CM Revanth Reddy is Dissatisfied with Performance of Collectors : ఐఏఎస్ అధికారులు ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యతలకు అనుగుణంగా, ప్రజలకు జవాబుదారీగా పనిచేయాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి దిశానిర్దేశం చేశారు. సచివాలయంలో 29 విభాగాల ముఖ్యకార్యదర్శులు, సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారులతో సీఎం రేవంత్ సమావేశం నిర్వహించారు. అధికారులందరూ తప్పనిసరిగా తమ పరిధిలోని శాఖలు, విభాగాలపై పట్టు సాధించాలని ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేశారు.

ప్రజా పాలనను అందించేందుకు అధికారులు అందరూ బాధ్యతగా, కలిసికట్టుగా పని చేయాలని చెప్పారు. తెలంగాణను దేశంలోనే ఆదర్శ రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దాల్సిన బాధ్యత అధికారులపైనే ఉందని సీఎం చెప్పారు. తమ శాఖల పనితీరును మెరుగుపరిచేందుకు అవసరమైన ప్రక్షాళన చేసుకోవాలని రేవంత్​రెడ్డి సూచించారు. రాష్ట్ర ప్రజలకు ఉపయోగపడే కొత్త కార్యక్రమాలు, వినూత్న ఆలోచనలతో పనిచేయాలన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, ప్రతీ అధికారి కనీసం ఫ్లాగ్​షిప్ ఐడియాను రెండు వారాల్లో ప్రభుత్వానికి సమర్పించాలని ఆదేశించారు.

CM Revanth Focus on State Development : ప్రజలకు మేలు జరిగే పనులు చేయాలనే సంకల్పంతో విధులు నిర్వహించాలని, ప్రజా సంక్షేమం, రాష్ట్రాభివృద్ధి లక్ష్యంగా పని చేయాలని కోరారు. అధికారులందరూ ఏకతాటిపై పని చేస్తేనే ప్రభుత్వానికి మంచి పేరు వస్తుందని, సచివాలయం నుంచి క్షేత్రస్థాయి వరకు అందరూ తమ విభాగాలపై పట్టు సాధించాలని సీఎం చెప్పారు. సుపరిపాలనను అందించేందుకు అధికారులు క్రమశిక్షణ పాటించాలన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, సమయ పాలన తప్పనిసరిగా పాటించాలని చెప్పారు. రోజూ నిర్ణీత సమయంలో సచివాలయానికి రావాలని ముఖ్య కార్యదర్శులకు రేవంత్ రెడ్డి కోరారు.

చాలా జిల్లాల్లో కలెక్టర్లు ఆఫీసులు దాటడం లేదు : కేవలం ఆఫీసులకు పరిమితం కాకుండా తమ విభాగం పనితీరును పర్యవేక్షించేందుకు వారానికి ఒక రోజు జిల్లాలకు క్షేత్ర పర్యటనకు వెళ్లాలని ఆదేశించారు. నెలకోసారి అన్ని జిల్లాల ఉన్నతాధికారులతో సమావేశం ఏర్పాటు చేసి, సంబంధిత విభాగం చేపట్టిన కార్యక్రమాలు, పనుల పురోగతిని తెలుసుకోవాలని సూచించారు. చాలా జిల్లాల్లో కలెక్టర్లు కార్యాలయాలు దాటి బయటకు వెళ్లడం లేదని ముఖ్యమంత్రి అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.