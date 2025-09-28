ఫ్యూచర్ సిటీ భవనానికి సీఎం శంకుస్థాపన - రూ.20 కోట్ల వ్యయంతో అత్యాధునిక భవనం
ఫ్యూచర్ సిటీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ భవనానికి సీఎం శంకుస్థాపన - సీఎం వెంట డిప్యూటీ సీఎం భట్టి, మంత్రులు శ్రీధర్బాబు, అడ్లూరి లక్ష్మణ్ - కందుకూరు మండలం మీర్ఖాన్పేటలో ఎఫ్సీడీఏ భవనానికి శంకుస్థాపన
Published : September 28, 2025 at 12:59 PM IST
CM Revanth Reddy Launch Future City Project : తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా చేపట్టిన భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ కార్యాచరణకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శ్రీకారం చుట్టారు. రంగారెడ్డి జిల్లా కందుకూరు మండలం మీర్ఖాన్పేటలో ఫ్యూచర్ సిటీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (ఎఫ్సీడీఏ) కార్యాలయానికి ఆయన శంకుస్థాపన చేశారు. 15 వేల చదరపు అడుగుల్లో రూ.20 కోట్ల వ్యయంతో అత్యాధునికంగా నాలుగు నెలల్లో ఈ నిర్మాణం పూర్తి కానుంది.
అనంతరం ఫ్యూచర్ సిటీలో జరిగే అభివృద్ధి పనులు, పరిశ్రమలు, లే అవుట్లలకు ఎఫ్సీడీఏ అధికారులు అనుమతులు ఇవ్వనున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టు శంకుస్థాపనకు సీఎం వెంట డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు శ్రీధర్బాబు, అడ్లూరి లక్ష్మణ్ ఉన్నారు. రావిర్యాల-ఆమన్గల్ గ్రీన్ఫీల్డ్ రేడియల్ రోడ్-1కు సీఎం భూమి పూజ చేశారు.