ETV Bharat / state

బతుకమ్మ కుంట పునరుద్ధరణ - చెరువులను చెరబడితే తాట తీస్తామన్న సీఎం

కనుమరుగైన బతుకమ్మ కుంటను పునరుద్ధరించిన హైడ్రా - హైదరాబాద్‌కు చెరువులు, మూసీ నది గొప్ప వరమన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - చెరువులు, మూసీలోని కబ్జాలు హైదరాబాద్‌కు శాపంగా మారాయన్న ముఖ్యమంత్రి

Renovated Bathukamma Kunta
Renovated Bathukamma Kunta (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 29, 2025 at 7:33 AM IST

Updated : September 29, 2025 at 8:03 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Renovated Bathukamma Kunta : హైదరాబాద్ మహానగరంలో చెరువులను చెరబట్టే కబ్జాదారుల తాట తీస్తామని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి హెచ్చరించారు. చెరువులను విడిపించడం, నాలాలు విస్తరించడం మూసీ పునరుజ్జీవనం చేయడమే ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుందని వివరించారు. అంబర్‌పేటలో 5 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో హైడ్రా పునరుద్దరించిన బతుకమ్మ కుంటను సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి లాంఛనంగా ప్రారంభించారు.

బతుకమ్మ కుంట పునరుద్ధరణ - చెరువులను చెరబడితే తాట తీస్తామన్న సీఎం (ETV)

బతుకమ్మ కుంటలో ఉత్సవాలు : స్థానిక మహిళలంతా బతుకమ్మలతో ముఖ్యమంత్రికి ఘనస్వాగతం పలికారు. అనంతరం బతుకమ్మ కుంట శిలాఫలకం ఆవిష్కరించి గంగమ్మకు చీరె, సారె సమర్పించి వందనం చేశారు. మహిళలు తీసుకొచ్చిన బతుకమ్మను బతుకమ్మ కుంటలో నిమజ్జనం చేసి ఉత్సవాలను ప్రారంభించారు. ఆడబిడ్డలను భాగస్వామ్యం చేసినప్పుడే బతుకమ్మ పండుగకు నిండుదనం వస్తుందన్న సీఎం, బతుకమ్మ కుంట పునరుద్దరణే జీవిత ఆశయంగా వి.హన్మంతరావు కృషి చేశారని ప్రశంసించారు.

బతుకమ్మ కుంటకు హన్మంతరావు పేరు : స్థానిక ఎమ్మెల్యే కాలేరు వెంకటేశ్ ప్రతిపాదన మేరకు బతుకమ్మ కుంటకు వి.హన్మంతరావు పేరు పెడుతున్నట్లు ప్రకటించారు. బతుకమ్మ కుంటను సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దిన హైడ్రాను అభినందించిన సీఎం, మూసీనదిని పునరుజ్జీవం చేసి తీరుతామని పునరుద్ఘాటించారు. అందుకోసం రాజకీయాలకు అతీతంగా మూసీ పరివాహక ప్రాంత ప్రజాప్రతినిధులంతా కలిసి రావాలని కోరారు. పేదలను కష్ట పెట్టడం తమ ప్రభుత్వ విధానం కాదన్న రేవంత్‌రెడ్డి, మహానగరంలో ఎంతో మంది మాయగాళ్లు ఉన్నారన్నారు. తక్కువ ధరకు ప్రభుత్వ స్థలాలు దొరుకుతున్నాయంటే పేదలు ఎవరూ నమ్మి మోసపోవద్దని సీఎం సూచించారు.

