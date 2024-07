ETV Bharat / state

అసెంబ్లీ స‌మావేశాల్లో చ‌ర్చించి జాబ్ క్యాలెండ‌ర్ విడుద‌ల చేస్తాం: సీఎం రేవంత్​ - CM Revanth ON Job Calendar

By ETV Bharat Telangana Team

CM review On Demands of the unemployed ( ETV Bharat )