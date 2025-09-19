ETV Bharat / state

'తెలంగాణ రైజింగ్​ 2047' ఇదే మా నినాదం - పబ్లిక్​ అఫైర్స్​ ఫోరం సదస్సులో సీఎం రేవంత్

దిల్లీలో సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి పర్యటన - పబ్లిక్​ అఫైర్స్​ ఫోరం ఆఫ్​ ఇండియా వార్షిక సదస్సులో ప్రసంగం - విజన్​ తెలంగాణ, రైజింగ్​ అంశంపై ప్రసంగం

CM Revanth Reddy Delhi Tour
CM Revanth Reddy Delhi Tour (ETV Bharat)
ETV Bharat Telangana Team

Published : September 19, 2025 at 1:10 PM IST

CM Revanth Reddy Delhi Tour : అభివృద్ధి కోసం తెలంగాణ రైజింగ్​ 2047 రూపొందించుకున్నామని సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి తెలిపారు. హైదరాబాద్​లో కోటి మంది ప్రజలు నివసిస్తున్నారని అన్నారు. హైదరాబాద్​లో ఆర్​ఆర్​ఆర్​ కూడా నిర్మిస్తున్నామని చెప్పారు. ప్రస్తుతం 70 కి.మీ. ఉన్న మెట్రోను 150 కి.మీ.కు విస్తరిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. దిల్లీలో జరుగుతున్న పబ్లిక్​ అఫైర్స్​ ఫోరం ఆఫ్​ ఇండియా వార్షిక సదస్సులో సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. విజన్​ తెలంగాణ.. రైజింగ్​ అనే అంశంపై ముఖ్యమంత్రి ప్రసంగించారు. ఈ సదస్సులో 500 మంది ప్రతినిధులను ఉద్దేశించి ఆయన ప్రసంగం సాగించారు.

ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి సాగించిన ప్రసంగం, హైదరాబాద్​ నగరం శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోందన్నారు. మెట్రోలో ప్రస్తుతం రోజుకు 5 లక్షల మంది ప్రయాణిస్తున్నారని తెలిపారు. వచ్చే ఐదేళ్లలో మెట్రో ప్రయాణికులను 15 లక్షలకు పెంచాలనేదే తమ లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని వివరించారు. గుజరాత్​లోని సబర్మతీ తీరంలా మూసీ తీరాన్ని అభివృద్ధి చేస్తామని వెల్లడించారు. మూసీ రివర్​ఫ్రంట్​ కార్పొరేషన్​ ఏర్పాటు చేశామని సభలో చెప్పారు.

విమానాశ్రయం నుంచి ఫ్యూచర్​ సిటీకి కనెక్టవిటీ : హైదరాబాద్​ను నెట్​ జీరో సిటీగా మార్చడమే లక్ష్యంగా పని చేస్తున్నామని సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. కాలుష్య కారక పరిశ్రమలను హైదరాబాద్​ వెలుపలకు తరలిస్తున్నామని చెప్పారు. హైదరాబాద్​లో ఈవీ వాహనాలను ప్రోత్సహిస్తున్నామని సగర్వంగా తెలిపారు. ప్రణాళికాబద్ధమైన అభివృద్ధికి ఫ్యూచర్​ సిటీ నిర్మిస్తున్నామని, కొత్తగా నిర్మించే సిటీకి భారత్​ ఫ్యూచర్​ సిటీ అని పేరు పెట్టామని సీఎం హర్షం వ్యక్తం చేశారు. విమానాశ్రయం నుంచి ఫ్యూచర్​ సిటీకి కనెక్టవిటీ ఏర్పాటు చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు.

"హైదరాబాద్​-బెంగళూరు మధ్య బుల్లెట్​ రైలు ఇవ్వాలని కేంద్రాన్ని కోరాం. రూరల్​ తెలంగాణలో వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు ప్రోత్సహిస్తాం. డ్రగ్స్​ కట్టడిలో మా రాష్ట్ర పోలీసులు దేశంలోనే నంబర్​వన్​గా ఉన్నారు. 2034 కల్లా ట్రిలియన్​ డాలర్ల ఎకానమీగా మారాలనేది మా లక్ష్యం. అలాగే 2047 కల్లా మూడు ట్రిలియన్​ డాలర్ల ఎకానమీగా మారాలనేది మా లక్ష్యం. దేశ జీడీపీలో 10 శాతం తెలంగాణ నుంచే రావాలనేది తమ లక్ష్యంలో ఒకటి." - రేవంత్​ రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి

ఈ అంశాలపై సాగిన సీఎం ప్రసంగం : ఈ సదస్సులో 2047 నాటికి తెలంగాణ ప్రాధాన్యత రంగాలను సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి వివరించారు. తెలంగాణ సుస్థిరాభివృద్ధికి ప్రైవేటు రంగం మద్దతు గురించి కూడా వివరించారు. రాష్ట్రంలో మౌలిక వసతుల కల్పనకు ఆదాయ మార్గాలను కూడా సభలో ముఖ్యమంత్రి వివరించారు. ఈ భేటీ అనంతరం న్యూజెర్సీ గవర్నర్​ ఫిలిప్​ మర్ఫీతో సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి సమావేశమయ్యారు. తెలంగాణలో పెట్టుబడి అవకాశాల గురించి ఆయనకు ముఖ్యమంత్రి వివరించారు.

పెట్టుబడులే లక్ష్యంగా సీఎం దిల్లీ పర్యటన : పెట్టుబడులను ఆకర్షించడమే లక్ష్యంగా సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి శుక్రవారం దిల్లీలో పలు కీలక సమావేశాల్లో పాల్గొంటున్నారు. ఇందుకోసం గురువారం సాయంత్రమే ఆయన దిల్లీకి చేరుకున్నారు. పలువురు దిగ్గజ పారిశ్రామికవేత్తలతో సీఎం వరుస సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారు. అమెజాన్​, కార్ల్స్​బర్గ్​, ఉబెర్​, గోద్రెజ్​ వంటి బహుళ జాతి సంస్థల ప్రతినిధులతో రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులపై చర్చించనున్నారు. అనంతరం వరల్డ్​ ఎకనామిక్​ ఫోరం అధ్యక్షుడు, సీఈఓ బోర్గే బ్రెండేతో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి ముఖాముఖి సమావేశంలో పాల్గొంటారు. రాష్ట్ర ఆర్థిక, వాణిజ్య అవకాశాలను అంతర్జాతీయ వేదికపై ప్రదర్శించేందుకు ఈ సమావేశాలు దోహదపడతాయని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

విదేశాల తరహాలో రైలు, రోడ్డు, పోర్టు కనెక్టివిటీని అభివృద్ధి చేయాలి : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

ప్రపంచ నగరాలతో పోటీపడే నిర్ణయాలతో ముందడుగు వేస్తున్నాం : సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి

