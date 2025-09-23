ఆ ప్రాంతాల మధ్య 12 లైన్ల గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవేకు వెంటనే అనుమతులు ఇవ్వాలి : సీఎం రేవంత్
సచివాలయంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమీక్ష - రాష్ట్రంలో జాతీయ రహదారుల ప్రాజెక్టులకు భూసేకరణ వేగవంతం చేయాలని ఆదేశం - భూసేకరణ, పరిహారం పంపిణీలో అలసత్వం చేస్తే వేటు తప్పదని హెచ్చరిక
Published : September 23, 2025 at 7:37 AM IST
CM Revanth Review Meeting on National Highway Projects : రాష్ట్రంలో జాతీయ రహదారుల నిర్మాణానికి సంబంధించి భూ సేకరణ, పరిహారం పంపిణీ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి ఆదేశించారు. భూసేకరణ విషయంలో మానవీయ కోణంలో వ్యవహరించాలన్నారు. అదే సమయంలో రహదారుల నిర్మాణంతో కలిగే లాభాలను రైతులకు వివరించి, ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని కలెక్టర్లను సీఎం ఆదేశించారు. ఈ విషయంలో అలసత్వం చూపే కలెక్టర్లు, ఆర్డీవోలు, తహసీల్దార్లపై వేటు వేస్తామని హెచ్చరించారు. అనుమతుల కోసం కేంద్ర మంత్రులు నితిన్ గడ్కరీ, భూపేందర్ యాదవ్తో త్వరలో మాట్లాడతానన్నట్లు వెల్లడించారు. సచివాలయంలో సోమవారం ఎన్హెచ్ఏఐ, అనుమతులు జారీ, నూతన ప్రతిపాదనలు, మోర్త్ ప్రాజెక్టులపై సంబంధిత కేంద్ర, రాష్ట్ర అధికారులతో సీఎం అత్యున్నత స్థాయి సమీక్షను నిర్వహించారు.
ఈ సందర్భంగా జాతీయ రహదారులకు సూత్రప్రాయ అంగీకారం తెలపడం సహా నెంబర్లు కేటాయిస్తున్నప్పటికీ నిర్మాణ ప్రక్రియలో జరుగుతున్న ఆలస్యంపై సీఎం ఆరా తీశారు. చిన్న చిన్న కారణాలతో రహదారుల పనుల్లో జాప్యం జరగడం సరికాదని, వెంటనే సమస్యలను పరిష్కరించాలని అధికారులకు సూచించారు. భూ సేకరణను వేగవంతం చేసి పరిహారం తక్షణమే అందేలా చూడాలని ఆదేశించారు. నిర్మాణంలో ఉన్న ప్రాజెక్టుల పనులు వేగవంతం చేయాలని నిర్దేశించారు.
ఆర్ఆర్ఆర్ విషయంలో కొత్త సమస్యలు వద్దు : రీజినల్ రింగు రోడ్డు ఉత్తర భాగం నిర్మాణంపై కేంద్రం లేవనెత్తిన సందేహాలన్నీ నివృత్తి చేస్తున్నప్పటికీ, కొత్త కొత్త సమస్యలు ఎందుకు లేవనెత్తుతున్నారని ఎన్హెచ్ఏఐ అధికారులను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రశ్నించారు. ట్రిపుల్ ఆర్ ఉత్తర, దక్షిణ ప్రాజెక్టులను వేర్వురుగా చూడొద్దన్నారు. సౌత్కు కూడా నార్త్కు ఇచ్చిన నెంబరును కొనసాగించి వెంటనే అనుమతులు మంజూరు చేసి, ఏకకాలంలో రెండింటి పనులు ప్రారంభమయ్యేందుకు సహకరించాలని ఎన్హెచ్ఏఐ అధికారులకు సీఎం కోరారు. ఆర్ఆర్ఆర్ దక్షిణ భాగం అలైన్మెంట్కు వెంటనే ఆమోదముద్ర వేయాలన్నారు.
మరే జాతీయ రహదారికి లేని రద్దీ : భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ నుంచి అమరావతి మీదుగా మచిలీపట్నం వరకు 12 వరుసల గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవేకు వెంటనే అనుమతులు ఇవ్వాలని ఎన్హెచ్ఏఐ అధికారులను సీఎం రేవంత్రెడ్డి కోరారు. భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో డ్రైపోర్ట్, లాజిస్టిక్, ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ ఏర్పాటు చేస్తామని తెలిపారు. గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవేతో రెండు రాష్ట్రాల రాజధానుల మధ్య అనుసంధానం ఏర్పడి సరకు రవాణా, ప్రయాణికులకు సౌకర్యవంతంగా ఉంటుందని అన్నారు. హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ మధ్య 70 కిలోమీటర్లు తగ్గడంతో పాటు సరకు రవాణాతో భారత దేశంలో మరే జాతీయ రహదారిపై లేనంత రద్దీ, ఆదాయం గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవేతో ఉంటుందని తెలిపారు. అవసరమైన అనుమతులతో పాటు అలైన్మెంట్ ఖరారు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి సూచించారు. గ్రీన్ఫీల్డ్ రహదారికి సమాంతరంగా రైలు మార్గం అడుగుతున్నామని వివరించారు.
