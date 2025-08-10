Essay Contest 2025

ప్రపంచంలోనే ఎత్తైన ఐకానిక్ టవర్ - ఓఆర్‌ఆర్‌పై గేట్​ వే ఆఫ్​ హైదరాబాద్ - MUSI REVITALIZATION PROJECT

మూసీ పునరుజ్జీవ ప్రాజెక్టుపై అధికారులకు సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి కీలక ఆదేశాలు - గాంధీ సరోవర్ దగ్గర ఓఆర్‌ఆర్‌పై గేట్ వే అఫ్ హైదరాబాద్ నిర్మాణం - వాటర్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ జరిగేలా ఏర్పాట్లు చేయాలని ఆదేశం

Musi Revitalization project
Musi Revitalization project (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 10, 2025 at 8:47 AM IST

3 Min Read

CM Revanth Reddy see in Musi Revitalization Flooding in Hyderabad : బహుళ ప్రయోజనాలు ఉండేలా మూసీ పునరుజ్జీవ ప్రాజెక్టు అత్యంత అధునాతనంగా నిర్మించాలని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ఆదేశించారు. తాగు నీరు, వరద నిర్వహణకు ఉపయోగపడేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలని సూచించారు. గాంధీ సరోవర్ వద్ద ఓఆర్‌ఆర్‌పై గేట్ వే ఆఫ్ హైదరాబాద్ స్వాగత తోరణం ఏర్పాటు చేయాలని తెలిపారు. బాపూఘాట్ వద్ద ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తయిన ఐకానిక్ టవర్ నిర్మించాలని తెలిపారు. రెండు నెలల్లో టెండర్లు పిలిచేలా వేగంగా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి ఆదేశించారు.

మూసీ పునరుజ్జీవ ప్రాజెక్టు కొత్త ప్రణాళికలు - ఓఆర్‌ఆర్‌పై గేట్​ వే ఆఫ్​ హైదరాబాద్​ (ETV)

ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన భారీ ఐకానిక్ టవర్ : మూసీ పునరుజ్జీవ ప్రాజెక్టుపై అధికారులకు సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. మూసీ పునరుజ్జీవ ప్రాజెక్టు ఓఆర్ఆర్ వరకు కోర్ అర్బన్ సిటీలో అనేక ప్రయోజనాలు ఉండేలా డిజైన్ చేయాలన్నారు. హైదరాబాద్‌లో తాగు నీరు, వరద నిర్వహణకు ఉపయోగపడేలా మూసీ పునరుజ్జీవ ప్రాజెక్టు రూపొందించాలని సూచించారు. వివిధ దేశాల్లో అమలులో ఉన్న రివర్ ప్రాజెక్ట్ నమూనాలు పరిశీలించాలని తెలిపారు. హిమాయత్‌సాగర్ గాంధీ సరోవర్ దగ్గర ఓఆర్​ఆర్​పై గేట్ వే అఫ్ హైదరాబాద్ నిర్మించాలని సూచించారు. ఓఆర్​ఆర్​కు ఒకవైపు ఎకో థీమ్ పార్క్ అభివృద్ధి చేసి, మరోవైపు బాపూ ఘాట్ వద్ద ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన భారీ ఐకానిక్ టవర్ నిర్మించాలని ఆదేశించారు.

Musi surroundings with a revitalization project
పునరుజ్జీవ ప్రాజెక్టుతో మూసీ పరిసరాలు ఇలా అందంగా మారిపోనున్నాయి (Eenadu)

