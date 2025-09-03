CM Revanth Reddy Inaugurates Indiramma Houses : గత పదేళ్లపాటు పేదలకు ప్రభుత్వ ఇళ్లు దక్కలేదని సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఆరోపించారు. ఏటా 2 లక్షల ఇళ్లు కట్టించినా పదేళ్లలో 20 లక్షల మందికి ఇళ్లు వచ్చేవని అభిప్రాయపడ్డారు. రెండు పడక గదుల ఇళ్లు అంటూ ప్రజలను మభ్యపెట్టి ఒక్క ఇళ్లు ఇవ్వలేదని ఆక్షేపించారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారుల కళ్లలో ఆనందం చూస్తున్నామని, సొంతిల్లు అనేది పేదవాడి జీవితకాల స్వప్నం అని సీఎం తెలిపారు. ఖమ్మం జిల్లా చాలా చైతన్యవంతమైనదని, తొలిదశ తెలంగాణ ఉద్యమం ఖమ్మం జిల్లా నుంచే మొదలైందని గుర్తుచేశారు. ప్రత్యేక తెలంగాణ కోసం ఖమ్మం గడ్డ మీద ఎన్నో ఉద్యమాలు జరిగాయన్న సీఎం రెండుపడక గదులు ఇల్లు వస్తుందనే ఆశతో పేద ప్రజలు పదేళ్ల పాటు ఎదురుచూశారని చెప్పారు. పదేళ్లలో ఏ పేదవాడికి సొంతింటి కల నేరవేరలేదు, రెండుపడక గదుల ఇల్లు దక్కలేదని అన్నారు.
భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా చంద్రుగొండ మండలం బెండాలపాడులో ఇందిరమ్మ ఇళ్లను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. లబ్దిదారులతో కలిసి గృహప్రవేశాల్లో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులు పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి, వాకిటి శ్రీహరి, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు తదితరులు ఉన్నారు. గృహప్రవేశం చేసిన లబ్ధిదారులకు సీఎం పట్టువస్త్రాలను అందజేశారు. అంతకుముందు బెండాలపాడులో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పైలాన్ను ఆవిష్కరించారు.
"ఇందిరమ్మ ఇళ్లు ఉన్న గ్రామాల్లో మేం ఓట్లు అడుగుతాం. డబుల్ బెడ్ రూం ఉన్న గ్రామాల్లో మీరు ఓట్లు అడగాలి. ఒకవేళ ఏ నియోజకవర్గంలోనైనా డిపాజిట్లు వస్తే మమ్మల్నీ క్షమించండని కేసీఆర్ గారికి సవాల్ విసిరా. హనుమాన్ లేని గ్రామం ఉండొచ్చు కానీ ఇందిరమ్మ ఇళ్లు లేని గ్రామం లేదు. పేదవాళ్లకు ఇందిరమ్మ ఇళ్లు ఇచ్చి ఆత్మగౌరవాన్ని నిలబెట్టింది కాంగ్రెస్ పార్టీ" -రేవంత్ రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి
ఇందిరమ్మ ఇల్లు లేని ఊరు లేదు : ఇల్లులేని ప్రతి పేదవాడికి ఇస్తామని గతంలో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ప్రకటించారని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గుర్తు చేశారు. రాష్ట్రంలో 2004 నుంచి 2014 మధ్య 22 లక్షల ఇందిరమ్మ ఇళ్లను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కట్టించిందని చెప్పారు. హనుమాన్ గుడి లేని ఊరు ఉండొచ్చు కానీ ఇందిరమ్మ ఇల్లు లేని ఊరు లేదని పేర్కొన్నారు. గృహ, రెవెన్యూ శాఖను తన దగ్గర ఉంచుకునే అవకాశం ఉన్నా పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డికి అప్పగించినట్లు తెలిపారు. గృహ నిర్మాణశాఖను మంత్రి పొంగులేటి సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తున్నారని ఆయనను సీఎం ప్రశంసించారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణ కార్యక్రమాన్ని మంత్రి పొంగులేటి విజయవంతం చేశారని, ఇందిరమ్మ ఇళ్లలోకి పేదలు ప్రవేశించినప్పుడు వచ్చే ఆనందం వెలకట్టలేనిదని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
పేదరికాన్ని రూపుమాపాలని : పేదల కష్టాలు తమకు తెలుసుకాబట్టే పేదరికాన్ని రూపుమాపాలని నిర్ణయించుకున్నామని సీఎం రేవంత్ తెలిపారు. రాష్ట్ర ప్రజలకు పదేళ్లపాటు కొత్త రేషన్కార్డులు అంటే ఏంటో తెలియలేదని, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రాగానే లక్షలాది రేషన్కార్డులు, ఇళ్లు మంజూరు చేసినట్లు వెల్లడించారు. మేము ఏ బియ్యం తింటున్నామో పేదలకూ అవే సన్నబియ్యం ఇస్తున్నామని అన్నారు.
మీ కుటుంబ వివాదాల్లోకి మమ్మల్ని లాగకండి : గత ప్రభుత్వంలో రూ.లక్ష కోట్లు దోచుకున్నారని, అక్రమ సంపాదన వాళ్లకు ఏం సంతృప్తినిచ్చిందని సీఎం రేవంత్రెడ్డి బీఆర్ఎస్ పార్టీని ప్రశ్నించారు. అవినీతి సొమ్ము పంపకాల్లో తేడాలు రావడం కుటుంబాల్లో చిచ్చుపెట్టిందని ఆయన అన్నారు. వాళ్లు, వాళ్లు కొట్లాడుకొని తమ మీదకు వస్తున్నారని, తమకు రేషన్కార్డులు, ఇళ్లు ఇచ్చే పని ఉందని, మీ కుటుంబ వివాదాల్లోకి మమ్మల్ని లాగకండని సీఎం సూచించారు. చచ్చిన పామును మళ్లీ తాను చంపాలా? మీ కుటుంబ పంచాయితీని పెద్ద మనిషి దగ్గరికి వెళ్లి పరిష్కరించుకోండని హితువు పలికారు. బీఆర్ఎస్ అనే కాలనాగును ప్రజలు బండరాయితో కొట్టి చంపారని తెలిపారు. టీవీ, పేపర్లు సంపాదించుకున్నారని, ఇప్పుడు వాటి కోసం కొట్లాడుకుంటున్నారన్న సీఎం అక్క, అన్న, చెల్లి, బావ ఒకరినొకరు పొడుచుకుంటున్నారని ఎద్దేవా చేశారు.
మీ కుల, కుటుంబ పంచాయితీల మధ్య మమ్మల్ని తీసుకురావద్దు : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
హరీశ్రావు, సంతోష్, మేఘా కృష్ణారెడ్డి వల్లే కేసీఆర్కు అవినీతి మరక : ఎమ్మెల్సీ కవిత