ETV Bharat / state

నా ఇంటికొచ్చిన వాళ్లకు కండువా వేస్తే పార్టీ మారినట్లు అవుతుందా?: రేవంత్​ రెడ్డి

ఎమ్మెల్యేలు పార్టీ మారిన అంశంపై బీఆర్‌ఎస్‌ నేతలకే స్పష్టత లేదు - నా ఇంటికి వచ్చిన వారి మెడలో ఏ కండువా వేస్తానో వచ్చేవాళ్లకు ఏం తెలుసు? - దిల్లీలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి చిట్​చాట్​

REVANTH REDDY CHIT CHAT
CM REVANTH REDDY (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 19, 2025 at 5:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Revanth Reddy Chit Chat in Delhi : తన ఇంటికొచ్చిన వాళ్లకు కండువా వేస్తే పార్టీ మారినట్లు అవుతుందా? అని సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి అన్నారు. తన ఇంటికి వచ్చే వారి మెడలో ఏ కండువా వేస్తానో వచ్చేవాళ్లకు ఏం తెలుసని దిల్లీలో నిర్వహించిన చిట్​చాట్​లో సీఎం మాట్లాడారు. దిల్లీలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి పర్యటన ముగిసింది. పార్టీ ఫిరాయింపులపై నిర్దిష్ట నియమాలు ఏవీ స్పష్టంగా లేవని, ఎమ్మెల్యేలు పార్టీ మారిన అంశంపై బీఆర్‌ఎస్‌ నేతలకే స్పష్టత కొరవడిందన్నారు. బీఆర్‌ఎస్‌కు 37 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారని హరీశ్‌రావు అసెంబ్లీలో వెల్లడిస్తే, 37 కాదు అని కేటీఆర్ ఇంకో సంఖ్య చెబుతున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే​ దానం నాగేందర్ తన జీతభత్యాల నుంచి ఇప్పటికీ నెలకు రూ. 5 వేలు బీఆర్ఎస్ఎల్పీకి వెళుతున్నాయని చెప్పినట్లు ముఖ్యమంత్రి విలేకరులకు వివరించారు.

ఎమ్మెల్సీ కవిత వ్యవహారం అంతా కుటుంబం, ఆస్తి పంపకాల వివాదమేనని, ఒక ఆడబిడ్డపై నలుగురు కలిసి దాడి చేస్తున్నారని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి అన్నారు. కల్వకుంట్ల కుటుంబ వ్యవహారంలో సామాన్య ప్రజలకు ఏం సంబంధం లేదని కేసీఆర్‌ కుటుంబాన్ని ప్రజలు ఎప్పుడో సామాజికంగా బహిష్కరించారని తెలిపారు. 2014 నుంచి 19 మధ్య కేసీఆర్‌ కేబినెట్‌లో ఒక్క మహిళ కూడా లేదని ఆక్షేపించారు. కేసీఆర్‌ కొన్ని వందల మంది పిల్లల ఉసురు పోసుకున్నారని, ఉద్యమం పేరుతో పోసుకున్న ఉసురు ఊరికే పోదని తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ఎంతోమంది తల్లిదండ్రులకు కేసీఆర్‌ కడుపుకోత మిగిల్చారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

కేటీఆర్‌ చెప్పిందే కిషన్‌ రెడ్డి చేస్తున్నారు : మెట్రో విషయంలో కేంద్రమంత్రి కిషన్‌రెడ్డి, కేటీఆర్‌ కలిసి మెలికలు పెడుతున్నారని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి ఆరోపించారు. తెలంగాణలో కేటీఆర్‌ చెబితే దిల్లీలో కిషన్‌రెడ్డి అదేమాదిరి చేస్తున్నారని అన్నారు. కేంద్రంలో ఉన్న కిషన్‌రెడ్డి ఇలాంటి మెలికలు పెడుతున్నారని, ఎల్‌ అండ్‌ టీతో ఒప్పందం ఉంటేనే అనుమతులు ఇస్తామని కేంద్ర ప్రభుత్వ చెబుతోందని వెల్లడించారు. ప్రాజెక్టు వ్యయానికి ఎల్‌ అండ్‌ టీ అడుగుతున్న దానికి చాలా వ్యత్యాసం ఉందని, మెట్రో రైలు విస్తరణకు ఎల్‌ అండ్‌ టీ సంస్థ సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

నగరంలో చివరి మైలు వరకు మెట్రో విస్తరించాలని చూస్తున్నట్లు సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి తెలిపారు. ఎల్‌ అండ్‌ టీకి ప్రభుత్వం పలుచోట్ల స్థలాలు ఇచ్చిందని, వాటిని అభివృద్ది చేసుకునే వెసులుబాటు కూడా ఇచ్చినట్లు పేర్కొన్నారు. కానీ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన స్థలాలపై ఎల్‌ అండ్‌ టీ దృష్టి సారించలేదని చెప్పారు. కేసీఆర్‌ ఘనకార్యం వల్ల మెట్రోలో రాష్ట్ర ప్రజలపై రూ.3 వేల కోట్ల భారం పడిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మెట్రో విస్తరణ జరిగితే 15 లక్షల మందికి పైగా ప్రయాణం చేస్తారని సీఎం తెలిపారు.

