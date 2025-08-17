ETV Bharat / state

నేను ఎవరినీ శత్రువుగా చూడను - ఉన్నంతకాలం పేదల కోసమే : సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి - HASITHA BHASHPALU BOOK LAUNCH

రచయిత శ్రీరామ్‌ రాసిన 'హసిత భాష్పాలు' పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించిన సీఎం రేవంత్​రెడ్డి - ప్రజలు ఇచ్చిన సీఎం బాధ్యతను రాష్ట్ర అభ్యున్నతి కోసమే ఉపయోగిస్తానన్న ముఖ్యమంత్రి - వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం వాడబోనని స్పష్టీకరణ

Hasitha Bhashpalu Book Launch (EENADU)
Published : August 17, 2025 at 7:58 AM IST

Hasitha Bhashpalu Book Launch : తెలంగాణ ప్రజలు ఇచ్చిన సీఎం బాధ్యతను రాష్ట్ర అభ్యున్నతి కోసమే ఉపయోగిస్తాను తప్ప వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం వాడబోనని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. గతంలో తనను ఇబ్బంది పెట్టారనో, కష్టం కలిగించారనో నచ్చని వారిపై అధికారాన్ని ఉపయోగించే మూర్ఖుడిని కాదన్నారు. తన గెలుపే ప్రత్యర్థులకు దుఃఖమన్నారు. రంగుల అద్దాల మేడాలు అభివృద్ధి కాదని, ప్రజలు ఆత్మ గౌరవంతో బతికేలా చేయడమే నిజమైన అభివృద్ధి అని వ్యాఖ్యానించారు. ఇందిరమ్మ గృహాలు, రేషన్‌ కార్డులు, సన్న బియ్యంతో ప్రజా ప్రభుత్వం ఇదే దిశగానే పని చేస్తోందని రేవంత్‌ రెడ్డి పేర్కొన్నారు.

హైదరాబాద్‌ జేటీఎస్‌ కాలనీలోని జెన్కో ఆడిటోరియంలో రచయిత శ్రీరామ్‌ రాసిన 'హసిత భాష్పాలు' పుస్తకాన్ని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా పుస్తక రచయిత శ్రీరామ్ పాలమూరు బిడ్డ కావడం చాలా సంతోషకరమని పేర్కొన్నారు. గూడ అంజయ్య, అందెశ్రీ, గద్దర్, గోరటి వెంకన్న లాంటి కవులు తెలంగాణ ప్రజల్లో స్ఫూర్తి నింపారని గుర్తు చేశారు. నిజమైన ఉద్యమకారులెవరూ తాము ఉద్యమకారులమని చెప్పుకోరని, అలా చెప్పుకున్న కొందరికి టీవీలు, పేపర్లు, వేల కోట్ల ఆస్తులు వచ్చాయని విమర్శించారు.

ఇంతకంటే ఇంకేం కావాలి : ప్రపంచ అందాల పోటీల్లో 109 దేశాల నుంచి వచ్చిన సుందరీమణులతో జయ జయహే తెలంగాణ పాట పాడించానని, ఇంత కంటే ఇంకా ఏం కావాలి అని సీఎం ప్రశ్నించారు. భవనాలు ఎవరైనా కడతారని, అద్దాల మేడలు, రంగుల గోడలు అభివృద్ధి కాదన్నారు. పేదలు ఆత్మగౌరవంతో తలెత్తుకునేలా చేయడమే నిజమైన అభివృద్ధి అని స్పష్టం చేశారు.

ఈ క్రమంలోనే తాను ఎవరినీ శత్రువుగా చూడనని, అలా చూడాలంటే అవతలి వారికి ఆ స్టాయి ఉండాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు. 2006లో తన రాజకీయ ప్రస్థానం ప్రారంభమై 17 ఏళ్లలో తాను ముఖ్యమంత్రి అయ్యానని వివరించారు. వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం తెలంగాణ ప్రజలు ఇచ్చిన పదవిని వాడనని, పేదల కోసమే పని చేస్తా అని రేవంత్​ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. 2047 నాటికి తెలంగాణను 3 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా మార్చడమే లక్ష్యమని సీఎం పునరుద్ఘాటించారు. ప్రపంచంలో గొప్ప రాష్ట్రంగా మార్చడమే తమ ధ్యేయమని స్పష్టం చేశారు.

నేను కర్మ సిద్ధాంతాన్ని ఎక్కువగా నమ్ముతాను. నాకు ఈరోజు అధికారం వచ్చింది కదా అని గతంలో నన్ను ఇబ్బంది పెట్టిన వారిని నేను ఇప్పుడు ఇబ్బంది పెట్టాలనుకోను. నాది అలాంటి మనస్తత్వం కాదు. నా గెలుపే వాళ్లకు దుఃఖం. నేను ముఖ్యమంత్రి కుర్చీలో కూర్చుని దస్త్రాలపై సంతకాలు పెడుతుంటే, వారి గుండెలమీద గీతగీసినట్లే ఉంటుంది. ప్రజలు నాపైన పెద్ద బాధ్యత పెట్టారు. ఐదేళ్లుంటానో, పదేళ్లుంటానో ఎంతకాలం అధికారంలో ఉంటే అంతకాలం పేదల కోసమే నా అధికారాన్ని ఉపయోగిస్తా. - సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి

