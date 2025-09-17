హైదరాబాద్ను గేట్వే ఆఫ్ వరల్డ్గా తీర్చిదిద్దుతాం : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
పబ్లిక్ గార్డెన్స్లో తెలంగాణ ప్రజాపాలన దినోత్సవం - పాల్గొన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - గన్పార్క్లో అమరవీరులకు నివాళి - పబ్లిక్ గార్డెన్స్లో జాతీయ జెండా ఆవిష్కరించిన సీఎం
Published : September 17, 2025 at 11:10 AM IST|
Updated : September 17, 2025 at 12:13 PM IST
CM Revanth Reddy at Praja Palana day : ప్రపంచ ఉద్యమాల్లో సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించదగిన పోరాటం మనదని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. హైదరాబాద్లోని పబ్లిక్ గార్డెన్స్లో తెలంగాణ ప్రజాపాలన దినోత్సవ వేడుకలకు ముఖ్యఅతిథిగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హాజరయ్యారు. గన్పార్క్లోని అమరవీరులకు నివాళులు అర్పించారు. అనంతరం పబ్లిక్ గార్డెన్స్లో జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. జయజయహే తెలంగాణ రాష్ట్ర గీతాన్ని కళాబృందాలు ఆలపించాయి. ఈ సందర్భంగా సీఎం మాట్లాడుతూ, ప్రజలే రాసుకున్న పోరాట చరిత్ర మనదని, ప్రజలందరికీ ప్రజాపాలన దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
చదువుతో పాటు క్రీడలకు ప్రాధాన్యత : సాయుధ పోరాట స్ఫూర్తితో నిన్నటి నియంత పాలనను పక్కనపెట్టామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. బంధుప్రీతి, ఆశ్రిత పక్షపాతానికి తమ పాలనలో తావులేదని చెప్పారు. స్వేచ్ఛ, సమాన అవకాశాలు, సామాజిక న్యాయంలో రోల్మోడల్గా ఉన్నామని తెలిపారు. చదువు ద్వారా యువత సత్తా చాటాలని సూచించారు. భవిష్యత్తులో పాఠశాలల రూపురేఖలు మారబోతున్నాయని, విద్యతోపాటు క్రీడలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. త్వరలో రాష్ట్ర విద్యా విధానం తెస్తున్నామని ప్రకటించారు.
మహిళా మార్టుల ఏర్పాటు : సాయుధ పోరాటంలో మహిళల పాత్ర ఎనలేనిది సీఎం రేవంత్ కొనియాడారు. చాకలి ఐలమ్మ, మల్లు స్వరాజ్యం,ఆరుట్ల కమలాదేవి సత్తా చాటారని గుర్తు చేశారు. డ్వాక్రా ఉత్పత్తుల విక్రయానికి మరిన్ని మహిళా మార్టులు ఏర్పాటు చేస్తామని, రైతుల కోసం తెచ్చే పథకాలు సరికొత్త ఒరవడిని సృష్టిస్తున్నాయని తెలిపారు, ఏ రాష్ట్రం చేయని విధంగా రైతులకు మేలు చేస్తున్నామన్నారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులున్నా రైతుల సంక్షేమం విషయంలో రాజీ పడలేదని, సాగు మోటార్లకు 24 గంటల ఉచిత విద్యుత్ అందిస్తున్నామని వివరించారు. పారదర్శకంగా పోటీపరీక్షలు నిర్వహించి వేగంగా ఫలితాలు వెల్లడించామన్నారు. సివిల్స్ పరీక్షలు రాసేవారికి ఆర్థిక సాయం అందిస్తున్నామని, గత ప్రభుత్వం ధరణి వల్ల రెవెన్యూ వ్యవస్థ అస్తవ్యస్తమైందని ఆరోపించారు.
