తెలంగాణ రైజింగ్ కోర్ అర్బన్ సిటీపై సీఎం సమీక్ష - ప్రపంచ స్థాయి ప్రమాణాలతో తీర్చిదిద్దాలని ఆదేశం

కోర్​ అర్బన్​ ఏరియా అభివృద్ధిపై అధికారులతో సీఎం సమీక్ష- ఐదు అంశాలుగా కోర్​ అర్బన్​ సిటీ అభివృద్ధి ప్రణాళిక - విద్య, వైద్యం, రోడ్డు రవాణా, పారిశుద్ధ్యానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని ఆదేశం

CM Revanth Reddy reviews TG Rising Core Urban City
CM Revanth Reddy reviews TG Rising Core Urban City (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 22, 2025 at 11:45 PM IST

4 Min Read
CM Revanth Reddy reviews TG Rising Core Urban City : ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు వరకు కోర్ అర్బన్ సిటీని ప్రపంచస్థాయి ప్రమాణాలతో తీర్చిదిద్దాలని అధికారులను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి ఆదేశించారు. విద్య, వైద్యం, రోడ్డు రవాణా, పారిశుద్ధ్యానికి అత్యంత ప్రాధాన్యమివ్వాలన్నారు. కబ్జాల నుంచి విముక్తి పొందిన ప్రభుత్వ భూముల్లో స్కూళ్లకు అధునాతన భవనాలు నిర్మించాలని ఆయన సూచించారు. ప్రభుత్వ కార్యాలయాలన్నింటికీ సొంత భవనాలు నిర్మించేవిధంగా ప్రణాళికలు చేయాలన్నారు. హైదరాబాద్‌కు క్లీన్ సిటీ ఇమేజీ తీసుకువచ్చేందుకు నిరంతరం శ్రమించాలని చెత్త సేకరణలో నిర్ల్యక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తే చర్యలు తప్పవని మున్సిపల్, జీహెచ్ఎంసీ అధికారులకు రేవంత్ రెడ్డి హెచ్చరించారు. సచివాలయంలో జరిగిన సమీక్ష సమావేశంలో తెలంగాణ రైజింగ్ కోర్ అర్బన్ ఏరియా అభివృద్ధిపై ప్రతిపాదనలపై ఉన్నతాధికారులతో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి చర్చించారు.

ట్రాఫిక్ నియంత్రణకు డ్రోన్​ పోలీసింగ్ విధానం : ట్రాఫిక్ నియంత్రణకు డ్రోన్ పోలీసింగ్ విధానం అమలు చేయాలని అధికారులను రేవంత్‌రెడ్డి ఆదేశించారు. జూబ్లీహిల్స్ మహాప్రస్థానం తరహాలో అంబర్‌పేట స్మశాన వాటికను అధునాతనంగా అభివృద్ధి చేయాలని ఆదేశించారు. హుస్సేన్ సాగర్ చుట్టూ ప్రాంతాలను ప్రపంచ స్థాయి పర్యాటక కేంద్రంగా అన్ని హంగులతో అభివృద్ధి చేయాలన్నారు. తెలంగాణ రైజింగ్ కోర్ అర్బన్ సిటీ ఏరియాను ప్రజల మౌలిక వసతులకు అద్దం పట్టే గ్లోబల్ సిటీకి చిరునామాగా అభివృద్ధి చేయాలని రేవంత్‌రెడ్డి సూచించారు. జీవన ప్రమాణాలకు కొలమానమైన విద్య, వైద్యం, రోడ్డు రవాణా, పారిశుద్ధ్యానికి అత్యంత ప్రాధాన్యమివ్వాలని సీఎం ఉన్నతాధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు.

ప్రపంచ స్థాయి ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా : దేశవ్యాప్తంగా అనేక ప్రాంతాల నుంచి గ్రేటర్ సిటీకి లక్షలాది కుటుంబాలు వలస వస్తున్నాయని రేవంత్ రెడ్డి వివరించారు. సిటీ పరిధితో పాటు పెరుగుతున్న జనాభాకు అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలను ప్రపంచ స్థాయి ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా అధునాతనంగా అందించే లక్ష్యంతో ప్రణాళిక రూపొందించాలని ఆదేశించారు. కోర్ అర్బన్ సిటీ అభివృద్ధి ప్రణాళికను అయిదు ప్రధాన అంశాలుగా విభజించి, మొత్తం 111 ప్రతిపాదనలను ప్రత్యేక సీఎస్ జయేశ్ రంజన్ పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్‌తో వివరించారు. నగరాన్ని సుందరంగా తీర్చిదిద్దే ప్రతిపాదనలను మరింత లోతుగా పరిశీలించి మౌలిక వసతులను ప్రపంచ స్థాయి అధునాతన ప్రమాణాలతో అందించేందుకు పెద్దపీట వేయాలని రేవంత్ రెడ్డి సూచించారు. పైపై మెరుగులు కాకుండా పేద, మధ్యతరగతి ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు మెరుగుపడేలా తెలంగాణ కోర్ అర్బన్ సిటీని అభివృద్ధి చేయాలని చెప్పారు.

అరకొర వసతులతో ఉన్న నాలుగైదు స్కూళ్లను ఒకే సముదాయంలోకి తీసుకువస్తే మంచి ఫలితాలుంటాయని టీచర్ల కొరత తీరిపోతుందన్నారు. పిల్లలకు బ్రేక్‌ఫాస్ట్, లంచ్, స్నాక్స్ కూడా స్కూల్లోనే అందించి, ప్రభుత్వం తరఫున ట్రాన్స్​పోర్ట్​ అందించాలని సూచించారు. దీంతో పేద, మధ్యతరగతి తల్లిదండ్రులపై ఫీజుల భారం తగ్గడంతో పాటు ప్రభుత్వం అందించే నాణ్యమైన విద్య పిల్లల భవితకు దోహదపడుతుందన్నారు. వెంటనే ఈ ప్రణాళికను సిద్ధం చేసి అమలు చేయాలని విద్యాశాఖను సీఎం ఆదేశించారు. పేదలందరికీ తక్షణ వైద్య సాయం అందుబాటులో ఉండేలా ప్రత్యేక క్లినిక్​లు ఏర్పాటు చేయాలని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి తెలిపారు.

వాటర్​ హార్వెస్టింగ్ వెల్స్ నిర్మించాలి : సిటీలో గంటల కొద్దీ ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు లేకుండా ట్రాఫిక్ స్టడీ జరగాలని, ట్రాఫిక్ నియంత్రణ సమర్థంగా జరిగేందుకు అధునాతన సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. నగరంలోని అన్ని జంక్షన్లను కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్‌కు అనుసంధానం చేయాలని సీఎం చెప్పారు. గూగుల్ సహకారంతో ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులను అధిగమించే ప్రణాళిక వెంటనే అమలు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి పోలీసు విభాగాన్ని ఆదేశించారు. సిటీలో వర్షం పడితే ట్రాఫిక్ గంటల కొద్దీ ఆగిపోతుందని, జంక్షన్లలో నీళ్లు నిల్వకుండా వాటర్ హార్వెస్టింగ్ వెల్స్‌ నిర్మించాలని సీఎం చెప్పారు.

ప్రపంచ స్థాయి పర్యాటక కేంద్రంగా హుస్సేన్ సాగర్ 2.0ను అన్ని హంగులతో అభివృద్ధి చేయాలన్నారు. స్కై వాక్, సైకిల్ ట్రాక్‌, మల్టీ లెవల్ పార్కింగ్ తో పాటు పర్యాటకులను ఆకట్టుకునే నిర్మాణాలు చేపట్టాలన్నారు. కోర్ అర్బన్ సిటీలోని పార్కులన్నింటినీ పిల్లలను ఆకట్టుకునేలా, ఆహ్లాదంగా ఉండేలా అభివృద్ధి చేయాలని సీఎం అన్నారు. ఇప్పుడున్న పార్కులన్నీ సీనియర్ సిటిజన్లకు, వాకర్లకు పనికొచ్చేవిగా మారిపోయాయని అన్నారు. అన్ని పార్కుల్లో చిల్డ్రన్ జోన్ తో పాటు పిల్లల ఆటపాటలకు వీలుగా ఆకట్టుకునే ప్లే జోన్లను అభివృద్ధి చేయాలన్నారు.

డ్రగ్​ ఫ్రీ సిటీగా తీర్చిదిద్దేందుకు : అనుమతుల విషయంలో వివిధ విభాగాల మధ్య సమన్వయం ఉండేలా చూసుకోవాలన్నారు. డ్రగ్ ఫ్రీ సిటీగా తీర్చిదిద్దేందుకు కఠిన చర్యలు అమలు చేయాలని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ఆదేశించారు. డ్రగ్స్, గంజాయి సేవించి పట్టుబడితే బాధితులుగా చూడవద్దని, కనీసం పది రోజుల పాటు రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్లో ఉంచాలని సీఎం అన్నారు. చర్లపల్లి జైలు ప్రాంగణంలోనే రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్ నిర్మించాలని.. నిర్వహణ, పర్యవేక్షణకు మాజీ మిలిటరీ అధికారుల సేవలను వినియోగించుకోవాలని సూచించారు. సమావేశంలో సీఎస్, డీజీపీ సహా పలువురు అధికారులు పాల్గొన్నారు.