నగరంలో చెరువుల అభివృద్ధి : హైడ్రాపై ఎన్ని విమర్శలు, ఆరోపణలు వచ్చినా ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చిన ధైర్యంతో ముందుకెళ్తున్నామని హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ పునరుద్ఘాటించారు. బతుకమ్మ కుంట పునరుద్దరణ ఒక శాంపిల్ మాత్రమేనని, నగరంలో మరిన్ని చెరువులు అభివృద్ధి చేయాల్సిన అవసరం ఉందని గుర్తు చేశారు. హైడ్రాను తీసుకొచ్చి తమ కలను సాకారం చేసిన ముఖ్యమంత్రికి వి.హన్మంతరావు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

రూ.7 కోట్ల వ్యయంతో హైడ్రా అభివృద్ధి : బతుకమ్మకుంట ప్రారంభోత్సవానికి ముందు అంబర్‌పేటలో 339 ఎంఎల్​డీ సామర్థ్యంలో నిర్మించిన 6 ఎస్టీపీలను సీఎం ప్రారంభించారు. వందశాతం మురుగు శుద్ధి చేసే లభ్యంతో జలమండలి కొత్త ఎస్టీపీలను నిర్మిస్తోంది. ఔటర్ రింగు రోడ్డు పరిధిలో 972 ఎమ్మెల్డీల సామర్థ్యంతో 39 చోట్ల నిర్మించే మురుగు నీటి శుద్ధి కేంద్రాలకు రేవంత్ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేశారు. చెరువుల పునరుజ్జీవంలో భాగంగా అంబర్‌పేటలో రూ.7 కోట్ల వ్యయంతో హైడ్రా అభివృద్ధి చేసిన బతుకమ్మ కుంటను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదివారం ప్రారంభించారు.

ఇందుకోసం ఇప్పటికే ఆ ప్రాంతాన్ని సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దిన హైడ్రా, 2 వేల మంది మహిళలు బతుకమ్మ ఆడుకునేలా ఏర్పాట్లు చేసింది. హెచ్​ఎండీఏ నిధులు, ప్రభుత్వ సూచనలతో బతుకమ్మ కుంటను హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ ఆధ్వర్యంలో బెంగళూరుకు చెందిన విమోస్ టెక్నాలజీ సంస్థ పునరుద్దరించింది. బతుకమ్మ కుంటను ప్రారంభించిన తర్వాత అక్కడి మహిళలతో రేవంత్ రెడ్డి స్వయంగా మాట్లాడారు.

చూడ‌ముచ్చట‌గా త‌యారైన బతుకమ్మ కుంట : లేక్ సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్​గా పిలుచుకునే మహానగరంలో ఒక్కొక్కటిగా చెరువులు కనుమరుగవుతున్న దశలో అంబర్ పేటలోని బతుకమ్మ కుంట తన పేరును సార్థకం చేసుకుంది. క‌బ్జాల కోర‌ల్లో చిక్కుకున్న బతుకమ్మ కుంట హైడ్రా రాకతో జీవం పోసుకుంది. నాడు కంపచెట్లు, వ్యర్థాలతో నిండిన బ‌తుక‌మ్మకుంట‌, నేడు జ‌ల‌క‌ళ‌తో చూడ‌ముచ్చట‌గా త‌యారైంది. క‌బ్జాల చెర‌ను విడిపించుకుని ఆహ్లాదకర వాతావరణంతో క‌నువిందు చేస్తుంది.

త్వరలో బతుకమ్మ కుంట చెరువును సీఎం​ సందర్శిస్తారు : హైడ్రా కమిషనర్

బతుకమ్మ కుంటకు ప్రాణం పోసిన హైడ్రా - సీఎం చేతుల మీదుగా త్వరలో జాతికి అంకితం

Last Updated : September 29, 2025 at 8:03 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

RENOVATED BATHUKAMMA KUNTABATHUKAMMA KUNTA INAUGURATEDBATHUKAMMA KUNTA 2025పునరుద్దరించిన బతుకమ్మ కుంటBATHUKAMMA KUNTA INAUGURATED

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

బిస్కెట్లతో ఫిదా చేసే "శాండ్​విచ్" - పిల్లలకైతే చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

అమ్మవారి చేతుల్లో ఎనిమిది ఆయుధాలు- కానీ అవి ఎవరికీ కనిపించవ్- ఈ గుడి గురించి మీకు తెలుసా?

ఆటలపై ఆసక్తి ఉందా? - అయితే ఈ కోర్సులో చేరితే మెండుగా ఉపాధి అవకాశాలు

సండే స్పెషల్ : నోరూరించే "గోంగూర చికెన్" - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ రుచికి ఫిదా!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.