అత్తాపూర్ వైపు కొత్త ఫ్లైఓవర్ : ఎకో థీమ్​ పార్క్ నుంచి ఐకానిక్ టవర్‌కు చేరుకునేందుకు వీలుగా ఎలివేటెడ్ గేట్ వే నిర్మించి, దాన్ని గేట్‌వే అఫ్ హైదరాబాద్‌గా డిజైన్ చేయాలని నిర్దేశించారు. బాపూఘాట్ చుట్టూ ప్రాంతాన్ని వరల్డ్ క్లాస్ జోన్‌గా ఆకట్టుకునేలా డిజైన్ చేయాలని పేర్కొన్నారు. హిమాయత్​సాగర్ వద్ద అప్రోచ్ రోడ్ నుంచి అత్తాపూర్ వైపు వెళ్లేందుకు కొత్త ఫ్లైఓవర్ నిర్మించాలని సూచించారు. గాంధీ సరోవర్ చుట్టూ కనెక్టివ్ కారిడార్‌లా కొత్త ఫ్లైఓవర్ ఉండాలని తెలిపారు. ఎయిర్ పోర్ట్ నుంచి నేరుగా గాంధీ సరోవర్‌కు చేరుకునేలా ఫ్లైఓవర్ ఉండాలన్నారు. గాంధీ సరోవర్ వద్ద ఐకానిక్ టవర్ ఎంత ఎత్తులో నిర్మించవచ్చనే అధ్యయనం చేయాలన్నారు.

అండర్ గ్రౌండ్‌లో వాటర్ స్టోరేజీ సంపులు : ఉస్మాన్‌సాగర్, హిమాయత్ సాగర్ జంట జలాశయాలు హైదరాబాద్ తాగునీటి అవసరాలను మరింత తీర్చేలా ప్రణాళిక చేయాలన్నారు. మూసీ పరీవాహక ప్రాంతానికి ఇరువైపులా స్థలం వృథా కాకుండా అండర్ గ్రౌండ్‌లో భారీ వాటర్ స్టోరేజీ సంపులు నిర్మించి, అక్కడి నుంచి వాటర్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ జరిగేలా ఏర్పాట్లు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు. గాంధీ సరోవర్‌ను అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అభివృద్ధి చేసేందుకు వాటర్ ఫ్లో స్టడీస్ పక్కాగా చేసుకోవాలని అధికారులను అప్రమత్తం చేశారు. రెండు నెలల్లో టెండర్లు పిలిచేందుకు వీలుగా పనుల్లో వేగం పెంచాలని సీఎం మాట్లాడారు. హైదరాబాద్‌లో వరద నీటితో ఇబ్బందులకు చెక్ పెట్టేలా మూసీ పునరుజ్జీవ ప్రాజెక్టుకు ప్రణాళిక చేయాలని తెలిపారు. హుస్సేన్ సాగర్, దుర్గం చెరువు, మీరాలం ట్యాంకుతో పాటు నగరంలోని జలాశయాలు, నాలాలను మూసీకి అనుసంధానం చేయాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి సూచించారు.

''హైదరాబాద్‌ నగరంలో ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు ఆర్థిక కార్యకలాపాలు కొనసాగుతున్నాయి. రాత్రి 7 నుంచి ఉదయం 7 గంటల వరకూ ఈ కార్యకలాపాలను విస్తరించేందుకు మూసీ పునరుజ్జీవ అభివృద్ధి ప్రాజెక్టు పని చేస్తుంది. ఇది సుందరీకరణ కాదు. తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థకు మరో ఆర్థిక చక్రం. ఇందులో ఐటీ కంపెనీలు, పర్యాటకం, ఎలివేటెడ్‌ కారిడార్లు, హోటళ్లు, పరిశ్రమలు, డౌన్‌టౌన్‌ ఉంటాయి. మన దేశంలో పాత నగరాల్ని విడిచిపెట్టి కొత్త నగరాలు, ఇతర ప్రాంతాలకు తరలివెళ్తున్నారు. హైదరాబాద్‌లో పాతబస్తీయే అసలైన నగరం దానికి పునరుజ్జీవం తీసుకొస్తాను. రానున్న 50 ఏళ్లను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ నదికి ఇరువైపులా ఆర్థిక వ్యవస్థను సిద్ధం చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాం.’’ - సీఎం రేవంత్​రెడ్డి

మూసీ పునరుజ్జీవమే వరదకు పరిష్కారం - వందేళ్ల భవిష్యత్​ అవసరాలకు ప్రణాళికలు

మూసీ సుందరీకరణతో తమకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు - కేవలం అదొక్క పని మాత్రమే చేస్తాం : హైడ్రా

