వీధులు చీకటిగా ఉండకూడదు - అవసరమైన ప్రతిచోటా లైటు వెలగాలి : సీఎం రేవంత్​రెడ్డి

ప్రతి లైటూ వెలగాలి - అవసరమైన టెండర్లు పిలవాలని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ఆదేశం - ఐఐటీలాంటి సంస్థలతో థర్డ్‌పార్టీ ఆడిటింగ్‌ చేయిస్తుండాలని ముఖ్యమంత్రి సూచనలు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 16, 2025 at 8:33 AM IST

CM Orders Strict Monitoring of Street Lights : తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని అన్ని గ్రామాలు, పురపాలక సంఘాల్లో వీధి దీపాలను పర్యవేక్షించడంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి ఆదేశించారు. విద్యుత్​ వృథాను అరికట్టడం, వీధి దీపాల పనితీరును మెరుగుపరచడం లక్ష్యంగా ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అవసరమైన అన్ని ప్రాంతాల్లో ఎల్​ఈడీ లైట్లను బిగించాలని, వాటి నిర్వహణ బాధ్యతలను గ్రామాల్లో పంచాయతీలకు అప్పగించాలని సీఎం సూచించారు.

ఎల్​ఈడీ లైట్లు తక్కువ విద్యుత్​ వినియోగిస్తాయి. వీటిని ఉపయోగించడం ద్వారా విద్యుత్​ ఆదా ఆవుతుంది. అంతేకాకుండా వీధి దీపాల నిర్వహణ డాష్​ బోర్డులను మండల స్థాయిలో ఎంపీడీవోలకు, జిల్లా స్థాయిలో అదనపు కలెక్టర్లకు అప్పగించి పర్యవేక్షించాలని సీఎం పేర్కొన్నారు. దీని ద్వారా వీధి దీపాల పనితీరును ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించడం సులభమవుతుందన్నారు. రాష్ట్రంలో వీధిదీపాల పనితీరుపై సోమవారం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి ఇంటిగ్రేటెడ్​ కమాండ్​ కంట్రోల్​ కేంద్రంలో సమీక్ష నిర్వహించారు. మున్సిపల్​, పంచాయతీరాజ్​, జీహెచ్​ఎంసీ అధికారులు పాల్గొన్నారు.

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పోల్​ సర్వే నిర్వహణ : ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడారు. 'ప్రస్తుతం ఉన్న వీధిదీపాలను సమర్థంగా వినియోగించుకోవాలి. ఈ దీపాలు రాత్రిపూట పక్కాగా పనిచేయడంతో పాటు పగటిపూట వెలగకుండా చూడాలి. అలా చేయడం వల్ల విద్యుత్​ వృథాను అరికట్టవచ్చు. అవసరమైన చోట కొత్త లైట్లు ఏర్పాటు చేయండి. పోల్​ సర్వే నిర్వహించి, ఎన్ని వీధి దీపాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. కొత్తగా ఎన్ని అవసరమో కచ్చితంగా లెక్కలు వేయాల'ని సీఎం సూచించారు.

లైట్ల పనితీరు కోసం కృత్రిమ మేధ : లైట్ల పనితీరును తెలుసుకోవడానికి కృత్రిమ మేధను ఉపయోగించాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి సూచించారు. దీని కోసం లైట్ల పని తీరును ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకునేందుకు ప్రత్యేక వ్యవస్థ ఉండాలన్నారు. హైదరాబాద్ ఐఐటీ వంటి సంస్థలతో వీధి దీపాల పనితీరుపై థర్డ్‌పార్టీ ఆడిటింగ్ చేయిస్తుండాలని సీఎం తెలిపారు.

కమాండ్ కంట్రోల్​ కేంద్రానికి అనుసంధానం : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గ్రామాల్లో 16.16 లక్షల ఎల్​ఈడీ విధిదీపాలు ఉన్నాయి. వీటిలో నల్గొండ, వరంగల్​, జనగామ, నారాయణపేట జిల్లాల్లో వీధిదీపాల కాంట్రాక్టు ఏజెన్నీల అధ్వర్యంలో ఉన్నాయని అధికారులు తెలిపారు. దీనిలో భాగంగా హైదరాబాద్​లో ఉన్న ఎల్​ఈడీ లైట్లను కమాండ్ కంట్రోల్​ కేంద్రానికి అనుసంధానం చేయాలని రేవంత్​రెడ్డి ఆదేశించారు. ఇప్పుడు జీహెచ్​ఎంసీ పరిధిలో 5.50 లక్షల ఎల్​ఈడీ లైట్లు ఉన్నాయి. ఓర్​ఆర్​ పరిధిలోని కోర్​ అర్బన్​ సిటీలో 7.50 లక్షల దీపాలు అవసరం అవుతాయి.

కాంట్రాక్టు ముగియడంతో పట్టించుకోవడం లేదు : ఇప్పుడు చాలాచోట్ల వీధిదిపాలు వెలగడం లేదు. గతంలో ఉన్న ఏజెన్నీల కాంట్రాక్టు ముగియడంతో వాటిని ఎవరు పట్టించుకోవడం లేదు. వాటి నిర్వహణ కూడా సరిగ్గాలేదు అని అధికారులు వివరించారు. మరిన్ని కొత్తగా ఎల్​ఈడీ లైట్లను బిగించి, ఏడు సంవత్సరాల వరకు వాటి నిర్వహణ బాధ్యతను పేరొందిన కంపెనీలకు అప్పగించేలా టెండర్లను రూపొందించాలని సీఎం ఆదేశించారు.

టెండర్లను ఆహ్వానించాలని అధికారుల సూచన : ప్రస్తుతం జీహెచ్‌ఎంసీ పరిధిలో వీధిదీపాల విద్యుత్తు బిల్లుల కోసం ప్రతినెలా రూ.8 కోట్లు చెల్లిస్తున్నామని, దీన్ని ఆదా చేసేందుకు సౌర విద్యుత్తు వినియోగించే అంశాన్ని పరిశీలించాలన్నారు. అన్ని మున్సిపాల్టీల్లోనూ ఎల్‌ఈడీ లైట్లను బిగించేందుకు కూడా టెండర్లు ఆహ్వానించాలని అధికారులకు సూచించారు. సమావేశంలో సీఎం సలహాదారు వేం నరందర్‌రెడ్డి, సీఎంవో ముఖ్య కార్యదర్శి శేషాద్రి, కార్యదర్శి మాణిక్‌రాజ్, పంచాయతీరాజ్‌ ముఖ్యకార్యదర్శి ఎన్‌.శ్రీధర్, ఆ శాఖ కమిషనర్‌ సృజన, కోర్‌ అర్బన్‌ ఏరియా మున్సిపల్‌ కార్యదర్శి ఇలంబర్తి, మున్సిపల్‌ శాఖ కార్యదర్శి శ్రీదేవి, జీహెచ్‌ఎంసీ కమిషనర్‌ ఆర్వీ కర్ణన్‌ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

