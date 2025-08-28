ETV Bharat / state

కూలిన ప్రాజెక్టు, నిలబడిన ప్రాజెక్టుకు మధ్య తేడా ఉంది : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - CM CONDUCTS REVANTH AERIAL SURVEY

వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పర్యటిస్తున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ఎల్లంపల్లి జలాశయంను మంత్రి ఉత్తమ్​ కుమార్ రెడ్డి, పీసీసీ అధ్యక్షుడితో కలిసి పరిశీలన - అధికారులను అడిగి వరద పరిస్థితులను తెలుసుకున్న సీఎం

CM Conducts Revanth Aerial Survey
CM Conducts Revanth Aerial Survey (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 28, 2025 at 5:41 PM IST

2 Min Read

CM Revanth Conducts Aerial Survey In Flood Affected Areas : గత ప్రభుత్వం నిర్మించిన మేడిగడ్డ పనికిరాకుండా పోయిందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. మంత్రి ఉత్తమ్‌ కుమార్‌రెడ్డి, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్‌ కుమార్‌గౌడ్‌లతో కలిసి ఆయన ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు వద్ద వరద ప్రవాహాన్ని పరిశీలించారు. శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టే మనకు ప్రాణవాయివు అని, గోదావరి జలాల విషయంలో ఇది చాలా కీలకమన్నారు. చాలా వ్యూహాత్మక ప్రాంతంలో ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టును నిర్మించారని వివరించారు. కూలిపోయిన ప్రాజెక్టు, నిలబడిన ప్రాజెక్టుల మధ్య చాలా తేడా ఉందన్న రేవంత్ రెడ్డి ఇంజినీరింగ్ నిపుణులు సూచించిన చోటనే ఎల్లంపల్లిని నిర్మించారని, నిపుణులు కట్టిన ప్రాజెక్టు కనుకే దశాబ్దాల పాటు నిలబడిందన్నారు. మేడిగడ్డ విషయంలో సాంకేతిక కమిటీ సూచనలతో ముందుకు వెళ్తామని రేవంత్ రెడ్డి చెప్పారు.

కూలిన ప్రాజెక్టు, నిలబడిన ప్రాజెక్టుకు మధ్య తేడా ఉంది : సీఎం రేవంత్ రెడ్డిonducts Aerial Survey In Flood Affected Areas (ETV)

ఒకరు స్వాతి ముత్యం, మరొకరు ఆణిముత్యం : మేడిగడ్డ పనికిరాకుండా పోయిందని, రిపేరు చేయకుండా అన్నారం, సుందిళ్లలో నీరు నిల్వ చేయొచ్చు కదా? అని మీడియా ప్రతినిధులు అడిగిన ప్రశ్నకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమాధానమిచ్చారు. అతి తెలివితేటలతో మామ, అల్లుడు ఒకరు స్వాతి ముత్యం, మరొకరు ఆణిముత్యం అనుకుంటారని రేవంత్ రెడ్డి ఎద్దేవా చేశారు. మేడారం, అన్నారం, సుందిళ్ల మూడు బ్యారేజీలు ఒకే రకమైన సాంకేతిక నైపుణ్యంతో నిర్మించారని చెప్పారు. మేడిగడ్డ నుంచి నీటిని ఎత్తి అన్నారంలో పోయాలి అని, అక్కడి నుంచి సుందిళ్ల, శ్రీపాద ఎల్లంపల్లిలో పోయాలన్నారు. 3 బ్యారేజీల డిజైన్‌లో, నిర్మాణంలో, నిర్వహణలో లోపం ఉందని ఆయన వివరించారు. ఏదైనా ప్రమాదం జరిగేతే గ్రామాలకు గ్రామాలు తుడిచిపెట్టుకుపోతాయని అన్నారు. వరద పరిస్థితిపై అధికారులను అడిగి వివరాలు తెలుసుకున్న సీఎం పలు సూచనలు చేశారు. మూడు బ్యారేజీల్లో నీటినిల్వ, ఎత్తిపోతలు క్షేమం కాదని ఎన్డీఎస్​ఏ(నేషనల్ డ్యాం సేఫ్టీ అథారిటీ)చెప్పందన్నారు. నీరు నిల్వచేశాక మొత్తం కూలిపోతే గ్రామాలు కొట్టుకుపోతాయని రేవంత్ వెల్లడించారు.

