దేశ విద్యా విధానాన్ని మార్చేలా తెలంగాణ విద్యా విధానం ఉండాలి: సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
అంతర్జాతీయస్థాయికి మన విద్యా విధానం సరితూగట్లేదన్న సీఎం - 73 లక్షల మంది యువతకు మంచి భవిష్యత్తు ఇవ్వాలన్నదే లక్ష్యం - నూతన విద్యా విధానంపై నిర్వహించిన సమీక్షలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి
Published : September 17, 2025 at 3:55 PM IST
Revanth Reddy on Telangana New Education Policy : దేశ విద్యా విధానాన్ని మార్చేలా ఆదర్శంగా తెలంగాణ విద్యా విధానం ఉండాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. రాష్ట్రంలో విద్యా విధానం ప్రక్షాళన చేయాలని నిర్ణయించామని, దీంతో పేదరిక నిర్మూలన జరగాలని ఆయన వెల్లడించారు. నూతన విద్యా విధానంపై సీఎం రేవంత్రెడ్డి హైదరాబాద్లో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. అంతర్జాతీయస్థాయికి మన విద్యా విధానం సరితూగట్లేదని, విద్యలో ప్రభుత్వ పాత్ర చాలా మేర తగ్గిపోతుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
విద్య ఒక్కటే మార్గం : ఏటా 1.10 లక్షల మంది ఇంజినీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్లు బయటకు వస్తున్నారని, వారిలో 15 శాతం మందికే ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. విద్యాశాఖకు బడ్జెట్లో రూ.21 వేల కోట్లు కేటాయిస్తే ఏకంగా 98 శాతం నిధులు ఫ్యాకల్టీ జీతాలకే పోతున్నాయని అన్నారు. పేదరిక నిర్మూలన జరగాలంటే విద్య ఒక్కటే మార్గమన్న సీఎం విద్యా విధానంలో మార్పులు తీసుకురావడమే తన ధ్యేయమని స్పష్టం చేశారు. 73 లక్షల మంది యువతకు మంచి భవిష్యత్తు ఇవ్వాలన్నదే తన లక్ష్యమని తెలిపారు.
ఉస్మానియా కాకతీయ, యూనివర్సిటీలు : గతంలో తెలంగాణ విద్యలో ఉస్మానియా, కాకతీయ యూనివర్సిటీలు కీలక పాత్ర పోషించాయని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. ఓపెన్ మార్కెట్ కారణంగా అంతర్జాతీయ స్థాయికి మన విద్యా విధానం సరితూగడం లేదనే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. మన పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం ప్రణాళిక బద్దంగా పనిచేయాలన్న రేవంత్ రెడ్డి అందుకు కావాల్సిన సలహాలు, సూచనలు ఇవ్వాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
సమూల మార్పులు రావాలి : తెలంగాణలో 11 వేల ప్రైవేట్ పాఠశాలలుంటే అందులో 34 లక్షల మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నారని, కానీ 27 వేల ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో కేవలం 18 లక్షల మంది మాత్రమే చదువుతున్నారని సీఎం అసహనం వ్యక్తం చేశారు. పాఠశాల విద్యలో 1 నుంచి 12 తరగతుల వరకు సమూల మార్పులు రావాలని, విద్య విషయంలో సమాజానికి మేలు జరుగుతుందంటే రాజకీయంగా ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురుకోవడానికైనా తాను సిద్ధంగా ఉన్నట్లు ఆయన తెలిపారు.
విద్యపై రుణాలకు ఎఫ్ఆర్బీఎం పరిధి : పాఠశాల విద్యలో లోపాలు ఉన్నాయన్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి విద్యపై తీసుకునే రుణాలను ఎఫ్ఆర్బీఎం (ఫిస్కల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ బడ్జెట్ మేనేజ్మెంట్) పరిధి నుంచి మినహాయింపు ఇవ్వాలని కేంద్రాన్ని కోరినట్లు తెలిపారు. ఎఫ్ఆర్బీఎం అనేది భారతదేశంలో ఆర్థిక క్రమశిక్షణను, బాధ్యతాయుతమైన బడ్జెట్ నిర్వహణను ప్రోత్సహించడానికి రూపొందించారు. దీని ప్రకారం రాష్ట్ర ఆదాయం, అప్పులను దృష్టిలో పెట్టుకుని కేంద్రం ఎఫ్ఆర్బీఎం పరిధిని విధిస్తుంది.
ఈ సమీక్షా సమావేశంలో విద్యా కమిషన్ ఛైర్మన్ ఆకునూరి మురళి, విద్యాశాఖ కార్యదర్శి యోగితా రాణా, ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణా రావు, ఉన్నత విద్యా మండలి చైర్మన్ ప్రొఫెసర్ బాలకిష్టా రెడ్డి, ఆచార్య కోదండరాం, ప్రభుత్వ సలహాదారు కేశవరావు, టీచర్ ఎమ్మెల్సీ శ్రీపాల్ రెడ్డి, ఏవీఎన్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ మల్క కొమరయ్య, విద్యావేత్తలు, యూనివర్సిటీల వైస్ ఛాన్సలర్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
