స్వగ్రామంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దసరా వేడుకలు - ఘనస్వాగతం పలికిన గ్రామస్థులు
స్వగ్రామం కొండారెడ్డిపల్లి చేరుకున్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి - గజమాల వేసి స్వాగతం పలికిన గ్రామస్థులు - శమీ పూజ, దసరా ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్న సీఎం
Published : October 2, 2025 at 7:32 PM IST|
Updated : October 2, 2025 at 9:01 PM IST
CM Revanth Reddy Dussehra Celebrations in Kondareddypalli : దసరా పండుగను పురస్కరించుకుని నాగర్ కర్నూల్ జిల్లాలోని స్వగ్రామం కొండారెడ్డిపల్లి చేరుకున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి గ్రామస్థులు ఘనస్వాగతం పలికారు. ముఖ్యమంత్రికి గజమాల వేసి పూలవర్షం కురిపించారు. కొండారెడ్డిపల్లిలోని ఆంజనేయస్వామి ఆలయంలో సీఎం ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అనంతరం స్థానికులను ఆప్యాయంగా పలకరిస్తూ ఇంటికి చేరుకున్నారు. శమీ పూజ, దసరా ఉత్సవాల్లో రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. దసరా వేడుకల్లో భాగంగా కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి కోట మైసమ్మ దేవాలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం కాలినడకన గ్రామస్థులతో కలిసి వెళ్లి జమ్మిచెట్టు పూజా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.
రేవంత్ రెడ్డి నివాసంలో నిర్వహించిన ఆయుధ పూజ : అంతకు ముందు విజయదశమి పర్వదినం సందర్భంగా రేవంత్ రెడ్డి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. దసరా శుభ సందర్భంగా జూబ్లీహిల్స్లోని తన నివాసంలో నిర్వహించిన ఆయుధ పూజలో పాల్గొన్నారు. పాడిపంటలతో ప్రజలంతా సుఖసంతోషాలతో జీవించాలని సీఎం ఆకాంక్షించారు.
రాష్ట్ర ప్రజలకు దసరా శుభాకాంక్షలు తెలిపిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, తెలంగాణ సాంస్కృతిక జీవన విధానంలో దసరాకు ప్రత్యేక స్థానం ఉందన్నారు. చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి చిహ్నంగా దసరా జరుపుకుంటామని తెలిపారు. తెలంగాణ సబ్బండ వర్గాల ఐక్యతకు దసరా పండుగ నిదర్శనమని పేర్కొన్నారు. అప్రతిహత విజయాలతో రాష్ట్రం అభివృద్ధి సాధించాలని దుర్మమ్మను ప్రార్థిస్తున్నానని అన్నారు.