ఎలివేటెడ్ కారిడార్కు వెంటనే అనుమతులు ఇవ్వాలి : హైదరాబాద్-శ్రీశైలం మార్గంలో రావిర్యాల-మన్ననూరుకు సంబంధించి ఎలివేటెడ్ కారిడార్కు వెంటనే అనుమతులు ఇవ్వాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కోరారు. శ్రీశైలం దేవస్థానం, శ్రీశైలం రిజర్వాయర్, టైగర్ ఫారెస్ట్కు హైదరాబాద్ నుంచి నిత్యం పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు రాకపోకలు సాగిస్తారని తెలిపారు. ఎలివేటెడ్ కారిడార్కు అవసరమైన అనుమతులు మంజూరు చేసి, వెంటనే పనులు ప్రారంభానికి చర్యలు తీసుకోవాలని ఎన్హెచ్ఏఐ అధికారులకు సూచించారు. మంచిర్యాల-వరంగల్-ఖమ్మం-విజయవాడ జాతీయ రహదారి, ఆర్మూర్-జగిత్యాల-మంచిర్యాల, జగిత్యాల-కరీంనగర్, మహబూబ్నగర్ రహదారులకు సంబంధించి భూ సేకరణ, పరిహారం పంపిణీలో జాప్యంపై జిల్లాల కలెక్టర్లను వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో సీఎం వివరాలు అడిగారు.
అలసత్వం వహిస్తే వేటు తప్పదు : పలుచోట్ల కోర్టు కేసులు పెండింగ్లో ఉన్నాయని కలెక్టర్లు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దృష్టికి తీసుకువచ్చారు. కేసులన్నింటిపై నివేదిక రూపొందించి వారంలోపు అడ్వకేట్ జనరల్తో చర్చించి పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎస్ రామకృష్ణారావును సీఎం ఆదేశించారు. పరిహారం పంపిణీలో ఆలస్యం నివారించడానికి జాబితాలు అప్లోడ్ అయిన వెంటనే నిధులు విడుదల చేస్తున్నట్లు ఎన్హెచ్ఏఐ అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఆ జాబితాలు సమర్పించడంలో జాప్యాన్ని సహించేది లేదని కలెక్టర్లను సీఎం హెచ్చరించారు. భూసేకరణ, పరిహారం పంపిణీని అక్టోబరు నెలాఖరుకు కచ్చితంగా పూర్తి చేయాల్సిందేనని కలెక్టర్లకు స్పష్టం చేశారు. భూ సేకరణ, పరిహారం ఖరారు, పంపిణీ విషయంలో అలసత్వం చూపే కలెక్టర్లు, ఆర్డీవోలు, తహశీల్దార్లపై వేటు వేస్తామని సీఎం హెచ్చిరించారు.
కేంద్ర మంత్రులతో స్వయంగా మాట్లాడతా : జాతీయ రహదారుల నిర్మాణంలో అటవీ, పర్యావరణ శాఖ పెడుతున్న కొర్రీలపైనా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమీక్షించారు. అటవీ, పర్యావరణ ఉల్లంఘనలకు సంబంధించి వివరాలు సమర్పించాలని సీఎస్ను ఆదేశించారు. అవసరమైనచోట ప్రత్యామ్నాయ భూమిని అటవీ పెంపకానికి ఇస్తామని సీఎం తెలిపారు. ఈ విషయంలో అవసరమైతే జాతీయ రహదారుల శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ, కేంద్ర అటవీ, పర్యావరణ శాఖ మంత్రి భూపేందర్ యాదవ్లను తాను స్వయంగా కలుస్తానని సీఎం తెలిపారు.
వన్యప్రాణులు లేని అటవీ ప్రాంతాల్లోనూ వన్య ప్రాణుల చట్టం అమలు చేస్తున్నారని సీఎం అన్నారు. చొరవ చూపి అటవీ అనుమతుల ప్రక్రియను త్వరగా పూర్తి చేయాలని పీసీసీఎఫ్ సువర్ణకు సూచించారు. తమ కార్యాలయ నిర్మాణానికి హైదరాబాద్లో రెండెకరాల భూమి కేటాయించాలని ఎన్హెచ్ఏఐ అధికారులు సీఎంను కోరగా, వారికి అవసరమైన భూమిని చూసి కేటాయింపు ప్రక్రియ ప్రారంభించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ సమావేశంలో మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి, సీఎం సలహాదారు వేం నరేందర్ రెడ్డి, సీఎస్ రామకృష్ణారావు, ఇతర ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.