"గోదావరి జలాల విషయంలో శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి గుండెకాయ, జంక్షన్​ లాంటిది. ఎటువైపు నీళ్లు కదిలించాలన్నా, పంపు చేయాలన్నా ఇదే కీలకం. సాంకేతికంగా ఎట్లా సలహా తీసుకోవాలి, ఎట్లా పూర్తి చేయాలనే దాని ప్రకారం ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది. మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల ప్రాజెక్టులను ఒకేరకమైన సాంకేతిక నైపుణ్యంతో కట్టారు. అన్నీంటికి ఒకే రకమైన సమస్య ఉంది. ఎవరో కోరుకున్నారని ఎత్తిపోస్తే చాలా గ్రామాలు తుడిచిపెట్టుకుపోతాయి. మేం 80వేల పుస్తకాలను చదవలేదు. అన్ని పుస్తకాలు చదివిన మేధావిని సలహా అడుగుతున్నాం ఏం చేద్దామని. అతి తెలివితేటలతో మామ, అల్లుడు ఒకాయన స్వాతిముత్యం, మరొకరు ఆణిముత్యం అనుకుంటారు"- రేవంత్ రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి

ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టును పరిశీలించిన అనంతరం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అక్కడి నుంచి కామారెడ్డిలో ఏరియల్ సర్వే నిర్వహించారు.

కామారెడ్డిలో ఖాళీ అవుతున్న ఇళ్లు - బతుకు జీవుడా అంటున్న జనం

ఏంట్రా బాబూ ఈ వర్షం - ఉమ్మడి వరంగల్​, ఖమ్మం జిల్లాలు అతలాకుతలం

CM Revanth Conducts Aerial Survey In Flood Affected Areas : గత ప్రభుత్వం నిర్మించిన మేడిగడ్డ పనికిరాకుండా పోయిందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. మంత్రి ఉత్తమ్‌ కుమార్‌రెడ్డి, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్‌ కుమార్‌గౌడ్‌లతో కలిసి ఆయన ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు వద్ద వరద ప్రవాహాన్ని పరిశీలించారు. శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టే మనకు ప్రాణవాయివు అని, గోదావరి జలాల విషయంలో ఇది చాలా కీలకమన్నారు. చాలా వ్యూహాత్మక ప్రాంతంలో ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టును నిర్మించారని వివరించారు. కూలిపోయిన ప్రాజెక్టు, నిలబడిన ప్రాజెక్టుల మధ్య చాలా తేడా ఉందన్న రేవంత్ రెడ్డి ఇంజినీరింగ్ నిపుణులు సూచించిన చోటనే ఎల్లంపల్లిని నిర్మించారని, నిపుణులు కట్టిన ప్రాజెక్టు కనుకే దశాబ్దాల పాటు నిలబడిందన్నారు. మేడిగడ్డ విషయంలో సాంకేతిక కమిటీ సూచనలతో ముందుకు వెళ్తామని రేవంత్ రెడ్డి చెప్పారు.

కూలిన ప్రాజెక్టు, నిలబడిన ప్రాజెక్టుకు మధ్య తేడా ఉంది : సీఎం రేవంత్ రెడ్డిonducts Aerial Survey In Flood Affected Areas (ETV)