"పేదల ఆత్మగౌరవం పెంచేందుకు మా ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోంది. పేదలకు సన్నబియ్యం ఇస్తున్న ఏకైక రాష్ట్రం మనదే. కృష్ణా, గోదావరి నదీజలాలపై రాజీ పడేది లేదు. కృష్ణానదీ జలాల్లో న్యాయపోరాటానికి సిద్ధం అవుతున్నాం. 904 టీఎంసీల సాధనకు ట్రైబ్యునల్ ఎదుట బలమైన వాదనలు వినిపిస్తాం. కృష్ణానదీ జలాల హక్కుల కోసం పక్కా ప్రణాళికతో ముందుకెళ్తాం. ఎస్ఎల్బీసీ టన్నెల్ పూర్తి చేసి ఫ్లోరైడ్ సమస్య పరిష్కరిస్తాం. ఎవరెన్ని అడ్డంకులు కల్పించినా వెనకడుగు వేసేది లేదు. హైదరాబాద్ అంటేనే ఒక బ్రాండ్. హైదరాబాద్ను గేట్వే ఆఫ్ వరల్డ్గా తీర్చిదిద్దుతాం. 2047 నాటికి మనరాష్ట్రం 3 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఎకానమీగా ఎదగాలి." - రేవంత్ రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి
మూసీ పరిధిలో ఉన్నవారికి ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు : హైదరాబాద్కు గోదావరి జలాలు తీసుకొస్తున్నామని, కాలుష్యం లేని నగరంగా హైదరాబాద్ను మారుస్తున్నామని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ అన్నారు. మూసీ నది పక్కన జీవించే పేదలకు మంచి జీవన ప్రమాణాలు, మూసీ పరిధిలో ఉన్నవారికి ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. పర్యాటకులను ఆకర్షించేలా మూసీ నదిని మారుస్తామన్నారు. ఈ ఏడాది డిసెంబరు 9లోగా అనేక అభివృద్ధి పనులు ప్రారంభిస్తామన్నా ఆయన త్వరలోనే మెట్రో విస్తరణ పనులు ప్రారంభిస్తామని తెలిపారు. తెలంగాణ అంటేనే పోరాటాలకు, త్యాగాలకు వేదికని, యువతపాలిట శాపంగా మారిన డ్రగ్స్ సమస్యను అరికడతామని పేర్కొన్నారు.
"గంజాయి, డ్రగ్స్ అరికట్టడంలో తెలంగాణ పోలీసులు సత్తా చాటారు, మన పోలీసులు ప్రథమ స్థానం సాధించారు. పిల్లలు డ్రగ్స్కు బానిసలు కాకుండా అందరూ చొరవ చూపించాలి. రాష్ట్రంలో డ్రగ్స్, గంజాయి ఆనవాళ్లే ఉండకూడదు. తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 విజన్ డాక్యుమెంట్ సిద్ధం చేస్తున్నాం. భావితరాలకు విజన్ డాక్యుమెంట్ ఇవ్వాలనేదే మా ప్రయత్నం. విజన్ డాక్యుమెంట్ను డిసెంబరు 9న రాష్ట్ర ప్రజలకు అందిస్తాం. ఈ విజన్ డాక్యుమెంట్ రాష్ట్ర ముఖచిత్రాన్ని మార్చబోతోంది. దేశానికి గొప్ప నగరం నిర్మించాలనే 30 వేల ఎకరాల్లో ఫ్యూచర్ సిటీ తెస్తున్నాం. గొప్ప నగరం నిర్మించుకునే అవకాశం మనకు దక్కింది. ఫ్యూచర్ సిటీతో రాష్ట్ర ఆదాయం బాగా పెరుగుతుంది. రీజనల్ రింగ్ రోడ్డు కూడా అభివృద్ధి సూచిక కానుంది. 12 రేడియల్ రోడ్లు వేసేందుకు ప్రణాళికలు రచిస్తున్నాం. బుల్లెట్ రైలు కావాలని ప్రధాని మోదీని అడిగాం" - రేవంత్ రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి
వీధులు చీకటిగా ఉండకూడదు - అవసరమైన ప్రతిచోటా లైటు వెలగాలి : సీఎం రేవంత్రెడ్డి
విదేశాల తరహాలో రైలు, రోడ్డు, పోర్టు కనెక్టివిటీని అభివృద్ధి చేయాలి : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి