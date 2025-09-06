ETV Bharat / state

హుస్సేన్‌సాగర్ వద్ద సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి 'గణపతి బప్పా మోరియా'

హుస్సేన్‌సాగర్ వద్దకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - నిమజ్జనం ఏర్పాట్ల పరిశీలన - అన్ని విభాగాల సిబ్బందిని అభినందించిన సీఎం - క్రేన్‌ నంబర్ 4 వద్ద నిమజ్జనాల పరిశీలన

CM Revanth Reddy At Hussain Sagar : హుస్సేన్‌సాగర్ వద్ద భక్తుల కోలాహలం మధ్య గణేష్ నిమజ్జన వేడుకలు వైభవంగా జరుగుతుంటే అకస్మాత్తుగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఎలాంటి షెడ్యూల్​ లేకుండా ప్రత్యక్షమై అందరీని ఆశ్చర్యపరిచారు. ముఖ్యమంత్రిని చూడగానే అక్కడున్న భక్తులు ఆశ్చర్యపోతూ అభివాదం చేశారు.

గణేశ్​ నిమజ్జనాలను సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి స్వయంగా పరిశీలించారు. భాగ్యనగర్‌ ఉత్సవ సమితి వేదిక పైనుంచి ప్రజలకు అభివాదం చేసిన సీఎం భక్తులతో కలిసి 'గణపతి బప్పా మోరియా' అని నినాదాలు చేసి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. అనంతరం క్రేన్‌ నంబర్ 4 వద్ద నిమజ్జనం ఏర్పాట్ల గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు. నిమజ్జనం ఏర్పాట్ల గురించి సీఎంకు హైదరాబాద్​ కలెక్టర్‌ హరిచందన దాసరి వివరించారు. విధుల్లో పాల్గొన్న అన్ని విభాగాల సిబ్బందిని ఆయన అభినందించారు. నిమజ్జనాలు పూర్తయ్యే వరకు ఇదే స్ఫూర్తితో పనిచేయాలని సిబ్బందికి సూచించారు. భక్తులు, సందర్శకులు ఇళ్లకు క్షేమంగా చేరుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

హుస్సేన్‌సాగర్ వద్ద గణేశ్​ నిమజ్జనాలను పరిశీలించిన సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి (ETV)

సాదాసీదాగా ప్రత్యక్షమైన రేవంత్​ రెడ్డి : ఎలాంటి ముందస్తు సమాచారం లేకుండా సాదాసీదాగా సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి హుస్సేన్‌ సాగర్‌ వద్ద ప్రత్యక్ష కావడంతో భక్తులు కొంత ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. గణేశ్‌ నిమజ్జనాల సందర్భంగా ట్యాంక్​బండ్​ పరిసర ప్రాంతానికి సీఎం వచ్చి ఏర్పాట్లను పరిశీలించడం పట్ల భాగ్యనగర్‌ ఉత్సవ్‌ సమితి సభ్యులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి రావడంతో ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున ఫోటోలు దిగడానికి పోటీ పడ్డారు. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఇలా సాధారణంగా వచ్చి గణేశ్​ నిమజ్జనాల తీరును ఎప్పుడూ పరిశీలించలేదని పలువురు చెబుతున్నారు. అనంతరం ముఖ్యమంత్రి జూబ్లీహిల్స్​లోని తన నివాసానికి వెళ్లారు.

మరోవైపు హుస్సేన్‌సాగర్‌లో గణపతి విగ్రహాల నిమజ్జనం కొనసాగుతోంది. ట్యాంక్‌బండ్ మీదకు గణపతి విగ్రహాలు వేలాదిగా తరలివస్తున్నాయి. భక్తులతో హుస్సేన్‌సాగర్ పరిసరాలు కిటకిటలాడుతున్నాయి. జనసంద్రంగా ట్యాంక్‌బండ్, ఎన్టీఆర్‌ మార్గ్‌ ప్రాంతాలు మారాయి. ప్రధాన, చిన్నచిన్న చెరువుల్లోనూ గణేశ్‌ నిమజ్జనాలు కొనసాగుతున్నాయి. మినీట్యాంక్‌ బండ్​గా పిలుచుకునే సరూర్‌నగర్‌ చెరువులోనూ వేలాది విగ్రహాల నిమజ్జనం అవుతున్నాయి. చెరువులతో పాటు బేబీపాండ్స్‌ను జీహెచ్‌ఎంసీ అధికారులు ఏర్పాటు చేశారు.

ఎంజే మార్కెట్​ మీదుగా గణనాథులు : హైదరాబాద్‌లో ఎంజే మార్కెట్ మీదుగా ట్యాంక్‌బండ్‌ వరకు గణేశ్‌ శోభాయాత్రలు కొనసాగుతున్నాయి. దీంతో గణేశ్‌ విగ్రహాల వాహనాలు, భక్తులతో రోడ్లు కిటకిటలాడుతున్నాయి. పలు ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్న గణనాథులను ఎంజే మార్కెట్ మీదుగా పోలీసులు తరలిస్తున్నారు. బాలాపూర్‌ గణేశుడి శోభాయాత్ర పాతబస్తీలో ఎంజే మార్కెట్ వద్దకు చేరుకుంది.

హైదరాబాద్‌లో గణపతుల నిమజ్జనం ప్రశాంతంగా జరుగుతోందని డీజీపీ జితేందర్ తెలిపారు. ఖైరతాబాద్‌ గణనాథుడి నిమజ్జనం ప్రశాంతంగా ముగిసిందని, సాయంత్రం వరకు బాలాపూర్‌ గణేశుడి నిమజ్జనం పూర్తవుతుందని వెల్లడించారు. రికార్డుల ప్రకారం రాష్ట్రంలో 1.66 లక్షల గణపతి విగ్రహాలు ఏర్పాటు చేశారని, ఇప్పటి వరకు 80 వేల గణపతి విగ్రహాల నిమజ్జనం పూర్తయ్యిందని ప్రకటించారు. ఇంకా 36 వేల విగ్రహాల నిమజ్జనం పూర్తి కావాల్సి ఉందన్నారు. నిమజ్జనం కోసం ప్రత్యేక బలగాలు విధులు నిర్వహిస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు.

