విదేశాల తరహాలో రైలు, రోడ్డు, పోర్టు కనెక్టివిటీని అభివృద్ధి చేయాలి : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
విదేశాల తరహాలో రైలు, రోడ్డు, పోర్టు అనుసంధానించాలి - హైస్పీడ్ కారిడార్ల ఎలైన్మెంట్ను మరోసారి పరిశీలించాలి - అధికారులతో సమీక్షా సమావేశంలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి నిర్దేశం
Published : September 12, 2025 at 9:11 AM IST
CM Revanth Reddy Reviews on Railway Projects in Telangana : రాష్ట్రంలో పర్యాటకానికి, పారిశ్రామికాభివృద్ధికి రైల్వే ప్రాజెక్టులు కీలకమని సీఎం రేవంత్రెడ్డి తెలిపారు. తెలంగాణలో పెండింగ్లో ఉన్న రైల్వే ప్రాజెక్టులు, లైన్లను వేగవంతంగా పూర్తి చేసేందుకు అవసరమైన నిధులు, భూములు సమకూర్చేందుకు తాము సిద్ధంగా ఉన్నట్లు స్పష్టం చేశారు. విదేశాల తరహాలో రైలు, రోడ్డు, పోర్టు కనెక్టివిటీని అభివృద్ధి చేయాలని సంబంధిత అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు.
ప్రతిపాదనలను మరోసారి చూడండి : రాష్ట్రంలో పెండింగ్, ప్రతిపాదనల్లోని రైల్వే ప్రాజెక్టులపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి గురువారం హైదరాబాద్లోని కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్లో దక్షిణ మధ్య రైల్వే జనరల్ మేనేజర్ సంజయ్కుమార్ శ్రీవాస్తవ, వివిధ విభాగాల ఉన్నతాధికారులతో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. కొత్తగా అభివృద్ధి చేస్తున్న గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవే ప్రతిపాదనలకు అనుగుణంగా హైదరాబాద్-బెంగళూరు, హైదరాబాద్-చెన్నై హైస్పీడ్ రైలు ప్రాజెక్టుల సర్వే, ఎలైన్మెంట్ ప్రతిపాదనలను మరోసారి పరిశీలించాలని రైల్వే అధికారులకు సీఎం సూచించారు.
హైవే వెంట రైలుమార్గం, పారిశ్రామిక కారిడార్ : భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతి మీదుగా బందరు పోర్టు వరకు గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవేతోపాటు అనుసంధానంగా రైల్వేలైన్ ఏర్పాటు చేయాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. 12 వరుసలతో ఈ హైవేను ఏర్పాటు చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశామని, దీనికి సంబంధించి 300 కిలో మీటర్ల ఎలైన్మెంట్తో ప్రతిపాదనలు తయారయ్యాయని తెలిపారు.
ఈ ప్రతిపాదనలకు అనుగుణంగా రైల్వేలైన్ ఏర్పాటు చేయాలని, రైల్వే విభాగం పరిశీలనలో ఉన్న ఎలైన్మెంట్తోపాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిద్ధం చేసిన ఎలైన్మెంట్ను పరిశీలించాలని అధికారులకు సీఎం సూచించారు. భవిష్యత్తు అవసరాలకు అనుగుణంగా గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవే వెంట రైలుమార్గం ఉండాలని, హైవేకు ఇరువైపులా 1.5 కిలో మీటరు దూరం వరకు పారిశ్రామిక కారిడార్ను విస్తరించాలనే ప్రతిపాదనలున్నాయని వెల్లడించారు.
ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్కు ప్రత్యేక రైల్వేలైన్ : దాదాపు 362 కిలో మీటర్ల మేర ప్రాంతీయ వలయదారి వెంట రింగ్ రైలు ఏర్పాటు చేయడంతో హైదరాబాద్ భవిష్యత్తు స్వరూపం మారిపోతుందన్న రేవంత్ రెడ్డి ఈ ప్రాజెక్టును త్వరగా చేపట్టేందుకు అవసరమైన చర్యల్ని రైల్వే అధికారులు చేపట్టాలని సూచించారు. తెలంగాణ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్కు ప్రత్యేక రైల్వేలైన్ ఉండేలా ఈ కనెక్టివిటీ ఉండాలని, వికారాబాద్-కృష్ణా కొత్త రైల్వేలైన్ పనులను వీలైనంత త్వరగా చేపట్టడంతోపాటు గద్వాల-డోర్నకల్ రైల్వేలైన్ పనుల సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు. భూపాలపల్లి నుంచి వరంగల్కు కొత్త మార్గాన్ని పరిశీలించాలని, కాజీపేట జంక్షన్లో ప్రయాణికుల అవసరాలకు అనుగుణంగా పలు అభివృద్ధి పనులు చేపట్టాలని సీఎం రేవంత్ సూచించారు.
రాష్ట్రంలో కొత్త రైల్వే ప్రాజెక్టులపై దక్షిణ మధ్య రైల్వే జనరల్ మేనేజర్ ఆయన ప్రత్యేకంగా చర్చించారు. సమావేశంలో వరంగల్ ఎంపీ కడియం కావ్య, సీఎం సలహాదారు వేం నరేందర్రెడ్డి, సీఎం ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ శ్రీనివాసరాజు, ఆర్థికశాఖ కార్యదర్శి సందీప్కుమార్ సుల్తానియా, ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణారావు, ఆర్అండ్బీ, రవాణాశాఖల ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి వికాస్రాజ్, దక్షిణ మధ్య రైల్వే డీజీఎం ఉదయ్కుమార్ పాల్గొన్నారు.
