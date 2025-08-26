ETV Bharat / state

ఓటర్ అధికార్ యాత్ర : పాల్గొననున్న సీఎం రేవంత్​, మంత్రులు - REVANTH PARTICIPATE IN RAHULS YATRA

ఓటర్ అధికార్ యాత్రలో పాల్గొననున్న సీఎం రేవంత్​ - ఈరోజు బిహార్​కు పయమవనున్న సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం, మంత్రులు

CM Revanth Will Participate in Voter Adhikar Yatra
CM Revanth Will Participate in Voter Adhikar Yatra (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 26, 2025 at 12:01 AM IST

1 Min Read

CM Revanth Reddy Will Participate in Voter Adhikar Yatra : ఓటు చోరీకి వ్యతిరేకంగా లోక్​సభ ప్రతిపక్ష నేత, కాంగ్రెస్​ ఎంపీ రాహుల్​ గాంధీ చేపట్టిన ఓటర్​ అధికార్​ యాత్రకు మద్దతుగా సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, టీపీసీసీ అధ్యక్షులు ఎమ్మెల్సీ మహేశ్​ కుమార్​ గౌడ్​, మంత్రులు ఇతరులు మద్దతు తెలుపుతున్నారు. ఈరోజు బిహార్​కు వెళ్లి ఓటర్​ అధికార్​ యాత్రలో పాల్గొననున్నారు.

CM Revanth Reddy Will Participate in Voter Adhikar Yatra : ఓటు చోరీకి వ్యతిరేకంగా లోక్​సభ ప్రతిపక్ష నేత, కాంగ్రెస్​ ఎంపీ రాహుల్​ గాంధీ చేపట్టిన ఓటర్​ అధికార్​ యాత్రకు మద్దతుగా సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, టీపీసీసీ అధ్యక్షులు ఎమ్మెల్సీ మహేశ్​ కుమార్​ గౌడ్​, మంత్రులు ఇతరులు మద్దతు తెలుపుతున్నారు. ఈరోజు బిహార్​కు వెళ్లి ఓటర్​ అధికార్​ యాత్రలో పాల్గొననున్నారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

REVANTH PARTICIPATE IN RAHULS YATRAVOTER ADHIKAR YATRA 2025ఓటర్ అధికార్ యాత్రలో సీఎం రేవంత్REVANTH PARTICIPATE IN RAHULS YATRA

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఆరోగ్యం కోసం పరుగో పరుగు - హైదరాబాద్​లో మారథాన్ల సందడి

మందులు కొనేముందు వీటిని చెక్​ చేయండి - లేదంటే అవి ప్రాణాంతకంగా మారొచ్చు!

ఆ ప్లాట్​ఫాం వద్ద బండి పార్క్​ చేస్తే ఇక మర్చిపోవడమే! - లోపలికి వెళ్లొచ్చేలోపు మాయం ఖాయం!!

'ట్రాఫిక్ మ్యాన్' ప్రయత్నంతో తగ్గిన రోడ్డు ప్రమాదాలు- 4 లక్షల మందికి రూల్స్ పై అవగాహన

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.