CM Revanth Reddy Foundation Stone for Registrar Office at Gachibowli : హైదరాబాద్ అభివృద్ధిలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రులు చంద్రబాబు నాయుడు, వైఎస్ రాజశేఖర్రెడ్డి పాత్ర ఉందని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. గచ్చిబౌలిలో డిస్ట్రిక్ట్ రిజిస్ట్రార్, సబ్రిజిస్ట్రార్ ఆఫీసులకు ఆయన శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి, శ్రీధర్ బాబు, అధికారులు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన సభలో ముఖ్యమంత్రి ప్రసంగిస్తున్నారు. 1994 నుంచి 2014 వరకు హైదరాబాద్ను అప్పటి సీఎంలు అభివృద్ధి చేశారని కితాబిచ్చారు.
భాగ్యనగరాన్ని విశ్వనగరాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవాలి : రాజీవ్గాంధీ వల్లే ఐటీ రంగంలో చాలా మంది రాణిస్తున్నారని, అమెరికాలో మన ఐటీ నిపుణులు పనిచేయడం ఆపేస్తే స్తంభించిపోతుందని తెలిపారు. హైటెక్సిటీ కట్టినప్పుడు అవహేళన చేశారని కానీ ఐటీ సంస్థల ఏర్పాటుతో ప్రస్తుతం గూగుల్ లాంటి ప్రముఖ సంస్థల్లో తెలుగువారు పెద్ద పదవుల్లో ఉన్నారని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. హైదరాబాద్ నగరం సింగపూర్, టోక్యోతో పోటీపడుతోందని, మనం భాగ్యనగరాన్ని విశ్వనగరాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి ఆకాంక్షించారు.
"1994 నుంచి 2014 వరకు హైదరాబాద్ను అప్పటి సీఎంలు అభివృద్ధి చేశారు. హైదరాబాద్ అభివృద్ధిలో చంద్రబాబు, వైఎస్ రాజశేఖర్రెడ్డి పాత్ర ఉంది. మూసీ ప్రాంతంలో అభివృద్ధి జరగాలని ప్రభుత్వం సంకల్పిస్తుంది. మూసీ పరివాహక ప్రాంతంలో నైట్ ఎకానమీ రావాలని ప్రభుత్వం కోరుకుంటుంది. మెట్రో విస్తరణ, మూసీ ప్రక్షాళన జరగాలి. సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో సరైన సౌకర్యాలు లేవు. అన్ని సౌకర్యాలతో సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాలు నిర్మించాలని ప్రభుత్వం సంకల్పిస్తుంది. హైదరాబాద్ అభివృద్ధిని అడ్డుకునేవారికి ప్రజలే అడ్డుకట్ట వేయాలి."- రేవంత్ రెడ్డి, సీఎం