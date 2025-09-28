ETV Bharat / state

ఫ్యూచర్​ సిటీ భవనానికి సీఎం శంకుస్థాపన - రూ.20 కోట్ల వ్యయంతో అత్యాధునిక భవనం

ఫ్యూచర్​ సిటీ డెవలప్​మెంట్​ అథారిటీ భవనానికి సీఎం శంకుస్థాపన - సీఎం వెంట డిప్యూటీ సీఎం భట్టి, మంత్రులు శ్రీధర్​బాబు, అడ్లూరి లక్ష్మణ్ - కందుకూరు మండలం మీర్​ఖాన్​పేటలో ఎఫ్​సీడీఏ భవనానికి శంకుస్థాపన

Future City Project
Future City Project (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 28, 2025 at 12:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Revanth Reddy Launch Future City Project : తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా చేపట్టిన భారత్​ ఫ్యూచర్​ సిటీ కార్యాచరణకు సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి శ్రీకారం చుట్టారు. రంగారెడ్డి జిల్లా కందుకూరు మండలం మీర్​ఖాన్​పేటలో ఫ్యూచర్​ సిటీ డెవలప్​మెంట్​ అథారిటీ (ఎఫ్​సీడీఏ) కార్యాలయానికి ఆయన శంకుస్థాపన చేశారు. 15 వేల చదరపు అడుగుల్లో రూ.20 కోట్ల వ్యయంతో అత్యాధునికంగా నాలుగు నెలల్లో ఈ నిర్మాణం పూర్తి కానుంది.

అనంతరం ఫ్యూచర్​ సిటీలో జరిగే అభివృద్ధి పనులు, పరిశ్రమలు, లే అవుట్లలకు ఎఫ్​సీడీఏ అధికారులు అనుమతులు ఇవ్వనున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టు శంకుస్థాపనకు సీఎం వెంట డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు శ్రీధర్​బాబు, అడ్లూరి లక్ష్మణ్​ ఉన్నారు. రావిర్యాల-ఆమన్​గల్​ గ్రీన్​ఫీల్డ్​ రేడియల్​ రోడ్​-1కు సీఎం భూమి పూజ చేశారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

FUTURE CITY PROJECTFUTURE CITY IN HYDERABADFUTURE CITY CONSTRUCT IN KANDUKURఫ్యూచర్​ సిటీFUTURE CITY PROJECT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

చల్లని వేళ అప్పటికప్పుడు చేసుకునే "రసం" - ఘాటుగా గొంతులోకి దిగుతుంటే ఆ కిక్కే వేరు!

నవరాత్రి స్పెషల్ 'నైవేద్యం' - తియ్యని "బెల్లం అప్పాలు"!

'జాక్' ఎఫెక్ట్- 4.75 కోట్లు రిటర్న్ ఇచ్చేసిన సిద్ధు- లోన్ తీసుకొని మరీ!

అందరూ రుచి చూడాల్సిన కొత్తరకం "టమాటా పచ్చడి" - అన్నం, టిఫెన్స్​లోకి నెవ్వర్ బిఫోర్ టేస్ట్!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.