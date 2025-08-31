ETV Bharat / state

తెలంగాణ సమాజాన్ని తప్పుదోవ పట్టించేలా హరీశ్‌రావు మాట్లాడుతున్నారు : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - CM REVANTH FIRES ON HARISH RAO

జస్టిస్ పీసీ​ ఘోష్ కమిషన్​ నివేదికపై అసెంబ్లీలో వాడీవేడీ చర్చ - బీఆర్ఎస్ నేత హరీశ్​రావు వ్యాఖ్యలపై ఘూటుగా స్పందించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - వాస్తవాలు బయటపెట్టారనే అక్కసు వెళ్లగక్కుతున్నారని వ్యాఖ్య

CM Revanth Reddy Comments On Harish Rao
CM Revanth Reddy Comments On Harish Rao (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 31, 2025 at 8:33 PM IST

Updated : August 31, 2025 at 8:47 PM IST

CM Revanth Reddy Comments On Harish Rao : అబద్ధపు వ్యాఖ్యలతో మాజీ మంత్రి హరీశ్‌రావు సమాజాన్ని తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి ఆరోపించారు. జస్టిస్‌ పీసీ ఘోష్‌ కమిషన్‌ సమర్పించిన నివేదికపై చర్చ సందర్భంగా తెలంగాణ అసెంబ్లీలో వాడీవేడీగా చర్చ జరిగింది. ఈ సందర్భంగా బీఆర్ఎస్​ నేత హరీశ్‌రావు వ్యాఖ్యలపై రేవంత్ రెడ్డి ఘాటుగా స్పందించారు. ప్రాణహిత-చేవెళ్లలో నీళ్లు అందుబాటులో ఉన్నాయని అప్పటి కేంద్రమంత్రి ఉమాభారతి చెప్పారని గుర్తు ఆయన చేశారు. 2015లో కేంద్ర మంత్రి తెలంగాణ సర్కారుకు రాసిన లేఖను సభలో రేవంత్ రెడ్డి చదివి వినిపించారు.

వాస్తవాలు బయటపెట్టారనే అక్కసు వెళ్లగక్కుతున్నారు : హైడ్రాలజీ క్లియరెన్స్‌ ఉందని, ప్రాణహిత-చేవెళ్ల కట్టుకోవచ్చని ఆనాడు ఉమాభారతి లేఖలో పేర్కొన్నారని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. కానీ, దురాశ, దోపిడీతో మళ్లీ విచారణ చేయాలని భారత రాష్ట్ర సమితి ప్రభుత్వం కోరిందని ఆయన గుర్తుచేశారు. కేంద్ర రాసిన లేఖను మళ్లీ పరిశీలించాలని అప్పటి నీటిపారుదలశాఖ మంత్రి హరీశ్‌రావు అధికారులను కోరారని వివరించారు.

తెలంగాణ సమాజాన్ని తప్పుదోవ పట్టించేలా హరీశ్‌రావు మాట్లాడుతున్నారు : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి (ETV)

ప్రాజెక్టు కట్టుకోవాలని 2009లో కేంద్ర ప్రభుత్వమే స్పష్టంగా చెప్పిందని రేవంత్ రెడ్డి గుర్తుచేశారు. అప్పటి ఇరిగేషన్‌ శాఖ మంత్రి హరీశ్‌రావు మొత్తం వ్యవస్థల్ని తప్పుదోవపట్టించారని జస్టిస్‌ పీసీ ఘోష్‌ కమిషన్‌ నివేదిక పేజీ నెంబరు 98లో పేర్కొందని అన్నారు. వాస్తవాలను బయటపెట్టారనే జస్టిస్‌ ఘోష్‌ కమిషన్‌పై అక్కసు వెళ్లగక్కుతున్నారని రేవంత్ రెడ్డి మండిపడ్డారు. తెలంగాణ సమాజాన్ని తప్పుదోవ పట్టించేలా హరీశ్‌రావు మాట్లాడుతున్నారని విమర్శించారు. ఏ విచారణ కావాలో చెప్పకుండా సభను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారని రేవంత్ అన్నారు.

"తప్పుడు సమాచారాన్ని పదేపదే హరీశ్‌రావు చెబుతున్నారు. నీళ్లు అందుబాటులో ఉన్నాయని 2009, 2014లో లేఖలు రాశారు. తుమ్మిడిహట్టి వద్ద నీళ్లు ఉన్నాయని చెప్పినా మీరెందుకు వినలేదు. తెలంగాణ ప్రజల సొమ్ము రూ.లక్ష కోట్లు దోచుకునేందుకే ఇలా చేశారు. మహారాష్ట్రతో చర్చ జరిగింది ప్రాజెక్టు ఎత్తు గురించే. ముంపుప్రాంతం తగ్గుతుందనే ఎత్తు తగ్గించుకోవాలని మహారాష్ట్ర కోరింది. కేసీఆర్‌కు నిజాం కంటే శ్రీమంతుడు కావాలనే దురాశ కలిగిందా"- రేవంత్ రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి

మాజీ మంత్రి హరీశ్​రావుపై సీఎం వ్యాఖ్యలు : తప్పుడు సమాచారాన్ని హరీశ్‌రావు పదే పదే చెబుతున్నారని రేవంత్ రెడ్డి మండిపడ్డారు. ఆయన వ్యాఖ్యలను రికార్డులను తొలగించాలని కోరారు. నీళ్లు అందుబాటులో ఉన్నాయని 2009, 2014లో లేఖలు రాశారని రేవంత్ గుర్తుచేశారు. తుమ్మిడిహట్టి వద్ద నీళ్లు ఉన్నాయని చెప్పినప్పటికీ మీరెందుకు వినలేదని ప్రశ్నించారు. మహారాష్ట్రతో చర్చ జరిగింది ప్రాజెక్టు ఎత్తు గురించేనని అన్నారు. ముంపు ప్రాంతం తగ్గుతుందనే ఎత్తు తగ్గించుకోవాలని మహారాష్ట్ర కోరిందని చెప్పారు. తెలంగాణ ప్రజల సొమ్ము రూ.లక్ష కోట్లు దోచుకునేందుకే ఇలా చేశారని రేవంత్ రెడ్డి ధ్వజమెత్తారు. కేసీఆర్‌కు నిజాం కంటే శ్రీమంతుడు కావాలని దుశార కలిగిందేమోనని ఆయన విమర్శించారు. మేడిగడ్డ వద్దే కట్టాలని అప్పటికే కేసీఆర్‌, హరీశ్‌రావు నిర్ణయం తీసుకున్నారని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు.

మరోవైపు సీఎం వ్యాఖ్యలపై హరీశ్​రావు స్పందిస్తూ అప్పటి కేంద్రమంత్రి ఉమా భారతి రాసిన లేఖలో మొదటి పేజీ మాత్రమే చదివారు 3వ పేజీ చదవకుండా సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి సభను తప్పుదోవ పట్టించారని విమర్శించారు.

