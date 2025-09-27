నెలకు రూ.2వేల స్కాలర్షిప్, ఆర్టీసీలో అప్రెంటిస్షిప్! - ఏటీసీ విద్యార్థులకు సీఎం వరాలు
మల్లేపల్లి ఐటీఐ ప్రాంగణంలో ఏటీసీ భవనం ప్రారంభించిన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి - వచ్చే సంవత్సరం నుంచి ఏటీసీలో చదువుకుంటున్న విద్యార్థులకు నెలకు రూ.2000 స్కాలర్షిప్ - విద్యార్థులకు ఆర్టీసీలో అప్రెంటిస్షిప్
Published : September 27, 2025 at 7:38 PM IST
CM Opens New ATC At Mallepally Hyderabad : సంకల్పం ఉంటే సాధ్యం కానిది ఏదీ లేదని చిత్తశుద్ధి, నిబద్ధతత, క్రమశిక్షణతో పనిచేస్తే లక్ష్యాన్ని చేరుకోవచ్చని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. మట్టిలో మాణిక్యాలను వెలికి తీయాలని, యువతకు నైపుణ్యం అందించాలని ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తోందని దీనికి యువత సహకరించాలని సీఎం కోరారు. హైదరాబాద్లోని మల్లేపల్లిలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన అధునాత శిక్షణా కేంద్రాలను మంత్రులు శ్రీధర్ బాబు, పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి, పొన్నం ప్రభాకర్తో కలిసి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభించారు.
యువతలో నైపుణ్యాలు తీర్చిదిద్దేలా శిక్షణ : తెలంగాణను 2047 నాటికి 3 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్ధిక వ్యవస్థగా తీర్చిదిద్దాలని లక్ష్యంగా విధించుకున్నామని దీనికోసం యువతలో నైపుణ్యాలు తీర్చిదిద్దేలా శిక్షణ ఇస్తున్నామని సీఎం తెలిపారు. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా సాంకేతిక నైపుణ్యాన్ని అందిపుచ్చుకోవాలని అప్పుడే ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు పుష్కలంగా లభిస్తాయన్నారు. ఐటీఐలను ఏటీసీలుగా తీర్చిదిద్దామని టాటా టెక్నాలజీ లిమిటెడ్తో కలిసి పరిశ్రమల అవసరాలకు అనుగుణంగా యువతకు శిక్షణ ఇస్తున్నట్లు సీఎం తెలిపారు.
అంతర్జాతీయ స్థాయి శిక్షణ : ప్రస్తుతం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 65 ఏటీసీలను ప్రారంభించామని మిగతా 51 ఏటీసీలను ఏడాదిలోపు పూర్తి చేస్తామన్నారు. ఇప్పటికే యంగ్ ఇండియా స్కిల్ యూనివర్శిటీ ద్వారా యువతకు అంతర్జాతీయ స్థాయి శిక్షణ ఇస్తున్నామన్నారు. యువత చెడు వ్యసనాలకు బానిస కాకుండా అవకాశాలను అందిపుచ్చుకుని ఉజ్వల భవిష్యత్తుకు బాటలు వేసుకోవాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సూచించారు.
చదువుతో పాటు సాంకేతిక నైపుణ్యం : విద్యార్థులకు చదువుతో పాటు సాంకేతిక నైపుణ్యాన్ని అందించాలనేదే తెలంగాణ ప్రభుత్వ లక్ష్యమని సీఎం పేర్కొన్నారు. దావోస్కు వెళ్లినప్పుడు టాటా సంస్థల చైర్మన్ను కలిశామని అన్నారు. దీనిలో భాగంగా టాటా సంస్థతో ఎంవోయూ కుదుర్చుకున్నామని చెప్పారు. తాము ఉద్యోగాలు కల్పిస్తాం అనుకున్నా నైపుణ్యాలు ఉన్న అభ్యర్థులు రాష్ట్రంలో లేరని సంస్థ తెలిపిందన్నారు. ఈ సమస్యలను రూపుమాపడానికి ఐటీఐలను పునరుద్ధరించడానికి శ్రీధర్ బాబు సూచనల మేరకు అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ సెంటర్స్ (ఏటీసీ)గా మార్చామని తెలిపారు.
"నిరుద్యోగ యువతకు శిక్షణ ఇవ్వడానికి టాటా సంస్థ సహకారంతో రూ.2100 కోట్లతో 65 ఏటీసీలను ఏర్పాటు చేశాం. ఇక్కడ శిక్షణ పొందిన వారిలో 90 శాతం మందికి పైగా ఉద్యోగాలు సాధించారు. రాష్ట్రంలో 178 ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలు ఉన్నాయి. ప్రతి సంవత్సరం ఒక లక్ష పదివేల మంది విద్యార్థులు ప్రతి సంవత్సరం పట్టభద్రులవుతున్నారు. అర్హత లేని వారికి చిన్న ఉద్యోగాలు కూడా ఇవ్వమని కార్పొరేట్ కంపెనీలు చెబుతున్నాయి. సాంకేతిక నైపుణ్యం లేకపోతే ఇంజినీరింగ్ పట్టా కూడా పనికిరాని పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. జర్మనీ, జపాన్, సౌత్కొరియా లాంటి దేశాలు కూడా మన ముందు మోకరిల్లే రోజు త్వరలోనే వస్తుంది. చదువు, సాంకేతికత నైపుణ్యాలే మన తలరాతను మారుస్తాయి. ఒకప్పుడు ఐటీఐ చదువుకుంటే ఆర్టీసీ అప్రెంటిస్షిప్ ఇచ్చేవారు. కొంత కాలంగా అది ఆగిపోయింది. ఇకపై మళ్లీ అప్రెంటిస్షిప్ ఇచ్చేలా చూస్తాం. వచ్చే సంవత్సరం నుంచి ఏటీసీలో చదువుకుంటున్న విద్యార్థులకు నెలకు రూ.2000 స్కాలర్షిప్ అందించనున్నాం." - రేవంత్ రెడ్డి, సీఎం
పదో తరగతి పాసైతే చాలు ATCలో ఐటీఐ కోర్సులు - పరిశ్రమ 4.0 కోర్సులకు డిమాండ్
ATCల్లో 'పరిశ్రమ 4.0' అధునాతన కోర్సులు - చేసిన వారికి 90 శాతం ఉపాధి అవకాశాలు!