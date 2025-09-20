సుప్రీం తీర్పు తర్వాతే "స్థానిక ఎన్నికలు" - 'కవిత పార్టీ'పై సీఎం రేవంత్ ఏమన్నారంటే!

ETV Bharat / state

2018 ఎన్నికల్లో తెలంగాణలోనూ ఓట్ల చోరీ - మీడియాతో ఇష్టాగోష్ఠిలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 20, 2025 at 11:45 AM IST

CM Revanth Reddy on Local Body Elections : రాష్ట్రపతి, గవర్నర్లు తమ ముందుకు వచ్చిన బిల్లులపై 90 రోజుల్లోపు నిర్ణయం తీసుకోవాలన్న సుప్రీంకోర్టు ఉత్తర్వుపై రాష్ట్రపతి స్పష్టత కోరిన నేపథ్యంలో ఐదుగురు సభ్యుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం తుది తీర్పు వచ్చే వరకూ తెలంగాణలో స్థానిక ఎన్నికల నిర్వహణ విషయంలో వేచిచూస్తామని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి వెల్లడించారు. శుక్రవారం దిల్లీలోని అధికార నివాసంలో సీఎం విలేకర్లతో నిర్వహించిన చిట్​చాట్​లో మాట్లాడారు. విద్య, ఉద్యోగాలు, స్థానిక సంస్థల్లో బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించే రెండు బిల్లులతోపాటు, రాష్ట్రంలో రిజర్వేషన్లపై ఉన్న 50 శాతం పరిమితిని తొలగిస్తూ పంపిన మరో బిల్లు ప్రస్తుతం రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము వద్ద పెండింగ్‌లో ఉన్నాయని గుర్తుచేశారు.

42 శాతం బీసీ రిజర్వేషన్ల విషయంలో తాము సుప్రీంకోర్టు రాజ్యాంగ ధర్మాసనం తీర్పును బట్టి తదుపరి కార్యాచరణ చేపట్టి ముందుకు వెళ్లనున్నట్లు రేవంత్​ రెడ్డి తెలిపారు. ఈ క్రమంలో ఈనెల 30 లోపు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహించాలన్న హైకోర్టు ఉత్తర్వులపై ఏం చేయాలన్న విషయంపై న్యాయనిపుణులతో చర్చించి తగిన విధంగా స్పందిస్తామన్నారు. అవసరమైతే హైకోర్టుకు ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు పూర్తిగా వివరించి మరింత గడువు కోరనున్నట్లు వెల్లడించారు.

యూరియా విషయంలో రాష్ట్రంపై కేంద్రం కక్ష సాధింపు : బీఆర్​ఎస్​కు మేలు చేయడానికే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉద్దేశపూర్వకంగా యూరియా కొరత సృష్టిస్తోందని ఈ విషయంలో కేంద్రం తెలంగాణపై రాజకీయ కక్షసాధింపునకు దిగుతోందని సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి ఆరోపించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై రైతుల్లో వ్యతిరేకత సృష్టించి తద్వారా బీఆర్​ఎస్​కు మేలు చేయాలనుకుంటోందని అన్నారు. ఈ సీజన్‌లో రాష్ట్రానికి మొత్తం 9.8 లక్షల టన్నుల యూరియా రావాల్సి ఉండగా, ఇప్పటికి 2 లక్షల టన్నుల కొరత ఉందని తెలిపారు. కేంద్రం ఈ తీరుగా వ్యవహరిస్తుండడంతో మళ్లీ దొరుకుతుందో లేదోనన్న భయంతో రైతులు ఎక్కువ కొనుగోలు చేస్తున్నారని దీనికితోడు రాష్ట్రంలో యూరియా లేదని బీజేపీ, బీఆర్​ఎస్​లు కూడబలుక్కొని ప్రకటనలు చేస్తుండటంతో ప్రజలు వారి వలలో చిక్కుకుంటున్నారని చెప్పారు.

హైడ్రాను ప్రజలు అర్థం చేసుకుంటున్నారు : హైదరాబాద్‌లో ఆక్రమణల తొలగింపునకు ఏర్పాటుచేసిన హైడ్రాను ప్రజలు ఇప్పుడు అర్థం చేసుకుంటున్నారని, నగరంలో ఆక్రమణలు, ముంపు నుంచి కాపాడాలన్న ఉద్దేశం తప్పితే ఇందులో తన వ్యక్తిగత ఎజెండా ఏమీ లేదని రేవంత్​ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం ఉన్న మౌలిక వసతులన్నీ రోజుకు 2 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఏర్పాటు చేసినవేనని కానీ ఇప్పుడు కేవలం రెండు గంటల్లోనే 30 నుంచి 50 సెంటీమీటర్ల కుండపోత వర్షం కురుస్తోందన్నారు.

ఓ మైనార్టీ నేత మంత్రి అవుతారు : రాష్ట్ర కేబినెట్​లోకి కచ్చితంగా ఒక మైనార్టీ వస్తారని అది ప్రస్తుత ఎమ్మెల్సీ అజారుద్దీనా ఇంకెవరైనానా అన్నది తనేమీ చెప్పలేనని రేవంత్​ రెడ్డి తెలిపారు. చట్టసభలో సభ్యుడు కాని వ్యక్తిని కూడా మంత్రివర్గంలోకి తీసుకొని ఆరునెలల్లోపు చట్టసభకు పంపే అవకాశం కూడా ఉంటుంది కదా అని వ్యాఖ్యానించారు.

నాడు కొడంగల్‌లోనూ 15 వేల ఓట్ల చోరీ : దేశంలో ఓట్ల చోరీ జరుగుతోందన్న కాంగ్రెస్​ అగ్రనేత రాహుల్‌గాంధీ వాదనల్లో నిజం ఉందని రేవంత్​ రెడ్డి అన్నారు. 2018 ఎన్నికల సమయంలో తెలంగాణలో 28 లక్షల ఓట్లు తీసేసినట్లు అప్పటి ఎలక్షన్​ అధికారి రజత్‌కుమార్‌ నాడు అంగీకరించారని గుర్తుచేశారు. తన కొడంగల్‌ నియోజకవర్గంలో కూడా 15 వేల ఓట్లు తొలగించినట్లు చెప్పారు. ఆనాడు తాను ఈ విషయాలన్నీ బయటపెట్టినట్లు గుర్తుచేశారు. ప్రతిచోటా 5 నుంచి 10 శాతం ఓట్ల చోరీ జరుగుతోందని, ఇది లక్షల మెజార్టీతో గెలిచే అభ్యర్థులపై ప్రభావం చూపకపోయినా 5 నుంచి 10 వేల ఓట్ల తేడా ఉన్న చోట అభ్యర్థుల విజయావకాశాలను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తుందన్నారు.

కవిత పార్టీ పెడితే ఏం జరుగుతుందో తెలియాలంటే మూడేళ్లు ఆగాలి : మాజీ సీఎం కేసీఆర్‌ చేసిన పాపాలకు రాష్ట్రంలో ఎంతోమంది యువకులు బలయ్యారని, వాటి కారణంగానే ఇప్పుడు ఆ కుటుంబంలో ముసలం పుట్టిందని రేవంత్​ రెడ్డి అన్నారు. అధికారంలో ఉన్నప్పుడు అవినీతితో సంపాదించిన సొమ్ముల కోసం ఇప్పుడు వారి కుటుంబ సభ్యులు తన్నుకుంటున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. కేసీఆర్, కేటీఆర్, హరీశ్‌రావు, సంతోశ్‌రావు కవితను లక్ష్యంగా చేసుకున్నారని, ప్రజలు ఎలా చూస్తారన్నది కాలమే చెప్పాలని అన్నారు. అది కేవలం వారి కుటుంబ వ్యవహారమేనని, కవిత పార్టీ పెడితే ఏం జరుగుతుందన్న దానికోసం మూడేళ్లు వేచిచూడాలని తెలిపారు. ఇప్పుడు పార్టీ పెడతామంటున్నవాళ్లు రేప్పొద్దున ఆస్తులు, పదవుల పంపిణీలో రాజీ కుదిరితే తామంతా ఒక్కటే అంటారని అందువల్ల వాళ్లను నమ్మలేమని అన్నారు.

గోదావరి జలాల్లో ఎంత ఉపయోగించుకున్నదీ లెక్కలే లేవు : గోదావరి నది జలాల్లో తెలంగాణకు 968 టీఎంసీల హక్కు ఉన్నా అందులో ఇంతవరకూ ఎంత ఉపయోగించుకున్నామన్న లెక్కలే లేవని సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి తెలిపారు. ప్రాజెక్టులపై అప్పులకోసం ఒక ప్రాజెక్టు నీటివాడకం, ఆయకట్టును మరోదాంట్లో చూపించారని, అందువల్ల ఇప్పటివరకూ ఏ ప్రాజెక్టులో ఎంత నీటిని వాడుతున్నారన్న స్పష్టమైన లెక్కలు లేవన్నారు. ఇప్పుడు తాము దాన్ని తేల్చేపనిలో ఉన్నట్లు చెప్పారు. గోదావరి మిగులుజలాలను తుమ్మిడిహెట్టిలో ఉపయోగించుకొనే అంశంపై మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కలిసి విజ్ఞప్తి చేస్తామని తెలిపారు. కృష్ణాజలాల్లో 904 టీఎంసీలు రాష్ట్రానికి రావాలని కోరుతున్నామని, అందులో నికర, మిగులు, వరదజలాలు ఉంటాయని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి అన్నారు.

