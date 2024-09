ETV Bharat / state

మరుగుదొడ్డే నివాసంగా జీవనం సాగిస్తున్న వృద్ధురాలు - ఇల్లు కట్టిస్తానని సీఎం రేవంత్ భరోసా - REVANTH GRANTS HOUSE TO OLD WOMAN

By ETV Bharat Telangana Team

CM Revanth Respond On Old Women House Problem ( ETV Bharat )

CM Revanth On Old Woman House Issue In Vikarabad : వికారాబాద్ జిల్లా పరిగి మండలంలో ఇల్లులేక మరుగుదొడ్డిలో నివాసం ఉంటున్న మల్లమ్మ అనే వృద్ధురాలి అంశంపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి స్పందించారు. 8 ఏళ్లుగా అక్కడే జీవనం సాగిస్తున్న మల్లమ్మ దీనస్థితి సీఎం దృష్టికి వెళ్లగా వెంటనే వృద్ధురాలికి అండగా నిలవాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఇలాంటి పరిస్థితి చూస్తుంటే బాధగా ఉందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మల్లమ్మని పరామర్శించి ఆమె క్షేమం కోసం తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పారు. ఇంటి మంజూరుకు అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని కలెక్టర్‌కు సూచించారు.