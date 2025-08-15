CM Revanth Reddy At Credai Property Show Event : ప్రభుత్వ విధానపరమైన నిర్ణయాల్లో పారదర్శకత ఉండాలని, పరిపాలనలో ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉంటేనే అభివృద్ధి పరుగులు పెడుతుందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. హైదరాబాద్ హైటెక్స్లో క్రెడాయ్ ప్రాపర్టీ షోను ఆయన ప్రారంభించారు. అనంతరం హైదరాబాద్లో రియల్ ఎస్టేట్ రంగం గురించి మాట్లాడారు. శుక్రవారం నుంచి 3 రోజుల పాటు ఈ క్రెడాయ్ ప్రాపర్టీ షో జరగనుంది. ఇందులో ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థలు స్టాళ్లను ఏర్పాటు చేశాయి.
శతాబ్దాలుగా సాగిన హైదరాబాద్ అభివృద్ధిలో ఎంతోమంది పాత్ర ఉందన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాలకులు మారినా పాలసీ పెరాలసిస్ లేకపోవడంతో అభివృద్ధి కొనసాగిందని అన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధిని పణంగా పెట్టే ఎటువంటి నిర్ణయాలను కూడా ఈ ప్రభుత్వం తీసుకోదని స్పష్టం చేశారు. పెట్టుబడులకు రక్షణ కల్పించడమే కాదు, లాభాలు వచ్చేలా ప్రోత్సహించే బాధ్యత తనదేనని సీఎం హామీ ఇచ్చారు.
నాది మధ్యతరగతి మనస్తత్వం : మంత్రులతో పాటు కలిసి దేశవిదేశాలు తిరుగుతూ పెట్టుబడుల కోసం ప్రయత్నిస్తున్నామన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్వదేశీ పెట్టుబడుల విషయంలో కొందరు అపోహలు సృష్టిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. విదేశీ సంస్థలను ప్రోత్సహించిన తాము ఈ దేశ వాసులను ఎందుకు ప్రోత్సహించమో ఆలోచించాలని ప్రశ్నించారు. తాను మధ్యతరగతి మనస్తత్వం ఉన్న వ్యక్తిగా ఆలోచిస్తానని, ప్రజల సంపద కొల్లగొట్టి విదేశాలకు తరలించి దాచుకునే ఆలోచన, ఉద్దేశం లేదని స్పష్టంంగా చెప్పారు.
మన దగ్గర ఒకే ఒక్క ఎయిర్పోర్ట్ : గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అధిక వడ్డీ రేట్లకు భారీగా రుణాలు తెచ్చిందని, తాము పాత రుణాలను తక్కువ వడ్డీ రేట్లకు రీషెడ్యూల్ చేయించినట్లు రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. మెట్రో రైలును హైదరాబాద్లో విస్తరించడం కోసం ఎన్నో రకాలుగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. తెలంగాణలో ఇప్పటివరకు ఒకే ఒక్క ఎయిర్పోర్ట్ ఉందని, పక్కనున్న మహారాష్ట్రలో మాత్రం 40 విమానాశ్రయాలున్నాయని అన్నారు. గత ప్రభుత్వం కొత్త విమానాశ్రయాల గురించి పట్టించుకోలేదని, తాము కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఎన్నోసార్లు సంప్రదించి రెండు ఎయిర్పోర్ట్లు సాధించినట్లు చెప్పారు.
హైదరాబాద్లో స్థిరాస్తి రంగానికి ఎన్నో అనుకూలతలు : రీజనల్ రింగ్ రోడ్డు, రిజనల్ రింగ్ రోడ్డు రైలు రింగ్ కోసం కృషి చేస్తున్నామని, ఆర్ఆర్ఆర్, రింగ్రైలు వస్తే తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖచిత్రమే మారిపోతుందని సీఎం రేవంత్ తెలిపారు. సమాజానికి చేసిన మంచిని ఎవరూ తీసుకెళ్లలేరని, ఫ్యూచర్ సిటీని గొప్ప నగరంగా తీర్చిదిద్దుతామని అన్నారు. వెయ్యేళ్లపాటు ప్రజలు చెప్పుకునేలా ఫ్యూచర్సిటీ, మెట్రో రైలు విస్తరణ ఉంటుందని వెల్లడించారు. ఇంగ్లీషు భాష రానంతమాత్రన విజ్ఞానం లేనట్లు కాదన్న ఆయన రాష్ట్రాభివృద్ధి కోసం నిరంతరం పాటుపడే అవగాహన, ఓపిక తనకు ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారు. హైదరాబాద్లో వ్యాపారం, స్థిరాస్తి రంగానికి ఎన్నో అనుకూలతలు ఉన్నాయని గుర్తు చేశారు.
