభలో చెప్పారు.
విమానాశ్రయం నుంచి ఫ్యూచర్ సిటీకి కనెక్టవిటీ : హైదరాబాద్ను నెట్ జీరో సిటీగా మార్చడమే లక్ష్యంగా పని చేస్తున్నామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. కాలుష్య కారక పరిశ్రమలను హైదరాబాద్ వెలుపలకు తరలిస్తున్నామని చెప్పారు. హైదరాబాద్లో ఈవీ వాహనాలను ప్రోత్సహిస్తున్నామని సగర్వంగా తెలిపారు. ప్రణాళికాబద్ధమైన అభివృద్ధికి ఫ్యూచర్ సిటీ నిర్మిస్తున్నామని, కొత్తగా నిర్మించే సిటీకి భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ అని పేరు పెట్టామని సీఎం హర్షం వ్యక్తం చేశారు. విమానాశ్రయం నుంచి ఫ్యూచర్ సిటీకి కనెక్టవిటీ ఏర్పాటు చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు.
"హైదరాబాద్-బెంగళూరు మధ్య బుల్లెట్ రైలు ఇవ్వాలని కేంద్రాన్ని కోరాం. రూరల్ తెలంగాణలో వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు ప్రోత్సహిస్తాం. డ్రగ్స్ కట్టడిలో మా రాష్ట్ర పోలీసులు దేశంలోనే నంబర్వన్గా ఉన్నారు. 2034 కల్లా ట్రిలియన్ డాలర్ల ఎకానమీగా మారాలనేది మా లక్ష్యం. అలాగే 2047 కల్లా మూడు ట్రిలియన్ డాలర్ల ఎకానమీగా మారాలనేది మా లక్ష్యం. దేశ జీడీపీలో 10 శాతం తెలంగాణ నుంచే రావాలనేది తమ లక్ష్యంలో ఒకటి." - రేవంత్ రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి
ఈ అంశాలపై సాగిన సీఎం ప్రసంగం : ఈ సదస్సులో 2047 నాటికి తెలంగాణ ప్రాధాన్యత రంగాలను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వివరించారు. తెలంగాణ సుస్థిరాభివృద్ధికి ప్రైవేటు రంగం మద్దతు గురించి కూడా వివరించారు. రాష్ట్రంలో మౌలిక వసతుల కల్పనకు ఆదాయ మార్గాలను కూడా సభలో ముఖ్యమంత్రి వివరించారు. ఈ భేటీ అనంతరం న్యూజెర్సీ గవర్నర్ ఫిలిప్ మర్ఫీతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమావేశమయ్యారు. తెలంగాణలో పెట్టుబడి అవకాశాల గురించి ఆయనకు ముఖ్యమంత్రి వివరించారు.
పెట్టుబడులే లక్ష్యంగా సీఎం దిల్లీ పర్యటన : పెట్టుబడులను ఆకర్షించడమే లక్ష్యంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శుక్రవారం దిల్లీలో పలు కీలక సమావేశాల్లో పాల్గొంటున్నారు. ఇందుకోసం గురువారం సాయంత్రమే ఆయన దిల్లీకి చేరుకున్నారు. పలువురు దిగ్గజ పారిశ్రామికవేత్తలతో సీఎం వరుస సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారు. అమెజాన్, కార్ల్స్బర్గ్, ఉబెర్, గోద్రెజ్ వంటి బహుళ జాతి సంస్థల ప్రతినిధులతో రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులపై చర్చించనున్నారు. అనంతరం వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం అధ్యక్షుడు, సీఈఓ బోర్గే బ్రెండేతో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి ముఖాముఖి సమావేశంలో పాల్గొంటారు. రాష్ట్ర ఆర్థిక, వాణిజ్య అవకాశాలను అంతర్జాతీయ వేదికపై ప్రదర్శించేందుకు ఈ సమావేశాలు దోహదపడతాయని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
విదేశాల తరహాలో రైలు, రోడ్డు, పోర్టు కనెక్టివిటీని అభివృద్ధి చేయాలి : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
ప్రపంచ నగరాలతో పోటీపడే నిర్ణయాలతో ముందడుగు వేస్తున్నాం : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి