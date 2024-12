ETV Bharat / state

హైదరాబాద్‌ ఆ ఊబిలో చిక్కుకోవద్దనే ఈ కొత్త పాలసీ తీసుకొచ్చాం : సీఎం రేవంత్​

CM Revanth Reddy about RTC ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team

CM Revanth Reddy about Transport and RTC In Telangana : మహాలక్ష్మి పథకం అమలుతో రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణాసంస్థను నష్టాల నుంచి గట్టెక్కించామని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి అన్నారు. ఇప్పటివరకు 115 కోట్ల మంది ఉచిత బస్సు ప్రయాణాన్ని ఉపయోగించుకున్నారని వివరించారు. ప్రజాపాలన విజయోత్సవాల్లో భాగంగా ఇవాళ రవాణాశాఖ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన వేడుకల్లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి, రవాణాశాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్‌ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ముందుగా ఆర్టీసీ, రవాణశాఖ స్టాళ్లను పరిశీలించారు. రవాణాశాఖ లోగోను ఆవిష్కరించిన ముఖ్యమంత్రి, రవాణాశాఖ, ఆర్టీసీ విజయాలపై కరపత్రం విడుదల చేశారు. 54 మంది ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల కుటుంబాలకు కారుణ్య నియామక పత్రాలను అందజేశారు.

ఏడాదిలోపే 55 వేల ఉద్యోగాలిచ్చామని ఒక్కటి తగ్గినట్లు నిరూపించినా క్షమాపణ చెప్పేందుకు సిద్ధమని మాజీ సీఎం కేసీఆర్‌, ప్రధాని మోదీకి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి సవాల్‌ విసిరారు. దేశంలో మెట్రో నగరాలన్నీ కాలుష్యకాసారంతో సతమతమవుతున్న వేళ హైదరాబాద్‌ ఆ ఊబిలో చిక్కుకోవద్దనే స్క్రాప్‌ పాలసీ తీసుకొచ్చామని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి ప్రకటించారు. రానున్న రెండేళ్లలో భాగ్యనగరంలో 3 వేల ఎలక్ట్రిక్‌ బస్సులు అందుబాటులోకి తెస్తామని వెల్లడించారు.