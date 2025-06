ETV Bharat / state

June 9, 2025

Portfolios of New Ministers in Telangana: తెలంగాణ కేబినెట్ విస్తరణ పూర్తయిన నేపథ్యంలో శాఖల కేటాయింపుపై చర్చ ఊపందుకుంది. దీనిపై పార్టీ అధినాయకత్వంతో చర్చించేందుకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి మరికాసేపట్లో దిల్లీ చేరుకోనున్నారు. మంత్రుల శాఖల పునర్‌ వ్యవస్థీకరణకు సంబంధించి అధిష్ఠానంతో రేవంత్ రెడ్డి చర్చించనున్నారు. మంత్రుల శాఖల్లో పెద్ద మొత్తంలో మార్పులు, చేర్పులు జరగనున్నట్లుగా పార్టీలో చర్చ జరుగుతోంది.

ఆర్థిక, పౌర సరఫరాలశాఖ మంత్రుల మార్పుపై ఏఐసీసీ(ఆల్​ ఇండియా కాంగ్రెస్​ కమిటీ) అధిష్ఠానంతో సీఎం చర్చించనున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. పురపాలక, విద్యాశాఖ, ఇతర శాఖల కేటాయింపులపైనా చర్చించే అవకాశమున్నట్లుగా సమాచారం. డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్కకు కీలకమైన హోంశాఖ ఇచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లు పార్టీ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది. మంత్రి శ్రీధర్‌బాబుకు ఐటీతోపాటు ఇతర శాఖలను కేటాయించే అవకాశముంది.