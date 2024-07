ETV Bharat / state

బీఆర్​ఎస్​కు చరిత్ర ఉంది గానీ - భవిష్యత్తే లేదు : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - CM REVANTH ON BRS PARTY FUTURE

Updated : Jul 5, 2024, 9:35 AM IST

Published : Jul 5, 2024, 8:19 AM IST

By ETV Bharat Telangana Team

CM Revanth Says Good Relations Between Centre and State ( ETV Bharat )