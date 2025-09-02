ETV Bharat / state

ఎన్ని ఆటంకాలు వచ్చినా ఎస్​ఎల్​బీసీ ప్రాజెక్టును పూర్తి చేస్తాం : సీఎం రేవంత్​రెడ్డి - CM REVANTH YSR MEMORIAL AWARDS

యువ, కొత్త ఎమ్మెల్యేలను ప్రోత్సహించడంలో వైఎస్‌ఆర్‌ ఎప్పుడూ ముందుండేవారన్న సీఎం రేవంత్​ - ఫ్లోరైడ్‌ వల్ల జీవించలేని పరిస్థితులు ఉన్న నల్గొండ జిల్లాను మార్చాలని వైఎస్‌ఆర్ భావించారని వెల్లడి

CM Revanth Reddy
CM Revanth Reddy (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 2, 2025 at 7:48 PM IST

Updated : September 2, 2025 at 8:55 PM IST

3 Min Read

CM Revanth Reddy in YSR Memorial Awards Event : వ్యవసాయం దండగ కాదు పండగ చేయాలని ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్​ మాజీ సీఎం వైఎస్‌ఆర్‌ సంకల్పించారని సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి అన్నారు. హైదరాబాద్​లోని హోటల్ దసపల్లాలో వైఎస్‌ఆర్‌ మెమోరియల్ అవార్డ్స్ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా సీఎం హాజరైయ్యారు. డిప్యూటీ సీఎం భట్టి, మంత్రి శ్రీధర్‌బాబు, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్‌కుమార్‌గౌడ్‌, కేవీపీ రామచంద్రరావు, రఘువీరారెడ్డి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. సుభాష్‌ పాలేకర్‌, డాక్టర్ సి.నాగేశ్వరరావు, సి.పద్మకు వైఎస్‌ఆర్ మెమోరియల్ అవార్డును అందించారు.

కొంతమంది మీకు కేవీపీ రామచంద్రరావును అవుతానని తనతో అంటారని, కానీ ఈ తరానికి ఒకే వైఎస్‌ఆర్‌, ఒకే కేవీపీ ఉంటారని వాళ్లతో తాను చెప్తుంటానని సీఎం రేవంత్​ తెలిపారు. జీవితాంతం ఒక మిత్రుడికి తోడుగా ఉండి అన్నీ చేసిపెట్టడం గొప్ప విషయమన్న సీఎం కేవీపీ కావడం అంత తేలికైన విషయం కాదన్నారు. ఎవరూ అలా ట్రై చేయొద్దని, కొంచెం పక్కకు జరిగితే ఆ సీట్లో కూర్చోవడానికే ప్రయత్నించేవాళ్లు ఎక్కువ ఉన్నారని చమత్కరించారు.

రాజశేఖర్‌రెడ్డి స్ఫూర్తిని కొనసాగిస్తాం : ఇవాళ ఉచిత విద్యుత్‌ను ఎవరు ఇచ్చినా వైఎస్‌ఆర్‌నే గుర్తుకు తెచ్చుకుంటారని, భవిష్యత్‌లోనూ ఎవరూ రద్దు చేయలేని పథకాలను వైఎస్‌ రాజశేఖర్‌రెడ్డి అమలు చేశారని రేవంత్​ రెడ్డి అన్నారు. ఆరోగ్యశ్రీ, ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ వంటి పథకాలను రద్దు చేసే ధైర్యం ఎవరికీ లేదని, వైఎస్‌ రాజశేఖర్‌రెడ్డి స్ఫూర్తిని ఈ ప్రభుత్వం కొనసాగిస్తోందని తెలిపారు. రూపాయికి కిలో బియ్యం స్థానంలో ఉచితంగా సన్నబియ్యం ఇస్తున్నామని, ఆరోగ్యశ్రీ పథకం పరిమితిని రూ.5 లక్షల నుంచి రూ.10 లక్షలకు పెంచినట్లు వెల్లడించారు.

ఎన్ని ఆటంకాలు వచ్చినా ఎస్​ఎల్​బీసీ ప్రాజెక్టును పూర్తి చేస్తాం : సీఎం రేవంత్​రెడ్డి (ETV)

"ఆనాడు రైతాంగాన్ని ఆదుకోవడానికి వైఎస్​ఆర్​ గారు ఏదైతే తుమ్మిడిహట్టి దగ్గర ప్రాజెక్టు కట్టి రంగారెడ్డి జిల్లాలోని తాండురు చివరి ఆయకట్టు వరకు నీళ్లను తరలించాలని చేసిన ఒక గొప్ప ప్రణాళిక గతంలో నిర్లక్ష్యానికి లోనైంది. ఈ వేదిక నుంచి చెబుతున్నాం వైఎస్​ఆర్ ఆశయాలను ఈ ప్రభుత్వం కొనసాగిస్తుంది. తుమ్మిడి హట్టి దగ్గర ప్రాజెక్టు కడతాం. ఎస్​ఎల్​బీసీ ప్రాజెక్టును పూర్తి చేస్తాం" -రేవంత్​ రెడ్డి, సీఎం

అధికారంలోకి వచ్చిన 3 నెలల్లోనే రైతులకు రుణమాఫీని అమలు చేశామని, రుణమాఫీ కింద 26 లక్షల మంది రైతుల ఖాతాల్లో రూ.21 వేల కోట్లు జమ చేశామని సీఎం రేవంత్​ తెలిపారు. రసాయన ఎరువుల కొనుగోలు రూపంలో మన లక్షల కోట్ల సంపద విదేశాలకు వెళ్తోందని, మన సంపద విదేశాలకు వెళ్లొద్దు అంటే రసాయన ఎరువుల వాడకం తగ్గించాలని సూచించారు. సుభాష్‌ పాలేకర్‌ స్ఫూర్తిగా తీసుకుని రైతులు సేంద్రీయ ఎరువును అనుసరించాలని అన్నారు. తుమ్మిడిహెట్టి వద్ద ప్రాణహిత- చేవెళ్ల నిర్మించి రంగారెడ్డి జిల్లాకు నీరు ఇవ్వాలని వైఎస్‌ఆర్‌ సంకల్పించారని, గత ప్రభుత్వం ప్రాణహిత - చేవెళ్ల ప్రాజెక్టును పక్కకు పెట్టి రంగారెడ్డి జిల్లాలను నిర్వీర్యం చేసిందని ఆక్షేపించారు.

తాగు, సాగునీరు ఇచ్చే లక్ష్యంతో ఎస్‌ఎల్‌బీసీ : ఫ్లోరైడ్‌ వల్ల జీవించలేని పరిస్థితులు ఉన్న నల్గొండ జిల్లాను మార్చాలని వైఎస్‌ఆర్ భావించారని, తాగు, సాగునీరు ఇచ్చే లక్ష్యంతో ఎస్‌ఎల్‌బీసీ టన్నెల్‌ పనులు చేపట్టారని సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి గుర్తు చేశారు. గత ప్రభుత్వం పదేళ్లపాటు ఎస్‌ఎల్‌బీసీ టన్నెల్‌ పనులను పక్కకు పెట్టిందని, పదేళ్లు పనులు ఆగిపోవడంతో ఎస్‌ఎల్‌బీసీ టన్నెల్‌లో ప్రమాదం జరిగిందని తెలిపారు. ఎన్ని ఆటంకాలు వచ్చినా ఎస్‌ఎల్‌బీసీ టన్నెల్‌ను పూర్తి చేస్తామని సీఎం ప్రకటించారు. రాహుల్‌గాంధీని ప్రధానిగా చేయడమే తనకు మిగిలి ఉన్న ఏకైక కోరిక అని వైఎస్‌ఆర్‌ అనేవారని, యువ, కొత్త ఎమ్మెల్యేలను ప్రోత్సహించడంలో వైఎస్‌ఆర్‌ ఎప్పుడూ ముందుండేవారని తెలిపారు. వైఎస్‌ఆర్ అసంపూర్తిగా వదిలివేసిన స్ఫూర్తిని తాము కొనసాగిస్తామని రేవంత్​ రెడ్డి అన్నారు.

కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం - సీబీఐ చేతికి విచారణ బాధ్యతలు

తీవ్రంగా నష్టపోయిన జిల్లాలకు తక్షణ సాయం రూ.10 కోట్లు : సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి

CM Revanth Reddy in YSR Memorial Awards Event : వ్యవసాయం దండగ కాదు పండగ చేయాలని ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్​ మాజీ సీఎం వైఎస్‌ఆర్‌ సంకల్పించారని సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి అన్నారు. హైదరాబాద్​లోని హోటల్ దసపల్లాలో వైఎస్‌ఆర్‌ మెమోరియల్ అవార్డ్స్ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా సీఎం హాజరైయ్యారు. డిప్యూటీ సీఎం భట్టి, మంత్రి శ్రీధర్‌బాబు, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్‌కుమార్‌గౌడ్‌, కేవీపీ రామచంద్రరావు, రఘువీరారెడ్డి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. సుభాష్‌ పాలేకర్‌, డాక్టర్ సి.నాగేశ్వరరావు, సి.పద్మకు వైఎస్‌ఆర్ మెమోరియల్ అవార్డును అందించారు.

కొంతమంది మీకు కేవీపీ రామచంద్రరావును అవుతానని తనతో అంటారని, కానీ ఈ తరానికి ఒకే వైఎస్‌ఆర్‌, ఒకే కేవీపీ ఉంటారని వాళ్లతో తాను చెప్తుంటానని సీఎం రేవంత్​ తెలిపారు. జీవితాంతం ఒక మిత్రుడికి తోడుగా ఉండి అన్నీ చేసిపెట్టడం గొప్ప విషయమన్న సీఎం కేవీపీ కావడం అంత తేలికైన విషయం కాదన్నారు. ఎవరూ అలా ట్రై చేయొద్దని, కొంచెం పక్కకు జరిగితే ఆ సీట్లో కూర్చోవడానికే ప్రయత్నించేవాళ్లు ఎక్కువ ఉన్నారని చమత్కరించారు.

రాజశేఖర్‌రెడ్డి స్ఫూర్తిని కొనసాగిస్తాం : ఇవాళ ఉచిత విద్యుత్‌ను ఎవరు ఇచ్చినా వైఎస్‌ఆర్‌నే గుర్తుకు తెచ్చుకుంటారని, భవిష్యత్‌లోనూ ఎవరూ రద్దు చేయలేని పథకాలను వైఎస్‌ రాజశేఖర్‌రెడ్డి అమలు చేశారని రేవంత్​ రెడ్డి అన్నారు. ఆరోగ్యశ్రీ, ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ వంటి పథకాలను రద్దు చేసే ధైర్యం ఎవరికీ లేదని, వైఎస్‌ రాజశేఖర్‌రెడ్డి స్ఫూర్తిని ఈ ప్రభుత్వం కొనసాగిస్తోందని తెలిపారు. రూపాయికి కిలో బియ్యం స్థానంలో ఉచితంగా సన్నబియ్యం ఇస్తున్నామని, ఆరోగ్యశ్రీ పథకం పరిమితిని రూ.5 లక్షల నుంచి రూ.10 లక్షలకు పెంచినట్లు వెల్లడించారు.

ఎన్ని ఆటంకాలు వచ్చినా ఎస్​ఎల్​బీసీ ప్రాజెక్టును పూర్తి చేస్తాం : సీఎం రేవంత్​రెడ్డి (ETV)

"ఆనాడు రైతాంగాన్ని ఆదుకోవడానికి వైఎస్​ఆర్​ గారు ఏదైతే తుమ్మిడిహట్టి దగ్గర ప్రాజెక్టు కట్టి రంగారెడ్డి జిల్లాలోని తాండురు చివరి ఆయకట్టు వరకు నీళ్లను తరలించాలని చేసిన ఒక గొప్ప ప్రణాళిక గతంలో నిర్లక్ష్యానికి లోనైంది. ఈ వేదిక నుంచి చెబుతున్నాం వైఎస్​ఆర్ ఆశయాలను ఈ ప్రభుత్వం కొనసాగిస్తుంది. తుమ్మిడి హట్టి దగ్గర ప్రాజెక్టు కడతాం. ఎస్​ఎల్​బీసీ ప్రాజెక్టును పూర్తి చేస్తాం" -రేవంత్​ రెడ్డి, సీఎం

అధికారంలోకి వచ్చిన 3 నెలల్లోనే రైతులకు రుణమాఫీని అమలు చేశామని, రుణమాఫీ కింద 26 లక్షల మంది రైతుల ఖాతాల్లో రూ.21 వేల కోట్లు జమ చేశామని సీఎం రేవంత్​ తెలిపారు. రసాయన ఎరువుల కొనుగోలు రూపంలో మన లక్షల కోట్ల సంపద విదేశాలకు వెళ్తోందని, మన సంపద విదేశాలకు వెళ్లొద్దు అంటే రసాయన ఎరువుల వాడకం తగ్గించాలని సూచించారు. సుభాష్‌ పాలేకర్‌ స్ఫూర్తిగా తీసుకుని రైతులు సేంద్రీయ ఎరువును అనుసరించాలని అన్నారు. తుమ్మిడిహెట్టి వద్ద ప్రాణహిత- చేవెళ్ల నిర్మించి రంగారెడ్డి జిల్లాకు నీరు ఇవ్వాలని వైఎస్‌ఆర్‌ సంకల్పించారని, గత ప్రభుత్వం ప్రాణహిత - చేవెళ్ల ప్రాజెక్టును పక్కకు పెట్టి రంగారెడ్డి జిల్లాలను నిర్వీర్యం చేసిందని ఆక్షేపించారు.

తాగు, సాగునీరు ఇచ్చే లక్ష్యంతో ఎస్‌ఎల్‌బీసీ : ఫ్లోరైడ్‌ వల్ల జీవించలేని పరిస్థితులు ఉన్న నల్గొండ జిల్లాను మార్చాలని వైఎస్‌ఆర్ భావించారని, తాగు, సాగునీరు ఇచ్చే లక్ష్యంతో ఎస్‌ఎల్‌బీసీ టన్నెల్‌ పనులు చేపట్టారని సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి గుర్తు చేశారు. గత ప్రభుత్వం పదేళ్లపాటు ఎస్‌ఎల్‌బీసీ టన్నెల్‌ పనులను పక్కకు పెట్టిందని, పదేళ్లు పనులు ఆగిపోవడంతో ఎస్‌ఎల్‌బీసీ టన్నెల్‌లో ప్రమాదం జరిగిందని తెలిపారు. ఎన్ని ఆటంకాలు వచ్చినా ఎస్‌ఎల్‌బీసీ టన్నెల్‌ను పూర్తి చేస్తామని సీఎం ప్రకటించారు. రాహుల్‌గాంధీని ప్రధానిగా చేయడమే తనకు మిగిలి ఉన్న ఏకైక కోరిక అని వైఎస్‌ఆర్‌ అనేవారని, యువ, కొత్త ఎమ్మెల్యేలను ప్రోత్సహించడంలో వైఎస్‌ఆర్‌ ఎప్పుడూ ముందుండేవారని తెలిపారు. వైఎస్‌ఆర్ అసంపూర్తిగా వదిలివేసిన స్ఫూర్తిని తాము కొనసాగిస్తామని రేవంత్​ రెడ్డి అన్నారు.

కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం - సీబీఐ చేతికి విచారణ బాధ్యతలు

తీవ్రంగా నష్టపోయిన జిల్లాలకు తక్షణ సాయం రూ.10 కోట్లు : సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి

Last Updated : September 2, 2025 at 8:55 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

CM REVANTH REDDYYSR MEMORIAL AWARDSYSR ON FREE ELECTRICITYLOAN WAIVER FOR FARMERSCM REVANTH YSR MEMORIAL AWARDS

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

'షాదీ' జరిగింది - 'ముబారక్' చెక్కు ఆగింది - కల్యాణ'లక్ష్మి' కటాక్షం ఎప్పుడో?

5 జాతీయ రహదారులతో అనుసంధానం - ఓరుగల్లుకు మహర్దశ!

వీడియో పెడితే లక్షల్లో వ్యూస్ - రూ.వేలల్లో ఆదాయం : అదరగొడుతున్న గ్రామీణ యూట్యూబర్లు

చిన్నవైన కాలువలు - బస్తీలపై పడ్డ చెరువులు : కామారెడ్డి మునగడానికి ప్రధాన కారణాలు ఇవే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.