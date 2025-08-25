CM Revanth Reddy at Osmania University : గతంలో కళకళలాడిన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ప్రస్తుతం కళా విహీనంగా మారిందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. ఓయూలో రూ.90 కోట్లతో నిర్మించిన వసతి గృహ భవనాలను ఆయన ప్రారంభించారు. వాటికి దుందుభి, బీమా వసతి భవనాలుగా నామకరణం చేశారు. కొత్తగా డిజిటల్ లైబ్రరీ, రీడింగ్ రూమ్కు శంకుస్థాపన చేశారు. కార్యక్రమంలో ఎస్సీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్, సీఎం సలహాదారు వేం నరేందర్ రెడ్డి, ప్రొఫెసర్ కోదండరాం పాల్గొన్నారు.
ఉస్మానియా వర్సిటీని సందర్శించాలని వీసీ ఆహ్వానించారని, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ప్రారంభించాలని కోరినట్లు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. ఉస్మానియా వర్సిటీ అనే పదం తెలంగాణకు ప్రత్యామ్నాయ పదమని పేర్కొన్నారు. ఉస్మానియా వర్సిటీ, తెలంగాణ అవిభక్త కవలలు లాంటివన్న సీఎం, మాజీ ప్రధాని పీవీ నరసింహరావు, చెన్నారెడ్డి, జైపాల్రెడ్డి ఉస్మానియా వర్సిటీ నుంచి వచ్చిన వారేనని గుర్తు చేశారు. తెలంగాణలో ఏదైనా సమస్య వచ్చినా, ఉద్యమానికి పురిటిగడ్డ ఉస్మానియా వర్సిటీయేనని అన్నారు.
మళ్లీ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తే ఉస్మానియా వర్సిటీని బతకనివ్వరని, ఓయూలో లేఅవుట్లు చేసి ప్లాట్లు వేస్తారని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. చదువు కోవడానికి ఏమి కావాలో చెబితే అన్నీ ఇస్తానని, ఓయూకు నిధులు కావాలంటే వేరే వాటికి నిలిపైనా మంజూరు చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు.
ఓయూది గొప్ప చరిత్ర : చదువుతో పాటు పోరాటాన్ని నేర్పింది ఉస్మానియా వర్సిటీయేనని, యాదయ్య తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం అమరులయ్యారని గుర్తు చేశారు. ఉస్మానియా వర్సిటీకి ఐపీఎస్, ఐఏఎస్ లాంటి గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులను అందించిన గొప్ప చరిత్ర ఉందన్నారు. వందేళ్లలో ఓయూకు వీసీగా దళితుడిని నియమించింది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమేనన్న సీఎం, గత పాలకులు కుట్రపూరితంగా ఓయూను నిర్వీర్యం చేయాలని చూశారని మండిపడ్డారు.
"విద్యా ప్రమాణాలు పెంచుకోవాలంటే నేను చేయగల్గింది ఏంటో చెప్పండి. పేదరికం మాకు కొత్తదనం కాదు, చుట్టం కాదు. పేదరికం మా జీవన విధానంలో ఒక భాగం. విద్యార్థులు మీకు ఇబ్బంది కలిగించిన వారికి మీ నిరసన తెలపండి. మీ సమస్యల పరిష్కారం కోసం వచ్చిన వాళ్లను అడ్డుకుంటే అభివృద్ధి ఎలా జరుగుతుందో ఆలోచించుకోవాలి. ప్రపంచంలో పోటీపడేటట్లుగా ఒక ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ స్థాయిలో ఓయూను అభివృద్ధి చేసుకుందాం. మీకోసం రూ.1,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టడానికి ప్రభుత్వానికి ఏ అభ్యంతరం లేదు" -సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
ఉస్మానియా వర్సిటీలో చదువుకున్న వారికి చాలా అవకాశాలు వచ్చాయన్న రేవంత్ రెడ్డి, యువ నాయకత్వం దేశానికి అవసరం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. దేశానికి అతిపెద్ద సంపద యువతేనని, ఉస్మానియా వర్సిటీ చదువులకే కాకుండా పరిశోధనలకు వేదిక కావాలని ఆకాంక్షించారు. పాఠశాలలు, కళాశాలలను గంజాయి పట్టి పీడిస్తోందని, సమాజంలో మత్తు పదార్థాల ప్రవాహం విస్తరించిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
చదువు ఒక్కటే మార్గం : గతంలో కళకళలాడిన ఓయూ ప్రస్తుతం కళా విహీనంగా మారిందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. ప్రభుత్వం వద్ద పంచడానికి భూములు లేవన్న ఆయన, విద్యార్థులకు తాను ఇచ్చేది నాణ్యమైన విద్య మాత్రమేనని, తలరాతలు మారాలంటే చదువు ఒక్కటే మార్గమని తెలిపారు. చదువు ఒక్కటే అన్నింటికి పరిష్కారం అని విద్యార్థులకు సూచించారు. తాను సీఎం అయ్యాక సామాజిక బాధ్యతగా వర్సిటీలకు వీసీలను నియమించినట్లు తెలిపారు.