ఒకరు స్వాతి ముత్యం, మరొకరు ఆణిముత్యం : మేడిగడ్డ పనికిరాకుండా పోయిందని, రిపేరు చేయకుండా అన్నారం, సుందిళ్లలో నీరు నిల్వ చేయొచ్చు కదా? అని మీడియా ప్రతినిధులు అడిగిన ప్రశ్నకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమాధానమిచ్చారు. అతి తెలివితేటలతో మామ, అల్లుడు ఒకరు స్వాతి ముత్యం, మరొకరు ఆణిముత్యం అనుకుంటారని రేవంత్ రెడ్డి ఎద్దేవా చేశారు. మేడారం, అన్నారం, సుందిళ్ల మూడు బ్యారేజీలు ఒకే రకమైన సాంకేతిక నైపుణ్యంతో నిర్మించారని చెప్పారు. మేడిగడ్డ నుంచి నీటిని ఎత్తి అన్నారంలో పోయాలి అని, అక్కడి నుంచి సుందిళ్ల, శ్రీపాద ఎల్లంపల్లిలో పోయాలన్నారు. 3 బ్యారేజీల డిజైన్‌లో, నిర్మాణంలో, నిర్వహణలో లోపం ఉందని ఆయన వివరించారు. ఏదైనా ప్రమాదం జరిగేతే గ్రామాలకు గ్రామాలు తుడిచిపెట్టుకుపోతాయని అన్నారు. వరద పరిస్థితిపై అధికారులను అడిగి వివరాలు తెలుసుకున్న సీఎం పలు సూచనలు చేశారు. మూడు బ్యారేజీల్లో నీటినిల్వ, ఎత్తిపోతలు క్షేమం కాదని ఎన్డీఎస్​ఏ(నేషనల్ డ్యాం సేఫ్టీ అథారిటీ)చెప్పందన్నారు. నీరు నిల్వచేశాక మొత్తం కూలిపోతే గ్రామాలు కొట్టుకుపోతాయని రేవంత్ వెల్లడించారు.

"గోదావరి జలాల విషయంలో శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి గుండెకాయ, జంక్షన్​ లాంటిది. ఎటువైపు నీళ్లు కదిలించాలన్నా, పంపు చేయాలన్నా ఇదే కీలకం. సాంకేతికంగా ఎట్లా సలహా తీసుకోవాలి, ఎట్లా పూర్తి చేయాలనే దాని ప్రకారం ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది. మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల ప్రాజెక్టులను ఒకేరకమైన సాంకేతిక నైపుణ్యంతో కట్టారు. అన్నీంటికి ఒకే రకమైన సమస్య ఉంది. ఎవరో కోరుకున్నారని ఎత్తిపోస్తే చాలా గ్రామాలు తుడిచిపెట్టుకుపోతాయి. మేం 80వేల పుస్తకాలను చదవలేదు. అన్ని పుస్తకాలు చదివిన మేధావిని సలహా అడుగుతున్నాం ఏం చేద్దామని. అతి తెలివితేటలతో మామ, అల్లుడు ఒకాయన స్వాతిముత్యం, మరొకరు ఆణిముత్యం అనుకుంటారు"- రేవంత్ రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి

ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టును పరిశీలించిన అనంతరం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అక్కడి నుంచి కామారెడ్డిలో ఏరియల్ సర్వే నిర్వహించారు.

కామారెడ్డిలో ఖాళీ అవుతున్న ఇళ్లు - బతుకు జీవుడా అంటున్న జనం

ఏంట్రా బాబూ ఈ వర్షం - ఉమ్మడి వరంగల్​, ఖమ్మం జిల్లాలు అతలాకుతలం

For All Latest Updates

TAGGED:

CM REVANTH VISITS FLOOD AREASCM CONDUCTS REVANTH AERIAL SURVEYవరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సీఎంCM CONDUCTS REVANTH AERIAL SURVEY

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

"పొంగల్ నూడిల్స్" ఎప్పుడైనా తిన్నారా? - సరికొత్త ఫ్లేవర్​తో చాలా రుచికరంగా!

ఖైరతాబాద్ వినాయకుడి చరిత్ర తెలుసా? 1954లో ఒక్క అడుగుతో మొదలై!

'భారత్‌పై ట్రంప్ సుంకాల ప్రభావం స్వల్పమే- కానీ తర్వాత మాత్రం పెను సవాల్'

'కిడ్నీలకు' ముప్పు తెచ్చే అలవాట్లు ఇవే! - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.