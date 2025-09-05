ETV Bharat / state

ధరణితో పట్టుకున్న దరిద్రాన్ని భూభారతితో తొలగించే ప్రయత్నం చేశాం : సీఎం రేవంత్​రెడ్డి

భూమికి, తెలంగాణ ప్రజలకు విడదీయరాని అనుబంధం ఉంది - కొమురంభీమ్, చాకలి ఐలమ్మ, దొడ్డి కొమరయ్య, రావినారాయణరెడ్డి భూమి కోసమే పోరాడారు - జీపీవోలకు నియామ‌క ప‌త్రాలు అందజేత కార్యక్రమంలో సీఎం రేవంత్​రెడ్డి

GPO Appointment Letters from CM Revanth Reddy in Hyderabad : తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని అన్ని పోరాటాలు భూమి చుట్టూ తిరిగాయని, కొమురంభీమ్, చాకలి ఐలమ్మ, దొడ్డి కొమరయ్య, రావినారాయణరెడ్డి లాంటి మహానుభావులు భూమి కోసమే పోరాడారని సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి అన్నారు. భూమికి, తెలంగాణ ప్రజలకు విడదీయరాని అనుబంధం ఉందని, ప్రత్యేక రాష్ట్ర ఉద్యమంలో రెవెన్యూశాఖ సిబ్బంది ఉవ్వెత్తున పాల్గొన్నారని పేర్కొన్నారు. రాష్ట్ర సాధనలో రెవెన్యూశాఖ సిబ్బంది కీలకపాత్ర పోషించారన్న సీఎం ఆర్టీసీ, సింగరేణి, విద్యుత్‌శాఖ కార్మికుల పాత్ర కూడా మరువలేనిదని గుర్తుచేశారు. హైదరాబాద్​లోని హైటెక్స్​ లో గ్రామ పాలన అధికారులకు నియామక పత్రాలు అందజేత కార్యక్రమంలో రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొని మాట్లాడారు. 5,106 మంది గ్రామ పాలన అధికారులుగా అర్హత సాధించారు.

వీఆర్‌వో, వీఆర్‌ఏ వ్యవస్థనే తొలగించారు : తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్న సిబ్బందికి గత సీఎం మేలు చేస్తారని అందరూ ఆశించారని, కానీ సిబ్బంది ఆత్మహత్య చేసుకున్నా పట్టించుకోలేదని రేవంత్​ రెడ్డి ఆక్షేపించారు. ప్రజలను దోచుకున్నది రెవెన్యూ ఉద్యోగులే అన్నట్లు గత ప్రభుత్వం చిత్రీకరించిందని విచారం వ్యక్తం చేశారు. ధన, భూదాహంతో భూమిని చెరబట్టాలని ధరణి అనే పోర్టల్​ను తీసుకొచ్చారని, భూముల వివరాలు ప్రజలకు తెలియకూడదని వీఆర్‌వో, వీఆర్‌ఏ వ్యవస్థనే తొలగించారని పేర్కొన్నారు.

ఎవరిని పలకరించినా ధరణి సమస్యలే : వీఆర్‌వో, వీఆర్‌ఏ వ్యవస్థను తొలగించకపోతే గత ప్రభుత్వ పెద్దల దుర్మార్గాలు తెలుస్తాయని భావించారని, వారి దోపిడీకి అడ్డుగా ఉన్నారని వీఆర్‌వో, వీఆర్‌ఏలను తొలగించారని తెలిపారు. ఎన్నికల ముందు ఎవరిని పలకరించినా ధరణి సమస్యలు విన్నవించేవారని, కాంగ్రెస్​ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ధరణిని బంగాళాఖాతంలో పడేస్తామని ఎన్నికల ముందు హామీ ఇచ్చామని, ధరణితో పట్టుకున్న దరిద్రాన్ని భూభారతితో తొలగించే ప్రయత్నం చేసినట్లు తెలిపారు. రెవెన్యూశాఖ కావాలని పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి అడగలేదని ఆయన సమర్థత గుర్తించి ఇచ్చినట్లు సీఎం తెలిపారు.

ప్రజలకు రెవెన్యూ అధికారుల వల్ల సమస్యలు రాలేదని, ప్రజలకు ధరణి అనే రెవెన్యూ పోర్టల్​ వల్ల వచ్చాయని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి అన్నారు. ప్రజల సమస్యలు పరిష్కరించాలంటే గ్రామ పరిపాలన అధికారులు అందుబాటులో ఉండాలని, సాదాబైనామాల సమస్యలను జీపీవోలు పరిష్కరించాలని ఆయన సూచించారు. ఎంత మంచి వ్యవస్థ అయినా 5 శాతం తప్పులు జరుగుతాయని, ఏదైనా తప్పు జరిగితే వ్యవస్థను మొత్తం రద్దు చేస్తామా? అని ప్రశ్నించారు. ఇంట్లో ఎలుక దూరితే దానిని చంపేయాలి తప్ప, ఇళ్లను తగలబెడతామా అని అన్నారు.

జీపీవోల చేతుల్లోనే ఉంది : రెవెన్యూ ఉద్యోగులే దుర్మార్గులు అనేలా గత బీఆర్ఎస్​ ప్రభుత్వం చిత్రీకరించిందని, వ్యవస్థలో ఏదో చిన్న తప్పులు జరిగాయని రద్దు చేశారని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి అన్నారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు మూడేళ్లకు కూలిపోయిందని, మరి వాళ్లను రద్దు చేస్తారా? విమర్శలు గుప్పించారు. చెడ్డపేరు రాకుండా గ్రామపాలన అధికారులు పనిచేయాలని సూచించిన సీఎం జీపీవోలు సక్రమంగా పనిచేస్తారని కేబినెట్‌కు హామీ ఇచ్చానని తెలిపారు. భూమి మీద ఆధిపత్యం చెలాయించాలనుకోవడం అసాధ్యమని, నిజాంలకు ఏవిధంగా గుణపాఠం చెప్పారో ప్రజలు గత ప్రభుత్వ పాలకులకు అలాంటి గుణపాఠమే చెప్పారని అభిప్రాయపడ్డారు. రెవెన్యూశాఖపై పడిన మచ్చను తొలగించుకునే అవకాశం జీపీవోల చేతుల్లోనే ఉందని వెల్లడించారు.