విద్యార్థుల కోసం పని చేయనివారిని వ్యతిరేకించండని, విద్యార్థుల సమస్యలు చూసి పరిష్కరించాలని చూసే వారిని వ్యతిరేకించాలో వద్దో ఆలోచించుకోవాలని సీఎం రేవంత్ ప్రశ్నించారు. తాను మళ్లీ ఓయూకు వచ్చే రోజు పోలీసులు ఎవరినీ అరెస్టు చేయవద్దని, మళ్లీ ఓయూకు వచ్చి ఆర్ట్స్ కాలేజీ వద్దనే సభ పెడతామని ఆయన చెప్పారు. ఆర్ట్స్ కాలేజీ వద్దకు వచ్చిన రోజు ఒక్క పోలీసును కూడా పెట్టవద్దన్నారు.
డిసెంబర్లో ఆర్ట్స్ కాలేజీ ముందు సభ : ఒకవేళ విద్యార్థులు తనను అడ్డుకుని ప్రశ్నిస్తే చిత్తశుద్ధితో సమాధానం చెబుతానన్న సీఎం రేవంత్, డిసెంబర్లో ఆర్ట్స్ కళాశాల వద్ద సభ పెడితే తాను వస్తానని అన్నారు. డిసెంబర్లో సభ పెట్టి మీకు కావాల్సిన అన్ని పనులు మంజూరు చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు. 60 వేల మందికి ఉద్యాగాలు ఇచ్చి, నియామక పత్రాలు అందించినట్లు తెలిపారు.
విద్యార్థులకు అనుమానాలు ఉంటే నివృత్తి చేస్తానన్న సీఎం రేవంత్, అధికారం పోయిన వారికి బాధ ఉంటుందని అన్నారు. మీరు అందరూ ఆశీర్వదిస్తేనే సీఎం పదవి చేపట్టానని, సమస్యలు ఉంటే చెప్తే అన్నీ పరిష్కరిస్తానని చెప్పారు. కోదండరాంను ఎమ్మెల్సీగా ఉంటే సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లి రద్దు చేయించారని ఆక్షేపించారు. మళ్లీ 15 రోజుల్లో కోదండరాం ఎమ్మెల్సీ అవుతారని ప్రకటించారు. అబద్ధాల సంఘానికి అధ్యక్షులుగా తండ్రీకుమారులు ఉంటారని పరోక్షంగా విమర్శలు చేశారు.
సాంకేతిక నైపుణ్యంతో ఏఐని తెచ్చామన్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి, హెచ్సీయూలో ఏఐ ద్వారా ఏనుగులు, సింహాలను పెట్టారని దుయ్యబట్టారు. ఏనుగులు, సింహాలను ప్రభుత్వం చంపుతున్నట్లు ప్రచారం చేశారని మండిపడ్డారు. తెలంగాణలో ఏనుగులు, సింహాలు లేవని, మానవ రూపంలో మృగాలు ఉన్నాయని, అవి ఫాంహౌస్లో ఉన్నాయని ఎద్దేవా చేశారు.
దేశంలోని 40% ముఖ్యమంత్రులపై క్రిమినల్ కేసులు- ఏడీఆర్ రిపోర్ట్
హైదరాబాద్ అభివృద్ధిని అడ్డుకునే వారికి ప్రజలే అడ్డుకట్ట వేయాలి : రేవంత్ రెడ్డి