బీసీ రేజర్వేషన్ల అమలుకు మా వద్ద 3 మార్గాలున్నాయి : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్ల అమలుకు 3 మార్గాలున్నాయన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - బిల్లును రాష్ట్రపతి ఆమోదించేలా కేంద్రంపై ఒత్తిడి తీసుకువస్తున్నట్లుగా వెల్లడి

CM Revanth Reddy on BC Reservations
CM Revanth Reddy on BC Reservations (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 7, 2025 at 2:58 PM IST

CM Revanth Reddy on BC Reservations : బీసీలకు 42శాతం రిజర్వేషన్‌ బిల్లు కోసం పోరాడుతామని తెలంగాణ సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. గురువారం దిల్లీలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ బిల్లును రాష్ట్రపతి ఆమోదించేలా కేంద్రంపై ఒత్తిడి తెస్తున్నామన్నారు. రాష్ట్రపతి అపాయింట్‌మెంట్‌ కోసం సాయంత్రం వరకు వేచి చూస్తామని రేవంత్ రెడ్డి వెల్లడించారు. రాష్ట్రపతి స్వతంత్రంగా నిర్ణయం తీసుకుంటారని భావిస్తున్నామని చెప్పారు. ఆమె సమయం ఇవ్వలేదంటే ప్రధాని ఒత్తిడి చేసినట్టు భావించాల్సి ఉంటుందిని రేవంత్ స్పష్టం చేశారు. 42 శాతం రిజర్వేషన్ల అమలుకు ఉన్న మార్గాలన్నింటిని ప్రయత్నించామన్న రేవంత్ రెడ్డి కుదరనప్పుడు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో స్థానిక ఎన్నికలకు వెళ్లాలన్నారు.

బీసీ రిజర్వేషన్ల అమలుకు 3 మార్గాలు : బీసీ రిజర్వేషన్ల అమలుకు తమ వద్ద 3 మార్గాలు ఉన్నాయని రేవంత్ రెడ్డి వెల్లడించారు. 50శాతం సీలింగ్‌పై గత ప్రభుత్వం తెచ్చిన చట్టాన్ని పక్కన పెట్టి జీవో ఇవ్వాలని అన్నారు. జీవో ఇస్తే ఎవరైనా న్యాయస్థానానికి వెళ్తే స్టే వస్తుందని, జీవో ఇచ్చి ఎన్నికలకు వెళ్లే మొదటి మార్గం సాధ్యం కాదని ఆయన వివరించారు. ఇప్పుడే స్థానిక ఎన్నికలు పెట్టకుండా ఆపడం రెండో మార్గమని రేవంత్ చెప్పారు. స్థానిక ఎన్నికలు ఆపితే కేంద్రం నుంచి రావాల్సిన నిధులు ఆగుతాయన్నారు. కేంద్ర నిధులు రాకుంటే గ్రామాల్లో వ్యవస్థలు కుప్పకూలుతాయని వివరించారు. మూడవ మార్గం పార్టీ పరంగా బీసీలకు 42శాతం సీట్లు ఇవ్వడమని రేవంత్ అన్నారు. బీసీలకు 42శాతం సీట్లపై ఇతర పార్టీలపైనా ఒత్తిడి తెస్తామని ఆయన వెల్లడించారు.

కేంద్రమంత్రి కిషన్​ రెడ్డిపై సీఎం ధ్వజం : విద్యా, ఉద్యోగ రిజర్వేషన్లలో మాత్రమే ఏబీసీడీ వర్గీకరణ ఉందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. రాజకీయ రిజర్వేషన్లలో ఉపవర్గీకరణ లేదని వెల్లడించారు. బీసీలందరికీ కలిపి 42 శాతం రిజర్వేషన్లు చేశామన్న ఆయన ఒక వర్గానికి ప్రత్యేకంగా రిజర్వేషన్లు లేవని వివరించారు. కిషన్‌రెడ్డి అవగాహన లేకుండా మాట్లాడుతున్నారని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. కేంద్రమంత్రి కిషన్‌రెడ్డి ముందుగా చట్టం చదవాలి అని హితవు పలికారు. రాజకీయంగా ఓబీసీ రిజర్వేషన్లలో వర్గీకరణ లేదని ఆయన తెలిపారు. బీసీ-ఈ వర్గానికి ఇప్పటికే 4శాతం రిజర్వేషన్లు ఉన్నాయన్న రేవంత్ రెడ్డి కొత్తగా 10 శాతం రిజర్వేషన్లు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయని ప్రశ్నించారు.

ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడితో సీఎం రేవంత్ భేటీ : ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు ఖర్గేతో పార్లమెంటులో రాజ్యసభ విపక్షనేత ఛాంబర్​లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, మంత్రులు భేటీ అయ్యారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులు శ్రీధర్​బాబు, పొంగులేటి శ్రీనివాస్​రెడ్డి, కొండా సురేఖ, వివేక్​, అడ్లూరి లక్ష్మణ్​, పొన్నం ప్రభాకర్, సీతక్క, జూపల్లి కృష్టారావులు పాల్గొన్నారు.

వారి కుట్రలు సాగనివ్వం : బీసీ రిజర్వేషన్ల కోసం తుదివరకు పోరాడతామని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్‌ స్పష్టం చేశారు. దిల్లీలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. గాంధేయ పద్ధతిలో పోరాడి అనుకున్నది సాధిస్తామని వివరించారు. కేంద్ర మంత్రి కిషన్‌రెడ్డి లాంటి వారి కుట్రలను సాగనివ్వమని పొన్నం ప్రభాకర్​ తెలిపారు. లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో బీజేపీ చావుతప్పి కన్నులొట్టబోయిన చందంగా గెలిచిందని ఎద్దేవా చేశారు. ఉత్తరాదిలో చాలా రాష్ట్రాల్లో బీసీలు ఆ పార్టీని తిరస్కరించారని పొన్నం చెప్పారు. రిజర్వేషన్లు పెంచకుంటే వచ్చే ఎన్నికల్లో బీజేపీ ఓటమి ఖాయమని ఆయన జోస్యం చెప్పారు.

