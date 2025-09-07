ETV Bharat / state

ప్రశాంతంగా గణేశ్‌ నిమజ్జనోత్సవం - పోలీసు శాఖపై సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి ప్రశంసలు

గణేశ్‌ నిమజ్జనోత్సవం ప్రశాంతంగా ముగియడం పట్ల సీఎం హర్షం - పోలీసు శాఖపై ప్రశంసలు కురిపించిన రేవంత్‌ రెడ్డి - ట్రాఫిక్‌ ఆంక్షలను సడలించిన పోలీసులు

CM Revanth Reddy on Ganesh Immersion
CM Revanth Reddy on Ganesh Immersion (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 7, 2025 at 1:16 PM IST

1 Min Read

CM Revanth Reddy on Ganesh Immersion :​ గణేశ్‌ నిమజ్జనోత్సవం ప్రశాంతంగా ముగియడంపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి హర్షం వ్యక్తం చేశారు. పోలీసు శాఖపై ప్రశంసలు కురిపించారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు పని చేశారని కొనియాడారు. అన్ని శాఖల అధికారులు, సిబ్బందికి ఆయన అభినందనలు తెలిపారు.

మరోవైపు హైదరాబాద్‌ నగరంలో ట్రాఫిక్‌ ఆంక్షలను పోలీసులు సడలించారు. హుస్సేన్‌సాగర్‌ చుట్టూ రాకపోకలను పునరుద్ధరించారు. తెలుగుతల్లి ఫ్లైఓవర్‌, లిబర్టీ, ఎన్టీఆర్‌ మార్గ్‌, బషీర్‌బాగ్‌, లక్డీకాపూల్‌, అసెంబ్లీ, మార్గాల్లో రాకపోకలను పునరుద్ధరించారు. రోడ్లపై పేరుకుపోయిన చెత్తను జీహెచ్‌ఎంసీ సిబ్బంది తొలగిస్తున్నారు.

రాత్రి వరకు నిమజ్జనాలు : నిమజ్జనానికి కష్టపడి పని చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి అభినందనలు సీపీ ఆనంద్ తెలియజేశారు. తెలుగుతల్లి ఫ్లైఓవర్, ఎన్టీఆర్ మార్గ్, లిబర్టీ మార్గాల్లో రాకపోకల పునరుద్ధరించామని తెలిపారు. ఈరోజు రాత్రి వరకు నిమజ్జనాలు జరగే అవకాశం ఉందని అన్నారు. వినాయక నిమజ్జన కార్యక్రమం ప్రశాంతగా ముగిసినట్లు భావిస్తున్నామని, నిమజ్జన కార్యక్రమానికి ఆధునిక సాంకేతికను ఉపయోగించామని, వినాయక నిమజ్జన కార్యక్రమంలో 9 డ్రోన్లను ఉపయోగించామని వివరించారు.

గణేష్​ నిమజ్జనం - రూ.6.01 లక్షలకు లడ్డూ కైవసం చేసుకున్న ఎంపీ

CM REVANTH ON GANESH IMMERSIONగణేశ్‌ నిమజ్జనోత్సవంGANESH IMMERSION END IN HYDERABAD