కేటీఆర్‌, కిషన్‌రెడ్డి అవినాభావ సంబంధం : కాళేశ్వరం దర్యాప్తును సీబీఐకి ఇవ్వాలని కిషన్‌రెడ్డి పదేపదే అడిగారని, తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన 48 గంటల్లోనే విచారణ చేపట్టేలా చూస్తా అన్నారని సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి గుర్తుచేశారు. సీబీఐకి కేసు ఇచ్చి ఇన్ని రోజులైనా, దీనిపై కిషన్‌రెడ్డి ఎక్కడా మాట్లాడటం లేదని ఆరోపించారు. సీబీఐ దర్యాప్తును ఆపమని కేటీఆర్‌ చెప్పినందు వల్లే కిషన్‌రెడ్డి దానిని అమలు చేశారని ఆరోపించారు. కేటీఆర్‌, కిషన్‌రెడ్డి మధ్య అంతటి అవినాభావ సంబంధం ఉందని చెప్పారు.

కమిషన్‌ అంటే నిజానిజాలు నిర్ధరణ చేసే ఒక వ్యవస్థ అని 132 మందిని విచారణ చేసి వారి వాంగ్మూలాలు నమోదు చేసిందని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి తెలిపారు. అన్నీ నమోదు చేసి ఎవరు ఏ తప్పు చేశారో కమిషన్‌ నిర్ధారించిందని, ఇప్పుడు సీబీఐ ఎఫ్‌ఐఆర్‌ నమోదు చేసి మొదటి నుంచి దర్యాప్తు చేయాల్సి ఉంటుందని అన్నారు. కాళేశ్వరం బ్యారేజీలపై సీబీఐ దర్యాప్తునకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తిగా సహకరిస్తుందని, హైకోర్టులో లేకపోతే ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ కేసు కూడా సీబీఐకి ఇచ్చే వాళ్లమని వెల్లడించారు. అవగాహన లేని వాళ్లు మాట్లాడే ప్రతిదానికి తాను స్పందించే అవసరం లేదని స్పష్టం చేశారు.

రాష్ట్రపతి వద్ద పెండింగ్ : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణపై పరిశీలన చేస్తున్నామని, బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్‌ బిల్లులు రాష్ట్రపతి వద్ద ఉన్నాయని ఆయన తెలిపారు. మూడు బిల్లులు రాష్ట్రపతి వద్దే ఇంకా పెండింగ్‌లో ఉన్నాయని, వారు నిర్ణయం తీసుకునే గడువు అంశం సుప్రీంకోర్టులో ఉందని చెప్పారు. ఈ అంశంలో సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్తుందో వేచి చూస్తున్నామని, న్యాయనిపుణులతో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటామని సీఎం తెలిపారు. మళ్లీ కోర్టుకు వెళ్లాలా? లేదా అప్పుడే నిర్ణయం జరుగుతుందన్నారు.

దేశ విద్యా విధానాన్ని మార్చేలా తెలంగాణ విద్యా విధానం ఉండాలి: సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి

జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నికలో కాంగ్రెస్‌ కచ్చితంగా గెలిచి తీరాలి : పార్టీ నేతలకు సీఎం దిశానిర్దేశం

For All Latest Updates

TAGGED:

PARTY DEFECTIONS IN TELANGANACM REVANTH REDDYBC 42 PERCENT RESERVATIONCM REVANTH REDDY CHIT CHAT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

చల్లని వాతావరణంలో "రాగి సూప్​" - ఇలా చేసుకుంటే చుక్క మిగలదు - పిల్లలకు ఫేవరెట్​ అయిపోతుంది!

Bigg Boss 9 Telugu Day 11 Episode: కెప్టెన్​గా "టిల్లు-1" - సంచాలక్​గా ఫేవర్​ చేసి రాధిక! - భరణికి అన్యాయం!

ఆరు సినిమా ఆఫర్లను రిజెక్ట్ చేసిన దీపిక- అన్నీ ఆ స్టార్ హీరోవే- ఎందుకో తెలుసా?

ఆ గ్రామంలో తలుపులు ఉండవ్​- ఇప్పటివరకు ఒక్క చోరీ కూడా జరగలేదు! అదెలా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.